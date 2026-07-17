İklim için Filantropi: Dayanışma ve ortak etki
Sürdürülebilirlik insanların tüm canlılarla birlikte dünyada sağlıkla yaşamaya devam etmesini amaçlıyor. Odağında “insan neslinin varlığı ve geleceği” var. “Filantropi” sözcüğünü duydunuz mu? Bu sözcük “insan sevgisi” anlamına geliyor ve insanlık için kalıcı çözümler üreten projelere verilen “gönüllü zaman, uzmanlık ve finansal destekler” için kullanılıyor.
İklim için Filantropi ise; iklim krizine çevresel, ekonomik, toplumsal etkileriyle bakarak farklı alanlarda çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarını birlikte çalışmaya davet eden küresel bir hareket. Dünyada Philanthropy Europe Association (Philea) ve Wings öncülüğünde başlatılan hareket, ülkemizde Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) liderliğinde ve Sabancı Vakfı desteği ile yürütülüyor. Türkiye’de İklim için Filantropi Hareketi, 30 öncü sivil toplum kuruluşunun “İklim Değişikliği ile Mücadele için Türkiye Ulusal Filantropi Taahhüdü”nü imzalaması ile başladı.
İklim kriziyle mücadelede sivil toplumun rolünü güçlendirmeyi hedefleyen taahhüdün 7 ilkesi var: 1. Eğitim ve öğrenme fırsatlarını yarat. 2. İklim için kaynaklarını harekete geçir. 3. İklim perspektifini entegre et. 4. İklim dostu finansal kararlar al. 5. Faaliyetlerinin çevresel etkisini azalt. 6. Dayanışma alanları yarat. 7. Gelişimi ve elde edilen sonuçları paylaş. Bu ilkelere göre, kurumların kapasite ve önceliklerine uygun somut adımlar öneren Uygulama Rehberi de yayınlandı.
İklim krizine karşı güçlü iş birliği
Taahhüdün “sivil toplumun iklim krizine karşı ortak sorumluluk alma iradesi” olduğunu belirten TÜSEV Temsilciler Kurulu Başkanı Nevgül Bilsel Safkan şunları söylüyor: Dünyada yüzlerce filantropi kuruluşunu buluşturan küresel ağa Türkiye de katıldı. TÜSEV olarak ulusal taahhüde liderlik ederek, Türkiye'de filantropi alanının iklim krizine karşı daha güçlü, koordineli ve etkili rol almasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarını bu ortak harekete katılmaya, deneyimlerini paylaşmaya ve iklim için birlikte daha güçlü bir etki yaratmaya davet ediyoruz."
Eksik, birlikte aksiyon alabilmek
2020 yılında başlayan Uluslararası İklim Taahhüdü’ne Türkiye’den imza atan ilk kuruluş olan Sabancı Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı süreci şöyle anlatıyor: “Konumuz sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliğini odağına alarak birlikte hareket etmesi. Dünyaca ünlü Doğa Belgeselcisi David Attenborough’nın dediği gibi, aslında herkes ne yapılması gerektiğini biliyor. Nasıl yapılması gerektiğini de biliyor. Eksiğimiz ise, birlikte aksiyon alabilmek ve aynı hedefe bakabilmek. Geleceğimiz için nereye ve nasıl gideceğimizi bilmenin yolu ortak bir amaç etrafında, birlikte hareket etmekten geçiyor. Bunun tek başına yapılacak bir yolculuk olmadığını biliyoruz.”
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında bulunan “17. Amaçlar İçin Ortaklıklar” kurumları daha çok birlikte hareket etmeye ve dayanışmaya davet ediyor: Güçlü, kucaklayıcı ve entegre işbirliklerine ihtiyacımız var. “İklim için Filantropi hareketinin ortak öğrenme, iş birliği ve kolektif etki için kapsayıcı bir başlangıç noktası oluşturduğuna inanıyoruz.” diyen TÜSEV Strateji ve Programlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sema Merve İş de şu çağrıda bulunuyor: “Farklı uzmanlık alanlarından kurumları ortak bir çerçevede buluşturan Türkiye Ulusal Filantropi Taahhüdü ile iklim krizine daha bütünsel bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarını harekete katılmaya, taahhüdü imzalamaya ve iklim mücadelesinde ortak etkimizi büyütmeye davet ediyoruz.” İmzacı kuruluşların iklim uzmanı destekli eğitimleri başlıyor ve yeni katılan imzacılarla hareket giderek yaygınlaşıyor.
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