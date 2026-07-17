İklim için Filantropi: Dayanışma ve ortak etki

Sürdürülebilirlik insanların tüm can­lılarla birlikte dünyada sağlıkla yaşa­maya devam etmesini amaçlıyor. Odağın­da “insan neslinin varlığı ve geleceği” var. “Filantropi” sözcüğünü duydunuz mu? Bu sözcük “insan sevgisi” anlamına geliyor ve insanlık için kalıcı çözümler üreten pro­jelere verilen “gönüllü zaman, uzmanlık ve finansal destekler” için kullanılıyor.

İk­lim için Filantropi ise; iklim krizine çevre­sel, ekonomik, toplumsal etkileriyle baka­rak farklı alanlarda çalışan tüm sivil top­lum kuruluşlarını birlikte çalışmaya davet eden küresel bir hareket. Dünyada Phi­lanthropy Europe Association (Philea) ve Wings öncülüğünde başlatılan hareket, ülkemizde Türkiye Üçüncü Sektör Vak­fı (TÜSEV) liderliğinde ve Sabancı Vak­fı desteği ile yürütülüyor. Türkiye’de İk­lim için Filantropi Hareketi, 30 öncü sivil toplum kuruluşunun “İklim Değişikliği ile Mücadele için Türkiye Ulusal Filantropi Taahhüdü”nü imzalaması ile başladı.

İk­lim kriziyle mücadelede sivil toplumun rolünü güçlendirmeyi hedefleyen taahhü­dün 7 ilkesi var: 1. Eğitim ve öğrenme fır­satlarını yarat. 2. İklim için kaynaklarını harekete geçir. 3. İklim perspektifini en­tegre et. 4. İklim dostu finansal kararlar al. 5. Faaliyetlerinin çevresel etkisini azalt. 6. Dayanışma alanları yarat. 7. Gelişimi ve elde edilen sonuçları paylaş. Bu ilkelere göre, kurumların kapasite ve öncelikleri­ne uygun somut adımlar öneren Uygula­ma Rehberi de yayınlandı.

İklim krizine karşı güçlü iş birliği

Taahhüdün “sivil toplumun iklim kri­zine karşı ortak sorumluluk alma irade­si” olduğunu belirten TÜSEV Temsil­ciler Kurulu Başkanı Nevgül Bilsel Saf­kan şunları söylüyor: Dünyada yüzlerce filantropi kuruluşunu buluşturan küre­sel ağa Türkiye de katıldı. TÜSEV ola­rak ulusal taahhüde liderlik ederek, Tür­kiye'de filantropi alanının iklim krizine karşı daha güçlü, koordineli ve etkili rol almasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarını bu ortak harekete katılmaya, deneyimlerini pay­laşmaya ve iklim için birlikte daha güçlü bir etki yaratmaya davet ediyoruz."

Eksik, birlikte aksiyon alabilmek

2020 yılında başlayan Uluslararası İk­lim Taahhüdü’ne Türkiye’den imza atan ilk kuruluş olan Sabancı Vakfı’nın Müte­velli Heyeti Başkanı Güler Sabancı süre­ci şöyle anlatıyor: “Konumuz sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliğini odağı­na alarak birlikte hareket etmesi. Dünya­ca ünlü Doğa Belgeselcisi David Attenbo­rough’nın dediği gibi, aslında herkes ne yapılması gerektiğini biliyor. Nasıl yapıl­ması gerektiğini de biliyor. Eksiğimiz ise, birlikte aksiyon alabilmek ve aynı hedefe bakabilmek. Geleceğimiz için nereye ve nasıl gideceğimizi bilmenin yolu ortak bir amaç etrafında, birlikte hareket etmekten geçiyor. Bunun tek başına yapılacak bir yolculuk olmadığını biliyoruz.”

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kal­kınma Amaçları arasında bulunan “17. Amaçlar İçin Ortaklıklar” kurumları da­ha çok birlikte hareket etmeye ve daya­nışmaya davet ediyor: Güçlü, kucaklayıcı ve entegre işbirliklerine ihtiyacımız var. “İklim için Filantropi hareketinin ortak öğrenme, iş birliği ve kolektif etki için kap­sayıcı bir başlangıç noktası oluşturduğu­na inanıyoruz.” diyen TÜSEV Strateji ve Programlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sema Merve İş de şu çağrıda bulunuyor: “Farklı uzmanlık alanlarından kurumları ortak bir çerçevede buluşturan Türkiye Ulusal Filantropi Taahhüdü ile iklim krizine daha bütünsel bir bakış açı­sı kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarını harekete katılmaya, taahhüdü imzalamaya ve iklim mücadele­sinde ortak etkimizi büyütmeye davet edi­yoruz.” İmzacı kuruluşların iklim uzmanı destekli eğitimleri başlıyor ve yeni katılan imzacılarla hareket giderek yaygınlaşıyor.