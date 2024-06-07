İklimi korumazsan, ticareti de koruyamayacaksın…

İklim değişikliği… “Kural tanımadan gelişen” bazı gelişmiş ülkelerin, geliştikten sonra aklına gelebildi!

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Üretimde/teknolojide rakipler hızlanınca ve iklim değişikliği kendilerini tehdit edince “yeni ekonominin” yolu çizildi: Yeşil mutabakat…

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Ve… “İklimi korumazsan, ticaretini de koruyamayacaksın. Artı maliyetlere de katlanacaksın” denildi. Birini seçmek maliyetli; ikisini birden seçmek ise çok maliyetli…

Ama bir yerden başlamamak, çok daha maliyetli…

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Ve…

Avrupa Birliği kirliliği ortadan kaldırmayı, azaltmayı ve önlemeyi; Doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde kullanılmasını temin ederek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı; Çevreyi korumanın diğer sektörel politikalarla (enerji, ulaştırma v.b.) entegrasyonunu güvence altına almak istedi…

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Ve… Haziran 2021 tarihinde Avrupa İklim Yasası’nı kabul etti… Bizim için oldukça maliyetli olsa da, daha büyük maliyetlerle karşılaşmamak adına, bu karara uyum sağlamak zorundaydık/zorundayız…

Ama, yine geciktik/ gecikiyoruz…

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Gerçi Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2021’in Temmuz ayında yayımlanmıştı…

Ve “Sınırda Karbon Düzenlemesi”, “Yeşil ve Döngüsel Bir Ekonomi”, “Yeşil Finansman”, “Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı”, “Sürdürülebilir Tarım”, “Sürdürülebilir Ulaşım”, “İklim Değişikliğiyle Mücadele” gibi 32 hedef ve 81 eylemi içeren AYM Eylem Planı, ülkemizin yeşil dönüşüm alanında gerçekleştireceği uyum çalışmalarına yönelik detaylı bir yol haritası sunmuştu…

Ve İklim Kanunu hazırlıkları başlamıştı… Ama bugüne kadar çıkarılamadı…

VELHASIL

DÜNYA Gazetesi çalışanları olarak, ‘Yeşil Ekonomi’ ayrıcalıklı alanımız olmuştu… Son 13 yıldır, hergün, gazetenin arka sayfasını bu konuya ayırmamız (dünyadaki modeller, şirketlerin çalışmaları…) işe verdiğimiz önemin göstergesi…

Bugün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz “İklim Zirvesi” de bu çabalarımızın meyvesi…

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İklim Kanunu’nda neler olacak/olmalı? Ekonominin temelini oluşturan üreticilerimiz/ihracatçılarımız “bu engebeli yolda” nelerle karşılaşacak/karşılaşmalı? Gibi sorular, bundan sonra, DÜNYA Gazetesi olarak çok daha fazla eğileceğimiz, araştıracağımız, sorgulayacağımız konular olacak…

Teşekkür…

Düşüncelerimizi dinledikten sonra, yeşil ekonomideki fırsat ve tehditleri farklı açılardan anlatarak, bakışımıza derinlik kazandıran ve bu yolda yalnız olmadığımızı hissettiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a konunun ‘Türk ekonomisi için hayati önemi’ni anlayıp, üzerine düşeni yapmaya çalışan/çabalayanlar adına şükranlarımızı sunuyoruz...