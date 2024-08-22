İlçe futbol takımındaki 5 yabancı…
Gideri gelirinden fazla olan şehirlerimiz: Sanayi/tarım şehri diye bildiklerimiz…
★★★
Örneğin Gaziantep… 7 aylık dönemde 24 milyar lira zararda…
★★★
Kayseri: 21 milyar lira zararda… Konya: 27 milyar lira zararda… Samsun: 21 milyar lira zararda…
★★★
Örneğin Şanlıurfa… Tüm nüfusun maç izleyebileceği (!) “futbol stadyumu” yapılmıştı (Batman, Çorum, Elazığ gibi 25 şehirde olduğu gibi…) 50-60 milyon dolara… Şehirdeki onlarca futbol kulübünden sadece Şanlıurfaspor’da, dolarla ödeme yapılan “7 yabancı futbolcu” kadroda…
★★★
Kullanılmayan güneş, tarım, hayvancılık ve tarımsal sanayi potansiyeli bulunurken; Veya vahşi sulamayla “verimli topraklar” kaybedilirken; Biraz sermaye, biraz “nitelikli eğitim” ile atıl kalmış potansiyeller harekete geçirilip, yanlışlar düzeltilebilecekken; Üniversitesindeki gençlere, bölgedeki potansiyeli gösterip ufkunu genişletecek teknik/akademik kadroyu, yabancı futbolcuya göre çok daha düşük bütçelerle oluşturabilecekken…
★★★
Şanlıurfa da 37 milyar lira zararda…
VELHASIL
70 bin üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Erzurum da; Akarsulara, bakir arazilere ev sahipliği yapan Diyarbakır da;
Kısacası “doğal ve beşeri sermaye ile donatılmış” 72 şehrimiz, aynı durumda...
★★★
Geliri giderini karşılamamakta…
Milyarlarca lira zararda…
5 yabancı almış ilçe takımı; “bu yıl kesin şampiyon” ne de olsa!