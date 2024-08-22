İlçe futbol takımındaki 5 yabancı…

Gideri gelirinden fazla olan şehirlerimiz: Sanayi/tarım şehri diye bildiklerimiz…

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Örneğin Gaziantep… 7 aylık dönemde 24 milyar lira zararda…

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Kayseri: 21 milyar lira zararda… Konya: 27 milyar lira zararda… Samsun: 21 milyar lira zararda…

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Örneğin Şanlıurfa… Tüm nüfusun maç izleyebileceği (!) “futbol stadyumu” yapılmıştı (Batman, Çorum, Elazığ gibi 25 şehirde olduğu gibi…) 50-60 milyon dolara… Şehirdeki onlarca futbol kulübünden sadece Şanlıurfaspor’da, dolarla ödeme yapılan “7 yabancı futbolcu” kadroda…

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Kullanılmayan güneş, tarım, hayvancılık ve tarımsal sanayi potansiyeli bulunurken; Veya vahşi sulamayla “verimli topraklar” kaybedilirken; Biraz sermaye, biraz “nitelikli eğitim” ile atıl kalmış potansiyeller harekete geçirilip, yanlışlar düzeltilebilecekken; Üniversitesindeki gençlere, bölgedeki potansiyeli gösterip ufkunu genişletecek teknik/akademik kadroyu, yabancı futbolcuya göre çok daha düşük bütçelerle oluşturabilecekken…

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Şanlıurfa da 37 milyar lira zararda…

VELHASIL

70 bin üniversite öğ­rencisine ev sahipliği ya­pan Erzurum da; Akarsulara, bakir arazi­lere ev sahipliği yapan Di­yarbakır da;

Kısacası “doğal ve be­şeri sermaye ile donatıl­mış” 72 şehrimiz, aynı durumda...

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Geliri giderini karşıla­mamakta…

Milyarlarca lira zarar­da…

5 yabancı almış ilçe ta­kımı; “bu yıl kesin şampi­yon” ne de olsa!