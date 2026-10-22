İmalatçı firmalarda kurumlar vergisi yarıya iniyor

Değerli okurlar ülkemiz ekonomi­sinin omurgasını oluşturan ima­lat sanayi, enflasyonist etkiler, yüksek maliyet ve yüksek finansman baskısıy­la zorlu bir süreçten geçiyor.

Tam da bu noktada imalat sanayi üzerindeki ver­gi yükünü hafifletmek adına 7582 sayılı kanunla üretim faaliyetlerinde kurum­lar vergisi oranı yarıya indirildi. Düzen­lemeye göre; kurumlar vergisi oranı, sa­nayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların üre­tim faaliyetlerinden elde ettikleri ka­zançları ile zirai üretim faaliyetiyle iş­tigal eden kurumların bu üretim faali­yetlerinden elde ettikleri kazançlarına %12,5 olarak uygulanacak. Uygulama 2027 de yürürlüğe girecek.

İndirimden yararlanma şartları

Kurumlar Vergisi Oranının indirim­li olarak uygulanabilmesi için, şirketle­rin sanayi sicil belgesine sahip olması ve fiilen üretim faaliyetinde bulunması gerekiyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus; şirketlerin faaliyet ko­nusunun “imalat” faaliyeti olması ve­ya ticaret ünvanında üretim ibaresinin bulunmasının vergi indirimi için yeterli olmadığı. İndirimden faydalanmak iste­yen şirketlerin fiilen üretim yapması ve bu üretim faaliyetinin sanayi sicil belge­sinde yer alması gerekli.

Sanayi sicil belgesi olan ve bu belge kapsamında yazılım, bilişim ve benzeri alanlarda üretim faaliyeti gerçekleşti­ren şirketlere de bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançlara vergi indirimi uy­gulanabilir. Söz konusu vergi indirimin­den zirai üretim yapan işletmelerde ya­rarlanabilecekler.

Fason üretim yaptıran işletmeler

Kanun düzenlemesinin uygulama esasları Gelir İdaresi Başkanlığınca 26 Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yayımlandı. Buna göre; üretim faaliyeti­nin belirli safhalarında dışarıdan fason hizmet satın alınarak üretilen ürünler­den elde edilen kazançlar için de vergi indirimi uygulanması mümkündür. Fa­son imalat kapsamında elde edilen ka­zançların üretim kazancı sayılabilmesi için; fason imalatın yalnızca sanayi si­cil belgesi veya faaliyet ruhsatında yazılı üretim kapsamında yaptırılması, kazanç tutarının fiili kapasite kullanımı ile sı­nırlı olması, iş riskinin ve organizasyo­nunun üstlenilmesi, ham madde ve yar­dımcı maddelerin temin edilmesi gerek­mektedir.

Üretim faaliyetinin tamamının fason üreticilerle yapılması, şirketin üretim or­ganizasyonu ve üretim riskini üstlenmek­sizin yalnızca ticari faaliyette bulunması halinde bu faaliyetlerden elde edilen ka­zançlara vergi indirimi uygulanmaz.

İndirim kazancın tamamına uygulanmaz

Kurumlar Vergisi Oran İndirimi sa­dece üretimden elde edilen kazançlar için uygulanır. Sanayi sicil belgesine sa­hip mükelleflerin üretim faaliyetleri­nin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançların da bulunması halin­de, üretim faaliyetinden elde edilen ve indirim uygulanacak matrah; fiilen ya­pılan üretimden elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması sure­tiyle tespit edilir.

Yılsonuna kadar hazırlık yapılmalı

2027 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olan İmalat sanayisinde faaliyet göste­ren üretici firmaların bu önemli vergi avantajından faydalanabilmeleri için yılsonuna kadar bir takım teknik ve ida­ri hazırlıklar yapmalarında fayda var. Bu kapsamda Sanayi Sicil Belgelerinin güncelliği kontrol edilerek, kapasite ra­poru ile üretimi yapılan ürünlerin ve dü­zenlenen faturaların uyumu gözden ge­çirilmeli. Fason olarak yaptırılan işlere ilişkin; hammadde temini, işin riskini üstlenme gibi kriterlerinin taşınıp ta­şınmadığı kontrol edilmelidir.