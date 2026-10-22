İmalatçı firmalarda kurumlar vergisi yarıya iniyor
Değerli okurlar ülkemiz ekonomisinin omurgasını oluşturan imalat sanayi, enflasyonist etkiler, yüksek maliyet ve yüksek finansman baskısıyla zorlu bir süreçten geçiyor.
Tam da bu noktada imalat sanayi üzerindeki vergi yükünü hafifletmek adına 7582 sayılı kanunla üretim faaliyetlerinde kurumlar vergisi oranı yarıya indirildi. Düzenlemeye göre; kurumlar vergisi oranı, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları ile zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına %12,5 olarak uygulanacak. Uygulama 2027 de yürürlüğe girecek.
İndirimden yararlanma şartları
Kurumlar Vergisi Oranının indirimli olarak uygulanabilmesi için, şirketlerin sanayi sicil belgesine sahip olması ve fiilen üretim faaliyetinde bulunması gerekiyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus; şirketlerin faaliyet konusunun “imalat” faaliyeti olması veya ticaret ünvanında üretim ibaresinin bulunmasının vergi indirimi için yeterli olmadığı. İndirimden faydalanmak isteyen şirketlerin fiilen üretim yapması ve bu üretim faaliyetinin sanayi sicil belgesinde yer alması gerekli.
Sanayi sicil belgesi olan ve bu belge kapsamında yazılım, bilişim ve benzeri alanlarda üretim faaliyeti gerçekleştiren şirketlere de bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançlara vergi indirimi uygulanabilir. Söz konusu vergi indiriminden zirai üretim yapan işletmelerde yararlanabilecekler.
Fason üretim yaptıran işletmeler
Kanun düzenlemesinin uygulama esasları Gelir İdaresi Başkanlığınca 26 Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yayımlandı. Buna göre; üretim faaliyetinin belirli safhalarında dışarıdan fason hizmet satın alınarak üretilen ürünlerden elde edilen kazançlar için de vergi indirimi uygulanması mümkündür. Fason imalat kapsamında elde edilen kazançların üretim kazancı sayılabilmesi için; fason imalatın yalnızca sanayi sicil belgesi veya faaliyet ruhsatında yazılı üretim kapsamında yaptırılması, kazanç tutarının fiili kapasite kullanımı ile sınırlı olması, iş riskinin ve organizasyonunun üstlenilmesi, ham madde ve yardımcı maddelerin temin edilmesi gerekmektedir.
Üretim faaliyetinin tamamının fason üreticilerle yapılması, şirketin üretim organizasyonu ve üretim riskini üstlenmeksizin yalnızca ticari faaliyette bulunması halinde bu faaliyetlerden elde edilen kazançlara vergi indirimi uygulanmaz.
İndirim kazancın tamamına uygulanmaz
Kurumlar Vergisi Oran İndirimi sadece üretimden elde edilen kazançlar için uygulanır. Sanayi sicil belgesine sahip mükelleflerin üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançların da bulunması halinde, üretim faaliyetinden elde edilen ve indirim uygulanacak matrah; fiilen yapılan üretimden elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilir.
Yılsonuna kadar hazırlık yapılmalı
2027 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olan İmalat sanayisinde faaliyet gösteren üretici firmaların bu önemli vergi avantajından faydalanabilmeleri için yılsonuna kadar bir takım teknik ve idari hazırlıklar yapmalarında fayda var. Bu kapsamda Sanayi Sicil Belgelerinin güncelliği kontrol edilerek, kapasite raporu ile üretimi yapılan ürünlerin ve düzenlenen faturaların uyumu gözden geçirilmeli. Fason olarak yaptırılan işlere ilişkin; hammadde temini, işin riskini üstlenme gibi kriterlerinin taşınıp taşınmadığı kontrol edilmelidir.
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