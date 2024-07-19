  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ
  4. IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nu güncelledi

IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nu güncelledi

Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ
Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ EKONOMİ NOTLARI ibrahimunalmis@hotmail.com

IMF 16 Temmuz tarihli raporunda Tür­kiye için 2024 büyüme tahminini yuka­rı yönlü güncelledi. Buna göre, 2024 yılı için %3.1 olan tahminini %3.6’ya yükseltmiş oldu.

2025 yılı için ise %3.2 olan tahminini %2.7’ye düşürdü. Gelişmekte olan ülkeler arasında 2024 yılı için en yüksek yukarı yönlü güncel­lemenin Türkiye için olduğunu not düşelim. Türkiye’den sonra 0.4 puanlık güncelleme Çin ekonomisi için yapılmış. Brezilya, Mek­sika ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin büyü­me tahminlerinde ise aşağı yönlü güncelle­meler yapılmış.

Türkiye için yapılan güncellemeler ne an­lama geliyor? Bu sorunun cevabının önemli olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde uygu­lanan makroekonomik dengelenme progra­mının bir bacağı yurt içi talebin dengelenme­si üzerine. Fakat yılın ilk yarısında iç tale­bin hala güçlü olduğunu gözlemledik. TCMB de yaptığı iletişimde iç talepte son dönemde ılımlı bir yavaşlama olduğunu fakat bu yavaş­lamanın öngörülenden az olduğunu belirti­yor.

Bizim tahminimiz de iç talepte öngörü­len yavaşlamanın sonbahar aylarında daha belirgin hissedileceği ve 2025 yılında süre­cin devam edeceği yönünde. Dolayısıyla, yı­lın başlarında beklenen yavaşlama yılın son çeyreğine kaydığı için 2024 büyüme tahmin­lerinin yukarı yönlü, 2025 tahminlerinin ise aşağı yönlü güncellenmesinin makul olduğu­nu düşünüyoruz.

Enflasyondaki düşüş hız kesti

Küresel büyüme gelişmelerine baktığımız­da birçok ülkede ilk çeyrek büyüme oranla­rının beklenenden yüksek gerçekleştiğini, ABD ve Japonya ekonomik büyüme oranla­rının beklentilerin altında kaldığını görüyo­ruz. Avrupa’da hizmet sektörü kaynaklı to­parlanmanın başlaması iyi bir haber olsa da bu sektörel kompozisyon Türkiye’nin Avru­pa ülkelerine olan ihracatını çok olumlu et­kilemiyor.

Avrupa ülkelerine ihracatımızın artması için bu ülkelerde sanayi üretimi­nin de canlanmasına ihtiyacımız var. Avrupa Merkez Bankası’nın politika faizini düşürme sürecine başlaması sanayi üretimi açısından orta-uzun vadede olumlu. Yaptığımız bu tah­minde ABD kaynaklı siyasi ve ekonomik be­lirsizliklerin etkilerinin sınırlı olacağını var­saydığımızı vurgulamak isteriz.

Enflasyondaki düşüşün birçok ülkede hız kestiğine dikkat çeken rapor, özellikle hiz­met sektörü kaynaklı enflasyonun katılığına vurgu yapıyor. Euro alanı ve Kanada’nın enf­lasyonu kontrol altına alma konusunda daha başarılı olduğu ve bunun sonucu olarak pa­ra politikasında gevşeme sürecine başlandı­ğına, ABD’de ise ilk çeyrek enflasyon verile­rinin tahminlerin üzerinde gerçekleştiğine, bu nedenle ABD’nin faiz indirimi sürecine daha geç başlayacağına değiniliyor.

Diğer ta­raftan, ABD’de açıklanan haziran ayı enflas­yonu beklentilerin altında gerçekleşti ve Ey­lül ayında bir faiz indirimi ihtimalini artırdı. ABD’de faiz indirim sürecinin başlaması kü­resel sermaye hareketleri açısından olumlu bir döneme işaret edebilir. Türkiye’nin kü­resel sermaye piyasalarında tekrar yerini al­mak istediği bir dönemde küresel finansal koşulların gevşemesi bir şans unsuru olur.

ABD ekonomisi seçim havasına erken giriyor

ABD Başkan Adayı Donald Trump’a ya­pılan suikast girişimi başkanlık seçimleri tartışmalarının tahmin edilenden daha er­ken başlamasına neden oldu. Suikast girişi­mi öncesinde başkanlık adayı Trump anket­lerde zaten öndeydi. Suikast girişimi sonrası Trump’ın popülerliğinin daha da arttığını ve seçimlerde net bir galibiyet kazanacağını dü­şünenlerin sayısı hayli yükseldi.

Hafta içerisinde Trump’ın adaylığını ilan et­mesi ve başkan yardımcısı adayı olarak kendi görüşlerine çok yakın olan JD Vance’yi seçmesi Trump’ın ikinci dönemde de agresif politikalar uygulayacağına işaret ediyor. Her ne kadar baş­kanlık seçimlerine dört ay olsa ve bu süre poli­tik arena için uzun bir süre olarak kabul edilse de Trump’ın seçilme ihtimali hayli yüksek.

Eğer Trump ikinci kez başkanlık koltuğu­na oturursa ticaret savaşlarının tekrar baş­layacağı, dış ticarette korumacı politikaların yükselişte olacağı, ekonomilerin daha faz­la içe kapanacağı, ithal ikamesini teşvik eden politikaların gündeme geleceği bir dönem bi­zi bekliyor. Bu durum enflasyonist etkiye yol açarak Fed’in işini zorlaştıracaktır. Dış siyaset alanında da ABD’nin müdahaleci tavrından vazgeçeceği ve yerel çatışmalarda taraf olma­yı bırakacağı anlaşılıyor. Bu durumun küresel güç dengeleri arasında yaratacağı etki ve eko­nomiye yansımalarını yaşayıp göreceğiz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Büyümeye dair öncü göstergeler ne söylüyor? 12 Temmuz 2024
Para politikası ve finansal koşullar 28 Haziran 2024
Konut fiyatlarında küresel ve yerel dinamikler 21 Haziran 2024
Fed’den 2024 yılında tek faiz indirimi mesajı 14 Haziran 2024
Enflasyonda zirveye ulaştık; şimdi ne olacak? 07 Haziran 2024
Türkiye’de yatırım ortamı ve geleceği 31 Mayıs 2024
TCMB likidite yönetimi 24 Mayıs 2024
KOBİ’ler için alternatifler 17 Mayıs 2024
Yılın ikinci enflasyon raporu toplantısı 10 Mayıs 2024
Son Fed toplantısı ve yansımaları 03 Mayıs 2024