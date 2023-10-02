İndirimler başladı

Geçen hafta kampanya döneminin başladığını markaların ciddi oranda indirimler yapacağını söylemiştim.

Çok sürmedi Türkiye’deki önemli markalar çok ciddi takas destekleri, indirimleri peşi sıra açıklamaya başladılar bile. Öte yandan yeni Çinli markalar Türkiye’ye adım atmaya devam ediyor.

Chery’nin başarısı gerçekten iştah kabartıyor. Ayrıca kendi batarya fabrikası olan BYD de artık Türkiye’de. 1995 yılından bu yana üretim yapan ve ilk olarak batarya fabrikası olarak işe koyulan, bir milyon otomobil satma hedefine ulaşmak için 13 yıl bekleyen ardından 1,5 yılda 2 milyon otomobil satan BYD, ALJ Grubu bünyesinde Türkiye’de. Öte yandan Tesla, ODMD raporlarına satış rakamlarını eklemeye başladı.

TOGG ile birlikte rekabetine bakıyorum da sene sonunu merak ediyorum. Tesla’yı kolay kolay bir markanın yakalayacağını sanmam. Şu ana kadar 5500 adetlik satış şaşırtıcı değil.

Bu ay satış 10 bine yaklaşacak. TOGG da benzer dönemde 3400 adede ulaşmış, caddelerde görmek hoşuma gidiyor özellikle stop tasarımından uzaktan anlaşılıyor olması tasarım karakteri açısından bence önemli.

Bu hafta kendi arabamın şarjı için bir Opet noktasına gittim. Evime en yakın Altunizade’deki Opet’te şirketin iştirak şarj markası Wat Mobile’den şarj ediyordum ki gözüm rakamlara takıldı. DC ünitenin maksimum 60 kWh şarj ettiğini görünce bir şaşırdım, kontrol ettim ve bu konuyu twit attım. Opet yöneticilerinden bir dostum hemen aradı.

Yakındaki bir kahvecinin altyapısı nedeniyle DC şarj gücünü maksimum 60 ile sınırlamışlar. Yani alt yapı eksikliği şarj keyfini kaçırdı. Bu deneyimler elektrikli otomobil kullanıcılarının rutin alışkanlıklarını belirleyecektir. Dolayısıyla Opet tarafının da bu altyapıya uygun yerleri tercih etmesi ya da altyapıyı güçlendirmesi sağlıklı olacaktır. Bir dost olarak uyarayım istedim.