“Influencer veya dernek/il başkanı olacağım!”
“Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna…
Yakın zamana kadar:
“Doktor olup babaannemi iyileştireceğim…”
“Mühendis olup uçak yapacağım…”
“Fabrikatör olup herkese iş vereceğim” “Öğretmen olup…” gibi yanıtlar alınırdı…
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O yanıtlarda:
Umut vardı;
Belirsizlik yoktu…
Güven vardı;
Kaygı yoktu…
İdeal/çaba vardı;
Kopyacılık/kolaycılık yoktu…
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Dün Anıtkabir’de, bir İlkokul öğretmenimiz, kaygıyla anlattı:
“4’üncü sınıftakilere sordum geçen hafta, ‘hangi mesleği seçeceksiniz?” diye…”
“Sınıf başkanı yanıtladı:
‘İnfluencer…’
Devam etti:
“Mühendisten, doktordan çok çok çok daha fazla paraları var. Çok çalışmıyorlar. Eğleniyorlar. Geziyorlar…”
Diğer çocuklar da hak verdi başkana, başlarını sallayarak…”
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“…’İl başkanı’, ‘Dernek başkanı’ diyenler de var; evlerde çok konuşuluyor galiba. ‘YouTube kanalı açacağım, dünyayı gezeceğim, markalardan hediyeler gelecek…’ diyenler de var…”
VELHASIL
Atatürk’ün çocuklarımıza/geleceğimizin teminatlarına armağanı/emaneti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken Anıtkabir’de… Geleceğin YouTuberleri, influencerleri, il veya ilçe başkanları, toplantı organizatörleri ile bir araya gelme şansına eriştik!
(Sonra, “karar alıcıları seçen” büyükler olarak biraz döviz, biraz kira/gıda fiyatlarını çekiştirip, suçlu aradık!)
Çocuklarımıza araştıran, geliştiren, üreten, refahı yüksek bir ülke bırakmak dileğiyle, nice bayramlara….