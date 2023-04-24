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“Influencer veya dernek/il başkanı olacağım!”

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

“Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna…

Yakın zamana kadar:

“Doktor olup babaan­nemi iyileştireceğim…”

“Mühendis olup uçak yapacağım…”

“Fabrikatör olup her­kese iş vereceğim” “Öğ­retmen olup…” gibi ya­nıtlar alınırdı…

***

O yanıtlarda:

Umut vardı;

Belirsizlik yoktu…

Güven vardı;

Kaygı yoktu…

İdeal/çaba vardı;

Kopyacılık/kolaycılık yoktu…

***

Dün Anıtkabir’de, bir İlkokul öğretmenimiz, kaygıyla anlattı:

“4’üncü sınıftakile­re sordum geçen hafta, ‘hangi mesleği seçecek­siniz?” diye…”

“Sınıf başkanı yanıt­ladı:

‘İnfluencer…’

Devam etti:

“Mühendisten, dok­tordan çok çok çok daha fazla paraları var. Çok ça­lışmıyorlar. Eğleniyor­lar. Geziyorlar…”

Diğer çocuklar da hak verdi başkana, başlarını sallayarak…”

***

“…’İl başkanı’, ‘Dernek başkanı’ diyenler de var; evlerde çok konuşuluyor galiba. ‘YouTube kanalı açacağım, dünyayı geze­ceğim, markalardan he­diyeler gelecek…’ diyen­ler de var…”

VELHASIL

Atatürk’ün çocuklarımıza/geleceğimizin temi­natlarına armağanı/emaneti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken Anıt­kabir’de… Geleceğin YouTuberleri, influencerle­ri, il veya ilçe başkanları, toplantı organizatörleri ile bir araya gelme şansına eriştik!

(Sonra, “karar alıcıları seçen” büyükler olarak biraz döviz, biraz kira/gıda fiyatlarını çekiştirip, suçlu aradık!)

Çocuklarımıza araştıran, geliştiren, üreten, re­fahı yüksek bir ülke bırakmak dileğiyle, nice bay­ramlara….

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