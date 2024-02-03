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İnsansız iletişim

Prof. Dr. Çisil SOHODOL
Prof. Dr. Çisil SOHODOL cisil.sohodol@dunya.com

İnsansız Yaratıcılık (İletişim) Ajan­sı mı! Biraz yavaşlasan mı teknolo­ji; bu kadarına henüz hazır olmaya­biliriz!

Yapay zekâ (AI) destekli teknolojile­rin hayatımıza bir yenilik getirmediği gün yok gibi. İletişim sektöründe yapay zeka destekli ugulamalar zaten sıklıkla kullanılıyordu ama şimdi dünyanın ilk “tam otomatik” yaratıcı ajansı Uncreati­ve lansmanını yaptı.

Evet yanlış duymadınız. Tamamen ya­pay zeka tabanlı ve markalar, şirketler için yaratıcı iletişim kampanyaları üre­ten üstelik bunu dakikalar içinde yapan bir yaratıcı ajans var artık.

Uncreative’in beta sürümü olarak kul­lanıma açtığı sistem şu an için ücretsiz ancak ilerleyen zamanlarda her kulla­nım için 5 dolar alacaklarını duyurdular.

Yapay zekâ ajansının sistemini merak edip inceledim. Basit ve kullanıcı dostu bir internet sitesi oluşturulmuş. Siste­me girdiğinizde karşınıza gelen 4 kutu­daki sorulara yanıt vermeniz isteniyor yani yapay zekâya brief veriyorsunuz!

Sorular şöyle:

- Hangi marka veya kategoriyi tanıt­manız gerekiyor?

- Ne tür bir fikir istiyorsunuz?

- Bu kampanyanın hedef kitlesi kim?

- Bu hedef kitlenin ne yapmasını isti­yorsunuz?

Sonra sisteme mail adresinizi giriyor­sunuz, yapay zeka markanız adına uygun bir kampanya oluşturmak için çalışma­ya başlıyor ve e-posta kutunuzda bir su­num buluyorsunuz.

Ben yapay zekaya “Bahçeşehir Üniver­sitesitesi için genç hedef kitlelerin sür­dürebilirlik farkındalıklarını arttırma­ya yönelik bir kampanya” brief’i verdim ve insansız yaratıcılık ajansı üç dakika içinde bana bir sunum dosyası attı.

Sunumun ilk sayfasında “your chal­lange” başlığı ile bu kampanyada yapıl­ması gerekenlere ilişkin genel bir çerçe­ve vardı.

Devamında ise sürdürülebilir fütüris­tik şehir odaklı bir sanal gerçeklik uygu­laması, kısa belgesel fikirleri, sürdürüri­lebiliklik temalı sanat etkinlikleri öneri­leri, öğrencilerin ödüller kazanmak için AR teknolojisini kullanarak sürdürüle­bilirlik bilmecelerini çözmeleri gereken tam günlük bir "game day" etkinliği, yi­ne öğrencilerin çeşitli sorunlara sürdü­rülebilir çözümler bulmak için birlikte çalışmaları gereken simüle edilmiş bir ortamda gerçekleştirebilecekleri etkin­likler gibi kampanya fikirleri görsel öğe­lerle desteklenerek paylaşılmıştı.

Yapay zeka ajansının "zeka"sını test edebilmek için bu kez tamamen aynı hedef kitle ve amaçlara yönelik bir ko­mut daha verdim ancak bu kez üniver­site adına değil bir içecek şirketi adına bir iletişim kampanyası hazırlamasını istedim. Konu ve hedef kitle aynı kalıp marka değişince, mail kutumda tama­men o kategoriye uygun iletişim fikir­leri ile oluşturulmuş yeni bir kampanya buldum.

Yani yapay zeka eğitim ve içecek kate­gorilerindeki iki ayrı kurum için faaliyet alanına uygun iletişim kampanyası ta­sarlamayı başardı.

Sistemde rekabet, pazar analizi, bağ­lam etkisi, sosyo-kültürel çerçeve gibi geliştirilmesi gereken pek çok yön var elbette ama yapay zekânın, yaratıcılık gibi en “insani” becerilerden birinin ye­rine geçip üç dakika içinde bir iletişim kampanyası oluşturmasına nasıl bakı­yorsunuz?

Yaratıcılık iş dünyası ve genel hayatta insanla en çok ilişkilendirilen konu baş­lıklarından bir tanesiyken ve yapay zeka, yaratıcı endüstriler için daha düşük bir tehtid oluşturur diye düşünürken sanı­rım yanılmışız.

Hem çok heyecan verici hem de biraz sarsıcı değil mi?

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