İnsansız iletişim
İnsansız Yaratıcılık (İletişim) Ajansı mı! Biraz yavaşlasan mı teknoloji; bu kadarına henüz hazır olmayabiliriz!
Yapay zekâ (AI) destekli teknolojilerin hayatımıza bir yenilik getirmediği gün yok gibi. İletişim sektöründe yapay zeka destekli ugulamalar zaten sıklıkla kullanılıyordu ama şimdi dünyanın ilk “tam otomatik” yaratıcı ajansı Uncreative lansmanını yaptı.
Evet yanlış duymadınız. Tamamen yapay zeka tabanlı ve markalar, şirketler için yaratıcı iletişim kampanyaları üreten üstelik bunu dakikalar içinde yapan bir yaratıcı ajans var artık.
Uncreative’in beta sürümü olarak kullanıma açtığı sistem şu an için ücretsiz ancak ilerleyen zamanlarda her kullanım için 5 dolar alacaklarını duyurdular.
Yapay zekâ ajansının sistemini merak edip inceledim. Basit ve kullanıcı dostu bir internet sitesi oluşturulmuş. Sisteme girdiğinizde karşınıza gelen 4 kutudaki sorulara yanıt vermeniz isteniyor yani yapay zekâya brief veriyorsunuz!
Sorular şöyle:
- Hangi marka veya kategoriyi tanıtmanız gerekiyor?
- Ne tür bir fikir istiyorsunuz?
- Bu kampanyanın hedef kitlesi kim?
- Bu hedef kitlenin ne yapmasını istiyorsunuz?
Sonra sisteme mail adresinizi giriyorsunuz, yapay zeka markanız adına uygun bir kampanya oluşturmak için çalışmaya başlıyor ve e-posta kutunuzda bir sunum buluyorsunuz.
Ben yapay zekaya “Bahçeşehir Üniversitesitesi için genç hedef kitlelerin sürdürebilirlik farkındalıklarını arttırmaya yönelik bir kampanya” brief’i verdim ve insansız yaratıcılık ajansı üç dakika içinde bana bir sunum dosyası attı.
Sunumun ilk sayfasında “your challange” başlığı ile bu kampanyada yapılması gerekenlere ilişkin genel bir çerçeve vardı.
Devamında ise sürdürülebilir fütüristik şehir odaklı bir sanal gerçeklik uygulaması, kısa belgesel fikirleri, sürdürürilebiliklik temalı sanat etkinlikleri önerileri, öğrencilerin ödüller kazanmak için AR teknolojisini kullanarak sürdürülebilirlik bilmecelerini çözmeleri gereken tam günlük bir "game day" etkinliği, yine öğrencilerin çeşitli sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmak için birlikte çalışmaları gereken simüle edilmiş bir ortamda gerçekleştirebilecekleri etkinlikler gibi kampanya fikirleri görsel öğelerle desteklenerek paylaşılmıştı.
Yapay zeka ajansının "zeka"sını test edebilmek için bu kez tamamen aynı hedef kitle ve amaçlara yönelik bir komut daha verdim ancak bu kez üniversite adına değil bir içecek şirketi adına bir iletişim kampanyası hazırlamasını istedim. Konu ve hedef kitle aynı kalıp marka değişince, mail kutumda tamamen o kategoriye uygun iletişim fikirleri ile oluşturulmuş yeni bir kampanya buldum.
Yani yapay zeka eğitim ve içecek kategorilerindeki iki ayrı kurum için faaliyet alanına uygun iletişim kampanyası tasarlamayı başardı.
Sistemde rekabet, pazar analizi, bağlam etkisi, sosyo-kültürel çerçeve gibi geliştirilmesi gereken pek çok yön var elbette ama yapay zekânın, yaratıcılık gibi en “insani” becerilerden birinin yerine geçip üç dakika içinde bir iletişim kampanyası oluşturmasına nasıl bakıyorsunuz?
Yaratıcılık iş dünyası ve genel hayatta insanla en çok ilişkilendirilen konu başlıklarından bir tanesiyken ve yapay zeka, yaratıcı endüstriler için daha düşük bir tehtid oluşturur diye düşünürken sanırım yanılmışız.
Hem çok heyecan verici hem de biraz sarsıcı değil mi?