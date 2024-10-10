İnternet üzerinden verilen eğitimler vergiden istisna
7338 sayılı kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 20/B maddesi “Sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası” başlığıyla kanunlaştırılmıştır.
Düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna edilmişti.
7491 sayılı kanunla istisnanın kapsamı genişletilmiş ve 1.1.2024 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere, bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi internet ve elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler de istisna kapsamına alınmıştır.
İstisnanın şartları
Maddede belirtilen istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve beyan edip ödemekle yükümlüdür. Mükelleflerin başka kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir. Kazançları toplamı 2024 yılı için 3 milyon TLyi aşanlar istisnadan faydalanamazlar. İstisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak ilgili vergi dairelerinden İstisna Belgesi almaları gerekmektedir.
26.9.2024 tarihinde yayımlanan 325 No’lu Gelir Vergisi Tebliğinde uygulamanın usul ve esasları açıklanmış ve konuya ilişkin örnekler verilmiştir. Örneğin bir öğretmen kendisine ait internet sitesi üzerinden matematik dersi eğitim videoları yayınlamakta ve üyelerin ödemiş olduğu abonelik gelirleri ile videoların izlenmesi esnasında yayınlanan reklamlardan kazanç elde etmektedir. Ayrıca bu internet sitesi üzerinden çevrimiçi görüşme programı kullanarak özel dersler de vermektedir.
Faaliyetlerin internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılmış olması nedeniyle elde edilen abonelik ve reklam gelirleri için 1/1/2024 tarihinden itibaren şartları sağlaması koşuluyla istisnadan yararlanılabilecektir.
İstisna kazançlar için beyanname verilmez
Düzenlemeyle internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna edilen tutarlar üzerinden bankalarca yüzde 15 tevkifat yapılması zorunluluğu getirilmektedir. Bankalar tarafından yapılacak olan tevkifat, nihai vergileme olacak ve bu gelirler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirleri nedeniyle beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir. Ayrıca bu mükelleflerin defter tasdik ettirme, defter tutma ve belge düzenleme zorunlulukları bulunmamaktadır.