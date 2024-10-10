İnternet üzerinden verilen eğitimler vergiden istisna

7338 sayılı ka­nunla Ge­lir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 20/B madde­si “Sosyal içerik üreti­ciliği, internet ve ben­zeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hiz­metler ile mobil cihaz­lar için uygulama ge­liştiriciliğinde kazanç istisnası” başlığıyla kanunlaştı­rılmıştır.

Düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticile­rinin bu faaliyetlerinden elde et­tikleri kazançlar ile akıllı tele­fon veya tablet gibi mobil cihaz­lar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden el­de ettikleri kazançlar gelir vergi­sinden istisna edilmişti.

7491 sa­yılı kanunla istisnanın kapsamı genişletilmiş ve 1.1.2024 tarihin­den itibaren elde edilecek gelir­lere uygulanmak üzere, bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliş­tirme, ürün tanıtımı gibi internet ve elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler de istisna kap­samına alınmıştır.

İstisnanın şartları

Maddede belirtilen istisna­dan faydalanılabilmesi için Tür­kiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetle­re ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart­tır. Bankalar, açılan hesaplara ak­tarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve beyan edip ödemekle yükümlüdür. Mükelleflerin baş­ka kazanç ya da iratlarının bu­lunması istisnadan faydalanma­larına engel değildir. Kazançları toplamı 2024 yılı için 3 milyon TLyi aşanlar istisnadan faydala­namazlar. İstisnadan faydalan­mak isteyen mükelleflerin ika­metgâhlarının bulunduğu yer­deki vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak ilgili vergi dairele­rinden İstisna Belgesi almaları gerekmektedir.

26.9.2024 tarihinde yayımlanan 325 No’lu Gelir Vergisi Tebliğinde uygulamanın usul ve esasları açık­lanmış ve konuya ilişkin örnekler verilmiştir. Örneğin bir öğretmen kendisine ait internet sitesi üze­rinden matematik dersi eğitim vi­deoları yayınlamakta ve üyelerin ödemiş olduğu abonelik gelirleri ile videoların izlenmesi esnasında yayınlanan reklamlardan kazanç elde etmektedir. Ayrıca bu inter­net sitesi üzerinden çevrimiçi gö­rüşme programı kullanarak özel dersler de vermektedir.

Faaliyetlerin internet ve benze­ri elektronik ortamlar üzerinden yapılmış olması nedeniyle elde edilen abonelik ve reklam gelirle­ri için 1/1/2024 tarihinden itiba­ren şartları sağlaması koşuluyla istisnadan yararlanılabilecektir.

İstisna kazançlar için beyanname verilmez

Düzenlemeyle internet ve ben­zeri elektronik ortamlar üzerin­den içerikler paylaşan sosyal içe­rik üreticilerinin bu faaliyetle­rinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazanç­lar ile akıllı telefon veya tablet gi­bi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elde ettikleri ka­zançlar gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna edilen tutar­lar üzerinden bankalarca yüzde 15 tevkifat yapılması zorunlulu­ğu getirilmektedir. Bankalar ta­rafından yapılacak olan tevkifat, nihai vergileme olacak ve bu ge­lirler için yıllık gelir vergisi be­yannamesi verilmeyecek, diğer gelirleri nedeniyle beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeye­cektir. Ayrıca bu mükelleflerin defter tasdik ettirme, defter tut­ma ve belge düzenleme zorunlu­lukları bulunmamaktadır.