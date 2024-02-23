İş arama süreci yeniden şekilleniyor

Günümüzde iş arama süreci, yapay zekâ (AI) teknolojilerinin etkisiyle köklü bir değişim yaşıyor. Yapay zekâ araçlarının kullanımı, iş arayanlar ve işe alım uzmanları arasında giderek daha yaygın hale geliyor.

Dünya genelinde yapılan araştırmalarda yapay zekâ destekli iş arama sürecinin verimliliği artırdığına ve işe alım uzmanlarına önemli avantajlar sunduğuna dair çarpıcı örnekler bulunuyor. Örneğin ABD'de gerçekleştirilen bir araştırma yapay zekâ tabanlı özgeçmiş inceleme sistemlerinin insanlara kıyasla daha hızlı ve daha doğru işe alım kararları verebildiğini gösteriyor.

Benzer şekilde, İngiltere'de yapılan bir çalışma, yapay zekâ araçlarının şirketlerin istihdam ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde belirleyebildiğini ve bu sayede iş arayanlar ile uygun pozisyonları daha hızlı eşleştirebildiğini ortaya koyuyor.

Bu araştırmalar, yapay zekâ destekli iş arama sürecinin sadece verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda işe alım uzmanlarına da önemli avantajlar sağladığını gösteriyor. Ancak, yapay zekâ araçlarının kullanımıyla ilgili farkındalık eksikliği ve kişisel dokunuş arayışı gibi bazı zorluklar da bulunuyor.

İvme kazanıyor

Uluslararası işe alım ve danışmanlık firması Michael Page'ın Avrupa genelinde yaptığı bir araştırma, bu trendin giderek ivme kazandığını ortaya koyuyor.

Araştırmaya katılan 3 bin 500'den fazla profesyonelin yaklaşık yüzde 50'si, iş arama sürecinde yapay zekâ araçlarını kullanarak özgeçmiş oluşturma ve iş pozisyonlarıyla eşleştirme gibi işlemlerde fayda sağladığını belirtti. Ancak kullanımın yaygınlaşmasına rağmen yapay zekânın iş arama sürecine tam olarak entegre edilmesine temkinli yaklaşanların oranı da az değil.

Michael Page Teknoloji İş Birim Direktörü Deniz Çakirgil Sezen, yapay zekâ araçlarının kullanımının yaygınlaşmasına rağmen özellikle işe alım uzmanıyla çalışmanın yapay zekâ araçlarının sunamayacağı düzeyde kişisel etkileşim ve şirket kültürü anlayışı sağlayabileceğine dikkat çekiyor. Sezen, yapay zekânın iş dünyasında devrim yaratıyor olmasının hala eşsiz değerdeki insan iç görüsü ve yaratıcılığının önüne geçemediğine de vurgu yapıyor.

Ve “Çünkü uzman danışmanlar, yapay zekânın gücünden yararlanırken insani dokunuşlarıyla CV'lerin hak ettiği değeri görmesini sağlıyor” diyor. Araştırmaya katılanlardan yarısından biraz fazlası iş aramak için yapay zekâyı kullanmadığını belirtirken araştırmada bunun sebepleri farkındalık eksikliği ve kişisel dokunuş arayışı olarak ifade ediliyor.

Yapay zekâyı kullanmayan katılımcıların yaklaşık üçte biri ya hangi yapay zekâ araçlarının mevcut olduğundan habersizler ya da bunları nasıl kullanacaklarından emin değiller. Katılımcıların yüzde 50'si işyerinde yapay zekâ araçlarının kullanımının kişisel bir dokunuştan yoksun olduğunu düşünüyor. Bu yüzden iş aramada yapay zekâ araçlarına temkinli yaklaşıyor.

4 ipucu

Uluslararası işe alım ve danışmanlık firması Michael Page uzmanları bugün işgücü piyasasında başarılı olmanın yapay zekâ araçlarını benzersiz insan becerileriyle harmanlamaktan geçtiğini belirtiyor ve işte öne çıkmanıza yardımcı olacak dört pratik ipucunu paylaşıyorlar:

-Verimlilik için yapay zekâdan yararlanın: Sıkıcı veya tekrarlayan görevleri azaltmak için özgeçmiş oluşturucular ve iş eşleştirme algoritmaları gibi yapay zekâ destekli araçları kullanın. Örneğin, bir yapay zekâ CV yazarı özgeçmişinizi belirli roller için uyarlamanıza yardımcı olarak fark edilme şansınızı artırabilir.

-Yaratıcılığınızı artırın: Yapay zekânın sayılarla arası iyi olsa da sizin yaratıcı yeteneğinizi yenemeyeceğini unutmayın. Eğlenceli beyin fırtınası oturumları veya etkileşimli atölye çalışmaları gibi yaratıcı enerjinizi açığa çıkaracak etkinliklere katılın. Bu şekilde alışılmış kalıpların dışında düşünmeyi gerektiren rollerde öne çıkacaksınız.

- Sosyal becerilerinizi geliştirin: Yapay zekâ insan duygularının nüanslarından yoksun, bu nedenle duygusal zekâ, empati ve iletişim yeteneklerinizi geliştirmeye odaklanın. Bu nitelikler, iş mülakatlarında ve ağ kurarken gerçekten fark yaratabilir ve insanlarla daha derin bir düzeyde bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir.

-Gelişmeleri takip edin ve onlara ayak uydurun: Alanınızdaki yapay zekâ gelişmelerini takip edin ve yeni teknolojilere uyum sağlayın. İş aramakta kullanılan en yeni yapay zekâ araçlarını ve bunların sektörünüzde nasıl kullanılacağını anlamak size rekabet avantajı sağlayabilir.