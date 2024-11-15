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İş aramaktan uzaklaşan, nereye yakınlaşır?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir” di­yor Anayasa’nın 49’ucu maddesi…

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Sorun:

İşgücü özelliklerini taşıyan nüfusumu­zun yüzde 46’sının (OECD ortalaması yüz­de 24) “ödevi” önemsememesi…

Büyük sorun:

Yüzde 46’nın çoğunluğuna “ödev yapma­sı” için fırsat verilmemesi…

Daha büyük sorun:

Ödev bilincinden uzaklaşanların büyük bölümünün, standart bir eğitim ile ödevi yapabilecek duruma gelebilecekken, “ödev yapma kapasitesi/yeteneği”nin ilkokul/üni­versite arasındaki 16 yılda törpülenmesi…

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49’uncu maddenin devamında şöyle di­yor:

“Devlet, çalışanların refah seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak/desteklemek, iş­sizliği önlemeye elverişli ekonomik bir or­tam yaratmak için tedbir alır.”

***

Çalışanların refah seviyesini yükseltince ne olacak?

İşsizlik rakamı yüzde 25’lere dayanacak!...

(Çünkü: İşgücü özelliklerine sahip olan ama çalışmak istemeyen güruh, iş aramaya başlayacak…)

***

Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söylediklerine değinmiştim…

1 milyon 42 bin atanmayan öğretmen ol­duğunu söyleyip, eklemişti…

“Milli Eğitim Akademisi diye bir şey ku­ruyorlar…

Ve…

“Üniversite diploması bir işe yaramaz…

Akademiye, emekli olan öğretmen kadar öğretmen alıp, 2 yıl bakacağım…

Davranışına göre kimini atayacağım, ki­mini atamayacağım…” diyorlar…”

VELHASIL

Maden atanamayan 1 milyonun üzerinde öğretmen var, neden hala Eğitim Fakültesi kuruyoruz?

Madem Eğitim Fakültesi kuruyo­ruz, neden 4 yılda bu gençleri yeterli seviyede donatamıyoruz ki, sonradan bir akademi eğitimine ihtiyaç duyu­yoruz?

***

Bu politikalar ile:

Çalışabilecek özelliklere sahip iş­gücünün yüzde 46’sını “iş aramak­tan” dahi uzaklaştırıyoruz…

Soru: Nereye/neye/kime yakınlaş­tırıyoruz?

 

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