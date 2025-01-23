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  4. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda değişiklik! Aylık ceza 88 bin 663 TL’den başlıyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda değişiklik! Aylık ceza 88 bin 663 TL’den başlıyor

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

Bugün ki yazıma aman ha dikkat edin, çok büyük cezalar­la karşı karşıya kalabi­lirsiniz diyerek başlıyo­rum.

Yanında işçi çalıştı­ran tüm işletmeler, bak­kal, manav, terzi, tami­ratçı gibi aklınıza hangi iş geliyor ise bu işyer­lerinde yanında bir ki­şi çalıştıranlar dikkat edin! Aylık 88.663TL ceza yiyebilirsiniz.

1 Ocak 2025 tarihi itibariyle 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güven­liği Kanunun 6.maddesi kapsa­mında sağlanan iş sağlığı ve gü­venliği hizmetlerini yerine getir­me yükümlüğü, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan (1 kişi dahi olsa) ve az tehlikeli sınıfta­ki iş yerleri için de yürürlüğe gir­miştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu­nu 2013 yılında yürürlüğe gire­rek tüm çalışanları kapsama al­dı. Ancak devlet kurumları ve 50’den az çalışanı olan az tehli­keli işyerlerinde iş güvenliği uz­manı ile iş yeri hekimi görevlen­dirme zorunluluğu 5 defa erte­lenerek 2025 yılına, yani 12 yıl ötelenmişti.

1/1/2025 itibariyle ertelemeler son bularak Avrupa Birliği norm­ları çerçevesinde 50’den az ça­lışanı olan (1 kişi dahi) işyerleri için kanun devreye girmiştir.

Küçük esnaflar dahil olmak üzere yanında 1 kişi çalıştırı­yorsanız, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendir­mek zorundasınız!

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güven­liği Kanunu 30 Haziran 2012’de çıktığında, tüm işyerlerini kap­sadığı ancak kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az teh­likeli sınıfta yer alan iş yerleri için ‘’işyeri hekimi ve iş güven­liği uzmanı’’ görevlendirilmesi­nin kapsamı defalarca uzatıldı. 1/1/2025 itibariyle her hangi bir süre uzatması yapılmadı.

Ülkemizde tehlikeli ve çok teh­likeli sınıfta yer alan işletmelerin almış olduğu iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme­sini hizmetini artık yanında işçi çalıştıran tüm işletmelerin alma­sı gerekiyor.

Bu konuda is sağlığı güvenli­ği firmaları ile anlaşmayan iş­letmelere uygulanacak mini­mum ceza aylık 88 bin 663 TL olacak.

-50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki işyerleri ve iş­verenler bu yükümlülüğü

-Aşağıdaki yöntemlerle yeri­ne getirebilirler.

-Çalışanları arasında uygun nitelikte personel görevlendir­mesi yapmak,

-Gerekli belgeye sahip olması halinde kendisi üstlenmek,

-Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB veya ÇASMER’lerden (Ça­lışan Sağlığı Birimi) hizmet al­mak.

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