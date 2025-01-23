İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda değişiklik! Aylık ceza 88 bin 663 TL’den başlıyor

Bugün ki yazıma aman ha dikkat edin, çok büyük cezalar­la karşı karşıya kalabi­lirsiniz diyerek başlıyo­rum.

Yanında işçi çalıştı­ran tüm işletmeler, bak­kal, manav, terzi, tami­ratçı gibi aklınıza hangi iş geliyor ise bu işyer­lerinde yanında bir ki­şi çalıştıranlar dikkat edin! Aylık 88.663TL ceza yiyebilirsiniz.

1 Ocak 2025 tarihi itibariyle 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güven­liği Kanunun 6.maddesi kapsa­mında sağlanan iş sağlığı ve gü­venliği hizmetlerini yerine getir­me yükümlüğü, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan (1 kişi dahi olsa) ve az tehlikeli sınıfta­ki iş yerleri için de yürürlüğe gir­miştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu­nu 2013 yılında yürürlüğe gire­rek tüm çalışanları kapsama al­dı. Ancak devlet kurumları ve 50’den az çalışanı olan az tehli­keli işyerlerinde iş güvenliği uz­manı ile iş yeri hekimi görevlen­dirme zorunluluğu 5 defa erte­lenerek 2025 yılına, yani 12 yıl ötelenmişti.

1/1/2025 itibariyle ertelemeler son bularak Avrupa Birliği norm­ları çerçevesinde 50’den az ça­lışanı olan (1 kişi dahi) işyerleri için kanun devreye girmiştir.

Küçük esnaflar dahil olmak üzere yanında 1 kişi çalıştırı­yorsanız, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendir­mek zorundasınız!

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güven­liği Kanunu 30 Haziran 2012’de çıktığında, tüm işyerlerini kap­sadığı ancak kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az teh­likeli sınıfta yer alan iş yerleri için ‘’işyeri hekimi ve iş güven­liği uzmanı’’ görevlendirilmesi­nin kapsamı defalarca uzatıldı. 1/1/2025 itibariyle her hangi bir süre uzatması yapılmadı.

Ülkemizde tehlikeli ve çok teh­likeli sınıfta yer alan işletmelerin almış olduğu iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme­sini hizmetini artık yanında işçi çalıştıran tüm işletmelerin alma­sı gerekiyor.

Bu konuda is sağlığı güvenli­ği firmaları ile anlaşmayan iş­letmelere uygulanacak mini­mum ceza aylık 88 bin 663 TL olacak.

-50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki işyerleri ve iş­verenler bu yükümlülüğü

-Aşağıdaki yöntemlerle yeri­ne getirebilirler.

-Çalışanları arasında uygun nitelikte personel görevlendir­mesi yapmak,

-Gerekli belgeye sahip olması halinde kendisi üstlenmek,

-Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB veya ÇASMER’lerden (Ça­lışan Sağlığı Birimi) hizmet al­mak.