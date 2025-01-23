İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda değişiklik! Aylık ceza 88 bin 663 TL’den başlıyor
Bugün ki yazıma aman ha dikkat edin, çok büyük cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz diyerek başlıyorum.
Yanında işçi çalıştıran tüm işletmeler, bakkal, manav, terzi, tamiratçı gibi aklınıza hangi iş geliyor ise bu işyerlerinde yanında bir kişi çalıştıranlar dikkat edin! Aylık 88.663TL ceza yiyebilirsiniz.
1 Ocak 2025 tarihi itibariyle 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun 6.maddesi kapsamında sağlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirme yükümlüğü, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan (1 kişi dahi olsa) ve az tehlikeli sınıftaki iş yerleri için de yürürlüğe girmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2013 yılında yürürlüğe girerek tüm çalışanları kapsama aldı. Ancak devlet kurumları ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi görevlendirme zorunluluğu 5 defa ertelenerek 2025 yılına, yani 12 yıl ötelenmişti.
1/1/2025 itibariyle ertelemeler son bularak Avrupa Birliği normları çerçevesinde 50’den az çalışanı olan (1 kişi dahi) işyerleri için kanun devreye girmiştir.
Küçük esnaflar dahil olmak üzere yanında 1 kişi çalıştırıyorsanız, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundasınız!
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012’de çıktığında, tüm işyerlerini kapsadığı ancak kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için ‘’işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı’’ görevlendirilmesinin kapsamı defalarca uzatıldı. 1/1/2025 itibariyle her hangi bir süre uzatması yapılmadı.
Ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin almış olduğu iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesini hizmetini artık yanında işçi çalıştıran tüm işletmelerin alması gerekiyor.
Bu konuda is sağlığı güvenliği firmaları ile anlaşmayan işletmelere uygulanacak minimum ceza aylık 88 bin 663 TL olacak.
-50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki işyerleri ve işverenler bu yükümlülüğü
-Aşağıdaki yöntemlerle yerine getirebilirler.
-Çalışanları arasında uygun nitelikte personel görevlendirmesi yapmak,
-Gerekli belgeye sahip olması halinde kendisi üstlenmek,
-Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB veya ÇASMER’lerden (Çalışan Sağlığı Birimi) hizmet almak.