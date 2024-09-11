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İşgücünü “iş sahibi” göstermek mi? “Meslek sahibi” yapabilmek mi?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Meslek edinmeye ve/veya sanayide, tarımda çalışmamak için direnenlere müjde!

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“Haftada 3 gün gitme­li’ ve ‘harçlık ödemeli’ iş­gücü uyum programı da başlıyor…

Yani…

“İşgücü” tarifine uyan işsizleri, “iş sahibi” gös­terebilmek adına yeni bir adım atılıyor…

Bu yolla yaklaşık 200 bin kişinin “işli” gösterilmesi amaçlanıyor(!)

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Olumlu yanları da var…

Katılımcıların bazılarının:

Engelli, yaşlı, hasta ve ço­cuk bakımına (bu alanlarda, ciddi ücretlerle, onbinler­ce yabancı çalışıyor) yönelik eğitim alacak olması açığı ka­patmak adına mantıklı…

Tarımsal üretim ve hayvan­cılık gibi alanları seçebilecek olması da açığımızı kapatmak adına mantıklı…

***

Soru şu: Bu alanlara başvu­ru olacak mı? 200 bin kişinin kaçı bu alanlarda eğitim ala­cak ve sonrasında meslek ola­rak devam ettirecek?

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En olumlu tarafı:

Üniversite öğrencilerinin ayrıcalıklı olması…

Bu yolla çalışma hayatın­da tecrübe kazanabilmesi ve harçlıklarını çıkarabilmesi…

VELHASIL

İyi niyetle atılmış bir adım… Ama; “Para dağıtma aracı olmaması” için sıkı takip edilmesi gerekiyor…

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Özellikle: Kamudaki iş hacmi dikkate alındığında, 2 milyon personelin yeteceği hesaplanırken…

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Ve… Kamuda personel sayısının 5.5 milyonu aşması, haklı olarak eleştirilirken...

Kamu personelinin tarım/sanayi/turizm işçisine ve teknik elemanlara göre “avantajlara sahip olmasının” ise “çalışma barışını” bozduğu savunulurken… wKamu personeline sağlanan ayrıcalıkların, “emek yoğun” sektörlerde çalışma isteğini ve mevcut çalışanların verimliliğini düşürdüğü de dillendirilirken...

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