İşletmeler stoklarını elektronik ortama taşıyacak
İşletmelerin her hesap dönemi sonunda envanter çıkarmaları Vergi Usul Kanununun getirdiği bir zorunluluktur. Envanter dönem sonundaki stokları alacak ve borçları saymak ve ölçmek suretiyle tespit etmektir. Çıkarılan bu envanter “Envanter Defteri” ne kaydedilir.
Vergi uygulamalarında artan dijitalleşme ile birlikte 31 Aralık 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Tebliği ile, şirketlerin envanter defterlerini isteğe bağlı olarak eDefter formatında oluşturabilmelerine imkan tanındı. Geçtiğimiz ay ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 17.07.2025 tarihli duyurusu ile birlikte “e-Defter Uygulaması Envanter Defteri Kılavuzu” Taslağı kamuoyuyla paylaşıldı. Söz konusu kılavuz detaylı bir teknik kılavuz olup kılavuzda sadece stoklarla sınırlı olmayan, bilançonun tamamını kapsayan detaylı ve belgeye dayalı bir raporlama anlayışını zorunlu olduğunu görmekteyiz.
Envanter defteri nedir?
Envanter defteri, Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından tutulması zorunlu olan defterlerden biridir. Envanter defteri her hesap dönemi sonunda işletmenin açılış tarihinde ve açılıştan sonra her hesap döneminin sonunda stokların alacakların, taşınmazların, nakit para, borçların tutarının ve borçlar ile tüm varlıkların değerlerinin tek tek kaydedildiği ciltli ve sayfaları sayıları olan defterdir. Kağıt ortamında tutulan Envanter Defteri isteğe bağlı olarak e Defter formatında da oluşturulabilmektedir.
e-Defter kullanan mükelleflerin envanter defteri
Envanter Defteri, Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu olan bir defterdir ve tasdiki zorunludur. Henüz elektronik ortamda tutulması zorunlu hale gelmediği için, eDefter kullanan mükellefler Envanter Defteri’ni kağıt ortamda hazırlayıp noter veya GİB üzerinden tasdik ettirmeye devam edecekler.
Envanter defterinin e-Defter olarak tutulması henüz zorunlu değil
Gelir İdaresi Başkanlığı Başkanlık faaliyet konusu, mükellefiyet süresi, vergi, şirket veya mükellefiyet türü, aktif büyüklüğü, öz sermaye büyüklüğü, brüt satış hasılatı ve sektör gibi kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak edefter.gov.tr adresinde yayımlanacak duyuru ile envanter defterinin e-Defter olarak tutulmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir. “e-Defter Uygulaması Envanter Defteri Kılavuzu” nun yayımlanmış olması önümüzdeki yıldan itibaren zorunlu bir uygulama olacağına işaret etmektedir. Zorunluluk gelmesi halinde envanter defterlerini elektronik ortamda tutması gereken mükelleflerin bu defterlerini kağıt ortamında tutmaları halinde bu defterler hiç tutulmamış sayılacak.
Bilanço kalemleri tek tek elektronik ortama taşınacak
Kamuoyuna sunulmuş olan kılavuz taslağına göre, e-Defter sistemine yüklenen envanter defterinde her bilanço hesabı için miktar, kur bilgisi, ölçü birimi, açıklama, ürün/hizmet tanımı, varsa ürün ID ve belge detayı gibi veriler zorunlu hale gelmektedir. Bu aşamada süreci ve teknik açıklamaları takip etmek buna uygun hazırlıklar yapmak yerinde olacaktır.
Bu gelişme, mükelleflerle birlikte, muhasebe departmanları, muhasebe ofisleri, denetim firmaları, muhasebe yazılımları ve özel entegratör firmalar için büyük önem taşıyor. Böylesine önemli bir değişimin ciddi uygulama zorlukları ve muhasebe departmanları ve muhasebe ofisleri için ciddi iş yükü getireceği düşünülmektedir. Gelir İdaresince yapılacak olan ilave düzenlemelerde paydaşların görüşlerinin alınması önemlidir.