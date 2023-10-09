İsrail-Filistin gerginliği Piyasalar tedirgin

Piyasalar haftaya İsrail-Filistin arasında sıcak çatışmaya dönüşen gerginliğin gölgesinde başlıyor. Uzmanlar, Ortadoğu’da artan tansiyonun piyasalara ilk aşamada olumsuz yansıyabileceğini düşünüyor. Ancak yatırımcılara gelişmeleri yakından izleyip, panik işlemlerden uzak durmaları tavsiye ediliyor.

Piyasa hareketli bir haftaya daha giriyor. Eylül ayı rakamlarının açıklandığı geçen hafta, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunum, ABD tahvil faizlerinin seyri piyasalar tarafından yakından takip edildi.

JP Morgan’ın Türk Lirası’nın ucuz olduğuna ve ilave devalüasyona gerek olmadığına yönelik açıklaması yine ana gündem maddelerinden biri oldu. Piyasalar yeni haftaya ise İsrail-Filistin arasında yaşanan sıcak çatışmaların gölgesinde başlıyor.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, İsrail'e "Aksa Tufanı" ismini verdikleri bir saldırı başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.

İlk tepki olumsuz olabilir

Karşılıklı saldırılardan her iki taraftan yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in "bu kara gün için intikamının büyük olacağını" söyledi. Ortadoğu’da suların yeniden ısınmasının Türkiye’de piyasaları nasıl etkileyeceği sorusu şu an yatırımcılar arasında yanıtı en çok merak edilen soru oldu. İsrail-Filistin arasında yaşanan gerginliğe piyasaların ilk tepkisinin olumsuz olacağını söyleyen Meksa Portföy Stratejisti Zeynel Abidin Balcı, savaşın seyrine göre yönün belirleneceğini düşünüyor.

Panik işlemlerden kaçının!

Uzmanlar, Türkiye’nin İsrail-Filistin gerginliğinde alacağı tavrın yine piyasalar üzerinde etkili olacağı görüşünde. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklama, Türkiye’nin dengeli bir strateji izleyeceğinin sinyali olarak algılanmış durumda. İsrail-Filistin gerginliğinde İran’ın tutumu da piyasalar tarafından yakın izlenecek bir diğer konu. Çünkü İran’ın çatışma ortamına dahil olması tansiyonu daha da yükseltebilir.

Şu aşamada piyasaların İsrail-Filistin gerginliğine sınırlı bir tepki vereceği görüşü hakim. Ardından ‘bekle-gör’ moduna geçip gelişmelere göre hareket edilebilir. Bu tür durumlarda yatırımcıların panik işlemlerden uzak durmalarının kayıpları azaltacağı söyleniyor. Öte yandan hisse senedi piyasalarında yabancı payının geçmiş yıllara göre daha düşük seviyelerde olması, yurtdışı gelişmelerin içeriye etkisini sınırlayabilir.

Dolarda yükseliş sürecek mi?

Dolar/TL paritesi günlük bazdaki grafikte 27.41 TL seviyesinin üzerine çıkılması teknik anlamda olumsuz olarak adlandırılabilir. Zira daha önce kuvvetli direnç noktası olarak çalışan bu noktanın üzerinde yapılacak kapanışlar bu seviyenin destek olmasına neden olabilir.

Böyle bir senaryoda ise yukarı hareketin 29.00 – 29.50 TL bandına kadar devam etme riski ortaya çıkacak. Bu sebeple parite için şu anda takip edilmesi gereken en önemli nokta 27.41 TL seviyesi…Olası geri çekilmelerde bu noktanın altına gelinmesi ve daha da önemlisi altında kapanışlar yapılması durumunda ise sırasıyla 26.89 ve 26.64 TL seviyelerine doğru bir geri çekilme olasılığı üzerinde durulabilir.

BIST 100 Endeksi’nde gözler 8 bin 400 puanda

srail-Filistin gerginliği sonrası BIST 100 Endeksi’nde teknik görünüme bakalım… Endeksin haftalık bazdaki grafikte 22 Mayıs 2023 haftasında başlattığı yükseliş trendi üzerindeki seyri devam ediyor.

Bunun yanında geçtiğimiz haftanın son derece önemi bir seviye olan 8 bin 403 puan noktasının üzerinde tamamlanması teknik açıdan kritik. Zira bu nokta endeksin son 4 haftanın 3’ünde denediği ancak her defasında satışlarla karşılaştığı bir direnç noktası. Bu sebeple bu teknik açıdan olası yukarı hareketlerin devamı açısından önemli. Endeks şimdi bu noktayı korumaya çalışacak.

Bunda başarılı olursa şu an için 8 bin 760 puan seviyesine kadar teknik anlamda çok önemli bir direnç noktası bulunmuyor. Olası geri çekilmelerde ise daha önce direnç noktası olarak çalışan 8 bin 403 puan seviyesi artık önemli bir destek noktası konumunda. Bu seviyenin altında ise trend desteği olması açısından 8 bin 189 puan seviyesi bu hafta en kritik destek noktası konumunda.