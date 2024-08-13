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“İşsizliği azaltacak” iş alanlarını, gençler geliştirecekse…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Öğrenci sayısı 20 milyona yaklaşıyor…

7 milyon genç üniversitede okuyor…

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Öğrenci sayısında lider:

Eskişehir…

3.6 milyon öğrenciye (çoğu Eskişehir’i göremese de!!!) ev sahipliği yapıyor…

“Üniversite öğrencisi” sayısında ise 83 milyon nüfuslu Almanya’yı geçiyor…

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Almanya demişken:

3 milyon genç üniversiteye gidiyor…

Resmi verilere göre:

Bu öğrencilerin 1.7 milyonu yarı zamanlı çalışıyor…

Daha önemlisi/verimlisi:

Çalışan öğrencilerin yüzde 47’si sanayi/imalat alanlarını seçiyor…

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Alman gençler:

Üniversiteler ve normal liseler hariç “mesleki eğitim” de seçebiliyor…

Meslekli olmayı gelecek/avantajlı görüp, meslek okullarına gidenlerin sayısı mı?

Üniversiteli sayısı ile yarışıyor…

1.3 milyonu aşıyor…

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Bizde mi?

Meslek okullarımızda 10 bin gencimiz eğitim alıyor…

VELHASIL

“İşsizliği azaltacak” iş alanlarını, gençlerimiz geliştirecek…

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İş alanı geliştirebilecek, teknik açıdan güçlü gençlerin sayısı azaldıkça da işsizlik artacak…

Kamuyu ve okulları gençlerle doldurmak kısa dönemde yara sarıyor ama hastalığı kronikleştirip, ağırlaştırdı/ağırlaştıracak…

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Almanya örneği de gösteriyor…

2024’te:

Her 10 üniversite öğrencisine karşılık, 4.3 kişi meslek eğitimi alıyor.

1950 yılında:

Her 10 üniversite öğrencisine karşılık, 75.5 kişi meslek eğitimi almış…

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1950 sonrasındaki kazanımların kaybedilmesinde ki etkenlerden biri de bu.

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