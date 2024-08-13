“İşsizliği azaltacak” iş alanlarını, gençler geliştirecekse…
Öğrenci sayısı 20 milyona yaklaşıyor…
7 milyon genç üniversitede okuyor…
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Öğrenci sayısında lider:
Eskişehir…
3.6 milyon öğrenciye (çoğu Eskişehir’i göremese de!!!) ev sahipliği yapıyor…
“Üniversite öğrencisi” sayısında ise 83 milyon nüfuslu Almanya’yı geçiyor…
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Almanya demişken:
3 milyon genç üniversiteye gidiyor…
Resmi verilere göre:
Bu öğrencilerin 1.7 milyonu yarı zamanlı çalışıyor…
Daha önemlisi/verimlisi:
Çalışan öğrencilerin yüzde 47’si sanayi/imalat alanlarını seçiyor…
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Alman gençler:
Üniversiteler ve normal liseler hariç “mesleki eğitim” de seçebiliyor…
Meslekli olmayı gelecek/avantajlı görüp, meslek okullarına gidenlerin sayısı mı?
Üniversiteli sayısı ile yarışıyor…
1.3 milyonu aşıyor…
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Bizde mi?
Meslek okullarımızda 10 bin gencimiz eğitim alıyor…
VELHASIL
“İşsizliği azaltacak” iş alanlarını, gençlerimiz geliştirecek…
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İş alanı geliştirebilecek, teknik açıdan güçlü gençlerin sayısı azaldıkça da işsizlik artacak…
Kamuyu ve okulları gençlerle doldurmak kısa dönemde yara sarıyor ama hastalığı kronikleştirip, ağırlaştırdı/ağırlaştıracak…
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Almanya örneği de gösteriyor…
2024’te:
Her 10 üniversite öğrencisine karşılık, 4.3 kişi meslek eğitimi alıyor.
1950 yılında:
Her 10 üniversite öğrencisine karşılık, 75.5 kişi meslek eğitimi almış…
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1950 sonrasındaki kazanımların kaybedilmesinde ki etkenlerden biri de bu.