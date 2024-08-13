İşsizlik haziranda tırmanışa geçti
Parasal sıkılaştırmanın ekonomiyi yavaşlatıcı etkilerinin iyice belirginleştiği haziran ayında işsizlikteki büyüme de somutlaştı. Sanayi üretiminde düşüş eğilimi giderek artarken, işsizlikte güçlü artış ivmesi görüldü. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre haziranda istihdamdaki nüfusta ciddi azalma, işsiz sayısında ise artış yaşandı.
Dar tanımlı işsizlik oranı haziranda 0,7 puan artarak yüzde 9,2’ye; eksik istihdamdakiler ve potansiyel işgücü de dahil geniş tanımlı işsizlik oranı ise 3,8 puan artarak yüzde 29,2’ye yükseldi. Buna göre çalışabilecek durumdaki yaklaşık her 3 kişiden biri işsiz durumda.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hane Halkı İşgücü Araştırması’nın haziran ayı sonuçlarını açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre; haziran ayında çalışma çağındaki nüfus önceki aya göre 36 bin kişi artarak 65 milyon 906 bine çıkarken, iş gücüne dahil olan nüfus 107 bin kişi azalarak 35 milyon 827 bin kişiye geriledi. İstihdamdaki nüfus haziranda 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin kişiye indi. İstihdamdaki azalmanın en fazla kadınlarda olduğu görüldü. Erkek çalışan sayısı 109 bin kişi azalarak 21 milyon 826 bin kişiye, istihdamdaki kadın nüfus ise 231 bin kişi azalarak 10 milyon 697 bine düştü.
İşsizlik kadınları daha çok vurdu
Bu gelişmelerle dar tanımda işsiz sayısı 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişiye yükseldi. İşsizlerin 1 milyon 790 binini erkek, 1 milyon 515 binini kadınlar oluşturdu. Erkek işsiz sayısı bir ayda yüzde 6,2 oranında 105 bin kişi artarken, kadın işsizlerdeki artışın 129 bin kişi ve yüzde 9,3 oranıyla daha fazla olduğu belirlendi. Haziranda işsiz kalan her 3 kişiden 2’sini kadınlar oluşturdu. İşsizlik oranı önceki aya göre erkeklerde 0,5 puan yükselerek yüzde 7,6’ya, kadınlarda 1,1 puan artarak yüzde 12,4’e çıktı.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak belirlendi.
Umudunu yitirerek iş aramayı bırakmış kişilerin sayısındaki artışın da etkisiyle iş gücü dışındaki nüfus bir ayda 144 bin kişi artarak 30 milyon 80 bin kişi olurken, işgücüne katılım oranı önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. Söz konusu oranın erkeklerde yüzde 72,4, kadınlarda yüzde 36,7 olduğu dikkati çekti. İstihdam oranı da erkeklerde 0,4 puan düşüşle yüzde 66,9’a, kadınlarda 0,7 puan düşerek yüzde 32,1’e, toplamda 0,6 puan düşerek yüzde 49,3’e geriledi.
Her üç kişiden biri işsiz
Eksik istihdamdakiler ile iş bulma umudunu yitirerek aramaktan vazgeçenlerin sayısındaki artış da dikkati çekti. Anketin referans haftasında istihdamda olan, ancak esas işinde ve diğer işlerde toplam olarak 40 saatten daha az süre çalışmış olup, daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve imkân olursa daha fazla çalışmaya başlayabilecek olanları kişileri kapsayan “zamana bağlı eksik istihdam” sayısı haziranda 715 bin kişi artarak 3 milyon 932 bin kişiye ulaştı. İşsiz sayısının çok üzerinde bulunan bu sayı istihdamdaki toplam nüfusun yüzde 12,1’ini oluşturdu.
Umudunu yitirip iş aramayı bırakmış, iş olsa işbaşı yapmaya hazır potansiyel işgücü de bir ayda 769 bin kişi artarak 4 milyon 573 bin kişiye yükseldi. Böylece zamana bağlı eksik istihdam ile umudunu yitirip iş aramayı bırakmış potansiyel işgücü ve resmi işsizlerin toplamından oluşan âtıl işgücü bir ayda 1 milyon 718 bin kişi artarak 11 milyon 810 bin kişiye ulaştı.
Buna göre ülkedeki işsizliğin gerçek boyutunu gösteren, TÜİK tarafından “âtıl işgücü oranı” diye tanımlanan geniş tabanlı işsizlik oranı ise haziranda yüzde 29,2 oldu. Söz konusu oran önceki aya göre 3,8 puan yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı, Aralık 2023 düzeyinin 4,5 puan, bir yıl önceki düzeyinin 5,2 puan üstünde gerçekleşti. Âtıl işgücü oranı bundan önce en yüksek düzeyi Covid 19 pandemisinin etkili olduğu Ocak 2021’de görmüştü.