İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) vergisel avantajları

Değerli okurlar, İstanbul un finans merkezi olması yolunda atılan en önemli adımlardan biri olan İstanbul Finans Merkezinin (İFM) 17 Nisan 2023 tarihinde bankalar etap açılışı yapılmış bulunmaktadır.

İFM 7412 Sayılı Kanunla kurulmuş olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalar ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirme amacını taşımaktadır.

İFM, ofis alanları ile kapsam dışı alanlar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. İFM bünyesinde kamu ve özel sektör bankaları, piyasa denetleyici ve düzenleyici kurumlar, sigorta şirketleri ve bağımsız ofis alanlarının da yer aldığı 21 ofis binasından oluşmaktadır. Kapsam dışı alan ise, İFM sınırları içerisinde yer alan, ofis alanı dışında kalan ve alışveriş merkezi, otel ve benzeri yerlerden oluşan alanı ifade etmektedir.

Ofis alanında faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bunların şubeleri, temsilcilikleri, adi ortaklıklar, irtibat büroları, bölgesel yönetim merkezleri ve ulusal varlık fonları kanun uyarınca “Katılımcı” olup bunların Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinden katılımcı belgesi almaları gerekmektedir. Bu yazımızda İFM bünyesinde sağlanan vergisel avantajlara değinmek istiyoruz.

Finansal hizmet ihracında vergi indirimi

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların yüzde 75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilir. Bu indirim 2022 ila 2031 yılları vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için yüzde 100 olarak uygulanır yani bu faaliyetten elde edilen gelirler vergiye tabi değildir.

Transit ticarette vergi indirimi

İFM Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İFM Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın yüzde 50’si, kurum kazancından indirilir. Bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması şarttır.

BSMV DV ve harçlarda istisna

İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden, faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisnadır. İFM’de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair işlemler her türlü harçtan ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.

İFM’de çalışmaya başlamadan önceki son üç yılda Türkiye’de çalışmamış olan personeli kapsamak üzere, Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin; yurt dışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60’ı, yurt dışında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise yüzde 80’i gelir vergisinden istisnadır.