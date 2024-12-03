İşte öyle bir şey
Erol Evgin’in 1977 albümünün adı. Sözler Çiğdem Talu, müzikler Melih Kibar. O yıl Enver Sedat İsrail’i ilk ziyaret eden Arap lider. Ertesi sene Camp David'de İsrail ve Mısır barış anlaşmasına imza attı. 1979’da petrodolar sistemine karşı çıkan Şah Pehlevi Mısır’a gitti, Humeyni İran’a döndü, ABD’yi en büyük şeytan ilan etti. Saddam Irak’ta başkan oldu. ABD ve Rusya silahların sınırlandırılması anlaşmasını imzaladı.
2000’lerin başında merkez bankalarının döviz rezervleri içinde yüzde 72 seviyesinde payı olan ABD doları 2023 itibarı ile yüzde 58 seviyesine düştü. Bu özellikle bilançosal genişlemelerde devlet tahvillerinin payının artması kadar diğer dövizlere olan tercihle de alakalı. Bu dövizler Avustralya, Kanada doları ile birlikte hemen hemen aynı oranda Çin Renminbisi. 2. Dünya Savaşı sonrasında 1960’larda en yüksek seviyeyi görmüş altın rezerv tonuna neredeyse yaklaşılmış durumda (IMF, Arslanalp, vd. 11.06.2024).
Kur ve ticaret savaşları
Trump BRICS parası kullanan ülkelere yüzde 100 vergi uygulayacağını söyledi geçen hafta. 2008’den bu yana kur ve ticaret savaşları hızla devam ediyordu. Nitekim Trump ilk başkanlık dönemi kampanyasında da Çin’i hedefe koymuş ve kur manipülatörü ilan edeceğini yazmış ve yapmıştı. Paris İklim Anlaşmasından çıkmasının nedeni de bu. Çin ABD’nin 2 katı havayı kirletiyor, malı bize kendi paramızla satıyor, kendi rezerv paramız ile Çin’e çok ciddi dış ticaret açığı veriyoruz diyordu.
Kırım sonrası AB ile Rusya’nın doğalgaz ödemelerinde dolar kullanımının payının tam tersine dönmesi ve ödemelerde dolar yerine yuan, euro, ruble kullanımının artmasının yanında Rusya’nın altın rezervlerinin dolar rezervlerini geçerek, kompozisyon dağılımını da düzeltmesi ABD’nin gündemindeydi. Bretton Woods’un bitmesi ile “Serbest Dalgalı Kur Rejimine” geçilen 1970’li yılların devamı 1991’de Kuveyt’te, 2008 küresel krizi sonrası 2010’da Arap Baharı ile Libya, Suriye, Irak ile ve son olarak 2014 ve 2022’de Ukrayna’da devam ediyordu.
Ana akım Trump’ın bu söylemini bize de yordu. Güle güle BRICS üyeliği mesajları arasında gözlerden kaçırdıkları başka konular da var. ABD dolarının bir finans enstrümanından çok bir finansal savaş enstrümanı olarak kullanılmasının dünyadaki etkileri. Buna akademide kur ve ticaret savaşları deniyor. “Washington ve Pekin Konsensüsü”, “Gelişmekte Olan Pazarlar”, “Küreselleşme” gibi başlıkları bunlardan bağımsız görmek filmin fragmanı ile film hakkında yorum yapmaya benzer.
KKM değil DTH kalkmalı
SWIFT sistemi dışına çıkarılma, AB’nin yaptığı gibi ambargolarla hesaplara ve bakiyelere el koyması, muhabir bankacılık kanallarının ve kredi kartı sistemlerinin kapatılmasına karşı Rusya ve Çin uzun zamandır alternatiflerini geliştiriyor. Çin ve Japonya’nın ABD tahvillerini satması ve dünyada altına dönüş sadece savaşlar veya stagflasyon riski nedeni ile değil.
ABD kamu borcunun GSYİH’ya oranı yüzde 122.3 oldu. AB’nin Maastricht Kriteri en fazla yüzde 60 diyor. Bütçe açığının GSYİH’ya oranı -%6.2 ve cari açığının oranı -%3. “Ama o baz para” diyen bizdeki ana akım Ortodoks yorumlar bu verilere rağmen sorun olmayacağını iddia ederken, Elon Musk bunlar için DOGE’yi kuruyor, Trump el arttırıyor. Fed’in birikmiş zararı 1 trilyon 75 milyar dolar. ABD bankalarının tahvil zararı 500 milyar seviyesinde. Tüm bu rakamlar o küresel markalarına rağmen böyle.
166 milyar dolar DTH hacmimiz, KKM başladığında 5 tane bölgesel Fed’in bilanço büyüklüğünden fazlaydı, şu anda 4 tanesinden fazla. Mali kesim dışına, yurtiçine kullandırılan döviz kredi tutarı, 2024 başına göre neredeyse 2 katı artışla, kabaca 140 milyar dolara yakın. Pandemi sonrasında kamuya transfer olan döviz riski tekrar eski yerine dönüyor. Merkez bankasının döviz likiditesini, Fed’in 2016 sonrası politika değişikliği, altın kompozisyonu, Rusya Ukrayna Savaşı ve deprem nedeni ile swaplar ile gidermesinin yerini şu anda bankalar arası (genelde yurt içi carry trade) swaplar aldı.
Neoliberal politikaların yarattığı dolarizasyon sorunu için, yurtdışından fon bulmak için harcanan çaba yerine, bireylere ve dış ticarette olmayanlara döviz kredisi kullanımının kaldırılması gibi, KKM yerine kademeli olarak DTH’ların 32 sayılı TPKKK kapsamında kaldırılması için Trump’ın söylemi tam fırsat.