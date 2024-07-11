İstihdam artışı da, “topraksız tarım” gibi…
Topraksız tarım:
Algı kampanyaları ile yayılıyor/büyüyor…
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Topraksız tarım:
Girişimcisine kazandırıyor…
Tohumunu/ilacını yani “kimyasal girdisini” geliştireni/pazarlayanı da tıka basa doyuruyor…
Genel fiyatlara olumlu etkisi nedeniyle “karar alıcı siyasetçiler”i de memnun ediyor…
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“Üreterek, ekonomilerin kalkınmasında rol oynayan/ oynayacak” milyonlarca tüketici mi?
Önce:
“Kışın domatesi”, “yazın portakalı” hem de “ucuz fiyatla” bulabiliyor diye seviniyor…
Sonra:
Topraksız (yani sağlıksız) tarım ürünleri nedeniyle, sağlığından verimliliğine birçok varlığını/alışkanlığını, yavaş yavaş kaybettiğini anlamaya başlıyor…
Ve bağırsak, kas, damar hastalıkları ile zaman/para/psikoloji tüketiyor…
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(“Gıdalar aracılığı ile topraktan alması gereken minerali/vitamini alamadığı için, olanları/olacakları anlamayanlarımız da oluyor!
Hatta, maalesef çoğunluğu oluşturuyor…)
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Sonuç?
En basit anlatımıyla: Orta/ uzun vadede sağlıksız/verimsiz insanlar… En basit anlatımıyla: Verimsiz ve dolayısıyla sağlıksız bir ekonomi…
VELHASIL
“Toprak kirlendi” diyoruz…
Ve toprağı onarmak yerine, daha da kirletecek bir yolu seçiyoruz…
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İstihdamda da öyle…
(Hadi, işsizliğin yüzde 8.4’e düştüğünü kabul edelim)
İşsizliği düşürmek için, kamu imkanlarını (gerçekten çalışanların yarattığı katma değeri/ödediği vergileri) kullanıyoruz…
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1 kişinin yapabileceği iş için, 5 kişi istihdam etmenin, tıpkı “topraksız tarım” gibi orta/uzun vadede ekonomiye zarar verdiğini/vereceğini de biliyoruz…
Bu uygulamaların, (sayesinde ayakta durabildiğimiz) mevcut çalışanı/çalışmak isteyeni olumsuz etkilediğini de biliyoruz…
Reel ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda, istihdam açığına neden olduğunu/olacağını da biliyoruz…