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İstihdam artışı da, “topraksız tarım” gibi…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Topraksız tarım:

Algı kampanyaları ile yayılıyor/büyüyor…

***

Topraksız tarım:

Girişimcisine kazandırı­yor…

Tohumunu/ilacını yani “kimyasal girdisini” gelişti­reni/pazarlayanı da tıka basa doyuruyor…

Genel fiyatlara olumlu etki­si nedeniyle “karar alıcı siya­setçiler”i de memnun ediyor…

***

“Üreterek, ekonomilerin kalkınmasında rol oynayan/ oynayacak” milyonlarca tüke­tici mi?

Önce:

“Kışın domatesi”, “yazın portakalı” hem de “ucuz fiyat­la” bulabiliyor diye seviniyor…

Sonra:

Topraksız (yani sağlıksız) tarım ürünleri nedeniyle, sağ­lığından verimliliğine birçok varlığını/alışkanlığını, yavaş yavaş kaybettiğini anlamaya başlıyor…

Ve bağırsak, kas, damar has­talıkları ile zaman/para/psi­koloji tüketiyor…

***

(“Gıdalar aracılığı ile top­raktan alması gereken mine­rali/vitamini alamadığı için, olanları/olacakları anlama­yanlarımız da oluyor!

Hatta, maalesef çoğunluğu oluşturuyor…)

***

Sonuç?

En basit anlatımıyla: Orta/ uzun vadede sağlıksız/verim­siz insanlar… En basit anlatı­mıyla: Verimsiz ve dolayısıyla sağlıksız bir ekonomi…

 VELHASIL

 “Toprak kirlendi” diyo­ruz…

Ve toprağı onarmak ye­rine, daha da kirletecek bir yolu seçiyoruz…

***

İstihdamda da öyle…

(Hadi, işsizliğin yüzde 8.4’e düştüğünü kabul edelim)

İşsizliği düşürmek için, kamu imkanlarını (gerçek­ten çalışanların yarattığı katma değeri/ödediği ver­gileri) kullanıyoruz…

***

1 kişinin yapabileceği iş için, 5 kişi istihdam etme­nin, tıpkı “topraksız tarım” gibi orta/uzun vadede eko­nomiye zarar verdiğini/ve­receğini de biliyoruz…

Bu uygulamaların, (saye­sinde ayakta durabildiği­miz) mevcut çalışanı/çalış­mak isteyeni olumsuz etki­lediğini de biliyoruz…

Reel ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda, istih­dam açığına neden olduğu­nu/olacağını da biliyoruz…

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