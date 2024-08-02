İthalatımız gerilerken…
İthalatımız gerilerken…
İthalatta tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2.8’den yüzde 3.6’ya çıkmış…
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Son yıllarda edindiğimiz kültürün getirdiği kolaycı tercihlerimiz/önceliklerimiz/ alışkanlıklarımız sayesinde…
Örneğin…
1930’lardan 1990’lara kadar, bolluğu ve ihracatıyla “sermaye birikimi” sağlıyordu balıkçılık sektörümüz…
Şimdi mi?
Komşu ülkenin, “Yazılı ve doğal kurallara uyma ve verimlilik ve çaba kültürü” nedeniyle restoranda dahi 3 euroya tükettiği deniz ürününü…
Aynı denize ek, 3 denize daha sahip olmamıza rağmen bırakın 3 euroyu, 33 euroya bulamıyoruz balık pazarında…
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Bir başka örnek:
İthalatımız gerilerken…
İthalatta madencilik ve taş ocakçılığının payı yüzde 1.5’ten yüzde 1.6’ya yükselmiş…
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İthalatımız gerilerken…
Tüketim mallarının payı yüzde 11’den yüzde 15’e çıkmış…
VELHASIL
İthalat “çok yüksek” ve/veya artıyor olabilir…
Ama:
Üretimi/ihracatı artırıyorsa ve turizm/yurtdışı çalışan gelirleriyle cari denge/fazla verilebiliyorsa ihtiyaçtır/ sürdürülebilir…
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İthalat “çok düşük” ve/veya düşüyor olabilir…
Ama:
Alım gücü, üretim ve/veya ihracattaki düşüş nedenliyse çok dikkat edilmelidir…
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(Aynı şekilde, ihracattaki artışa da karlılık, sürdürülebilirlik, kg fiyatı gibi parametrelerle değerlendirmek gerekiyor…)