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İthalatımız gerilerken…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

İthalatımız gerilerken…

İthalatta tarım, ormancılık ve balık­çılık sektörünün payı yüzde 2.8’den yüzde 3.6’ya çıkmış…

***

Son yıllarda edindiğimiz kültürün getir­diği kolaycı tercihlerimiz/önceliklerimiz/ alışkanlıklarımız sayesinde…

Örneğin…

1930’lardan 1990’lara kadar, bolluğu ve ihracatıyla “sermaye birikimi” sağlıyordu balıkçılık sektörümüz…

Şimdi mi?

Komşu ülkenin, “Yazılı ve doğal kuralla­ra uyma ve verimlilik ve çaba kültürü” ne­deniyle restoranda dahi 3 euroya tüket­tiği deniz ürününü…

Aynı denize ek, 3 denize daha sahip olmamıza rağmen bırakın 3 euroyu, 33 euroya bulamıyoruz balık pazarında…

***

Bir başka örnek:

İthalatımız gerilerken…

İthalatta madencilik ve taş ocakçılığı­nın payı yüzde 1.5’ten yüzde 1.6’ya yüksel­miş…

***

İthalatımız gerilerken…

Tüketim mallarının payı yüzde 11’den yüzde 15’e çıkmış…

 VELHASIL

İthalat “çok yüksek” ve/veya artıyor olabilir…

Ama:

Üretimi/ihracatı artırıyorsa ve tu­rizm/yurtdışı çalışan gelirleriyle cari denge/fazla verilebiliyorsa ihtiyaçtır/ sürdürülebilir…

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İthalat “çok düşük” ve/veya düşüyor olabilir…

Ama:

Alım gücü, üretim ve/veya ihracatta­ki düşüş nedenliyse çok dikkat edilme­lidir…

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(Aynı şekilde, ihracattaki artışa da karlılık, sürdürülebilirlik, kg fi­yatı gibi parametrelerle değerlen­dirmek gerekiyor…)

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