Kadınlar istedi mağaza ve e-ticaret yolculuğu başladı

Dünya genelinde 3 milyondan fazla, Türkiye'de ise 200 binin üzerinde temsilciyle faaliyet gösteren kozmetik şirketi Avon, temsilcilerinden gelen yoğun talep üzerine dijital satış platformlarına entegre oldu ve fiziki mağazacılık adımları atmaya başladı.

Kozmetik sektöründe 139 yıllık geçmişe sa­hip olan Avon, temsil­cilerden gelen talep üzerine mağazalaşma ve dijitalleşme yatırımlarına hız verdi. Türki­ye Genel Müdürü Hasan Ulu­türk, şirketin dijitalleşme ve mağazalaşma süreçlerinin ta­mamen temsilcilerden gelen taleplerle başladığını ve bu dö­nüşümün diğer ülkeler için de bir örnek teşkil ettiğini belirt­ti. Ulutürk, markanın mağaza­laşma adımlarını şöyle özet­liyor: “Bugün 85 mağazamız var.

Bunların yaklaşık 16-17’si İstanbul’da ama Van’dan To­kat’a, Samsun’dan İzmir’e pek çok ilde yayılmış durumdayız. Hedefimiz 150-200 mağazaya ulaşmak.” 50 ülkede aktif olan ve dünya genelinde 3 milyon­dan fazla temsilciyle çalışan şirketin 35 yıldır faaliyet gös­terdiği Türkiye’de ise bu sayı 200 binin üzerinde.

“Avon’un doğrudan satış modeli, özellikle kadınların tam zamanlı iş bulmakta ve­ya evden dışarı çıkmakta zor­landığı toplumsal yapılarda önemli bir sosyal fayda sağ­ladı” diyen Ulutürk, şunla­rı söyledi: “Kadınların dışa­rı çıkmakta zorlandığı, aile­vi sorumluluklar nedeniyle tam zamanlı iş bulamadı­ğı yerlerde biz bir çıkış nok­tası sunduk.

Kadınlar hem ekonomik kazanç elde etti hem de sosyal olarak güçlendi.” TÜİK’in 2023 veri­lerine göre, Türkiye’de kadın­ların iş gücüne katılım oranı hâlâ yüzde 36 düzeylerinde. “Bu bağlamda Avon’un sundu­ğu esnek çalışma modeli, bin­lerce kadının hayata katılma­sını, çocuklarını okutmasını, ekonomik bağımsızlık kazan­masını sağladı” diyen Ulu­türk’ün aktardığına göre, tem­silciler arasında “çocuklarını yurt dışında okutan”, “ilk kez kendi adına bir ev ya da araba alan” kadınlar bulunuyor.

Türkiye’den çıkan örnek model

Pandemiyle hızlanan diji­tal dönüşüm, Avon’un Türki­ye’deki satış kanallarını da ev­rimleştirdi. İlginç olan ise bu dönüşümün yönetimden de­ğil, temsilcilerden gelmesi. Ulutürk, bu süreci şöyle özet­liyor: “Temsilcilerimiz ‘Kızım katalogdan çalışmak istemi­yor, ben online satmak istiyo­rum’ dedi. Biz de bu talebi cid­diye aldık. Trendyol, Amazon gibi platformlara Avon ürün­leri temsilciler üzerinden gir­meye başladı.

Satış rakamları artınca, bu model global mer­kezde de dikkat çekti. Bu mo­delin ardından, mağazalaşma talebi geldi. Yine temsilciler­den biri, ‘Kayınvalidem Avon temsilcisi, ben de sabit bir yer açmak istiyorum’ deyin­ce Avon, temsilci mağazaları konseptiyle destek program­ları başlattı. Mağazalar fran­chise modeliyle değil, tama­men temsilci odaklı kuruldu. Ürün desteği, indirimli temin ve taksitlendirme gibi kolay­lıklar sağlandı.”

Watsons iş birliği ile genişleme

Yıllardır doğrudan satış ve e-ticaret kanallarıyla ürünle­rini müşteriye ulaştıran şir­ket, ilk kez 2024’te zincir ma­ğazalarda yer almaya başladı. Ulutürk, “Watsons iş birliğiyle Türkiye genelinde 427 mağa­zada yer alıyoruz. 100 mağa­zada ise Avon’a özel stantları­mız var. Burada hem parfüm­ler hem de cilt bakım ürünleri satılıyor” dedi. Bu genişleme, markanın bilinirliğini doğru­dan tüketiciyle buluşturması­nı sağladı. Nielsen ve Euromo­nitor gibi araştırmalara göre, Avon halen Türkiye’nin en çok satan parfüm markası konu­munda.

Avon, 2024’te zorlu ekono­mik koşullara rağmen büyü­meye devam etti. Online sa­tışlar yüzde 100, mağazacılık yüzde 90, doğrudan satış ise yüzde 60 oranında büyüdü. Bu arada, 35 yıl önce Türkiye’de “kapı kapı satış” modeliyle ta­nınan Avon, dijitalleşme ve mağazalaşma adımlarına rağ­men doğrudan satış modelini bırakmış değil. Ulutürk, bu sis­temin Türkiye koşullarına uy­gunluğunu vurguluyor: “Avon aslında ev ticaretinin annesi. 30 yıl önce temsilci siparişiyle başlayan bu model, bugün mo­bil uygulamalarla, online ma­ğazalarla evrildi ama ruhunu kaybetmedi.

Temsilciler hâlâ işin merkezinde.” Ulutürk, “Temsilcilerimizin yüzde 20’si 23 yaş altı. Genç jeneras­yon artık işin içinde ve bu bizi heyecanlandırıyor. Ortalama temsilci yaşımız 35-40” dedi. “Gümüş ekonomi” olarak ta­nımlanan 50 yaş üzeri müşte­ri ve temsilcilerin de hâlâ aktif olduklarını belirtti.

2025 hedefi; her evde olmak

2025 vizyonları hakkında da konuşan Ulutürk, “Yeni sloganımız ‘Her evde olmak.’ Dijitalleşme bu vizyonun önemli bir parçası olacak” dedi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde doğrudan satış modelinin güçlü şekilde çalıştığını ifade eden Ulutürk, özellikle kırsal alanlarda kadın girişimcilerin gösterdiği başarıyı vurguladı: “Köy köy geziyoruz. Kadınlar kendi satış sistemlerini kurmuş, parfümü gelin parfümü, kremi yağlı ballı diye adlandırıyorlar. Bu samimiyet bizim gücümüz” dedi.

Artık 200 TL’ye bir yerine iki parfüm alınıyor

Pandemi sürecinde online çalışmanın artmasıyla cilt bakımı ve makyaj ürünlerine ilginin azalmadığını belirten Ulutürk, enflasyonun da tüketici sepetine etkisine değindi: “Artık insanlar 200 TL’ye tek parfüm almak yerine, 100 TL’ye iki farklı parfüm alıyor. Bu da yaz-kış, gece-gündüz kokularını ortaya çıkardı. Bu değişim bizim gibi çoklu ürün sunan markalar için avantaj.”