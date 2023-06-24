Kadınları destekleyen şirketler iyi ki varlar…

Kadın güçlenirse dünya iyileşir ve çok daha yaşanılası bir yer olur düşüncesine inancım sonsuz. Bu yüzden de kadını güçlendirmeyi odağına alan şirketler, benim kalbimde hep ayrı bir yere sahip; hepimizin de öyle olmalı diye düşünüyorum.

SAP de o şirketlerden bir tanesi… Çünkü öncelikle cinsiyet eşitliği ve tüm çalışanlara eşit fırsatların sunulması meselesini kurumun DNA’sına yerleştirmiştir durumdalar.

Ancak hepimiz biliyoruz ki bu konu, sadece kurum web sayfalarına yazılan süslü cümlelerin ötesine geçmek zorunda. İş hayatında kadını var etmek ve güçlendirmek; çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki dönüşüm, ancak çalışanların da bu işin bir parçası olmasıyla mümkün olabilir. İşte SAP’ın elini taşın altına koyduğu yer de tam burası.

SAP Business Women’s Network Lansmanı

Geçtiğimiz günlerde, SAP çalışanlarının oluşturduğu Business Women’s Network (İş Kadınları Ağı - BWN)’ün Türkiye’deki lansmanı yapıldı. SAP Türkiye BWN Lideri Evrim Çolakoğlu, “Yola Çıkmak” başlıklı konuşmasında; SAP’nin, dünyanın en kapsayıcı şirketlerinden biri olma hedefini çalışanların da kurum içindeki çalışmalarıyla desteklediğine dikkat çekti.

Dünya Ekonomik Forumu’nun yakın zamanda yayınladığı bir raporda, iş dünyasında kadın erkek ücret eşitsizliğinin ortadan kalkacağı tarihin ötelendiğine dikkat çeken Çolakoğlu, BWN Türkiye ekibi olarak Eylül 2022’de faaliyetlerine başladıklarını ve geliştirecekleri projelerin eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı çalışmalar olacağını belirtti.

SAP Türkiye Stratejik İş Birlikleri Başkanı Aslı Dikenelli ise BWN’nin yalnızca SAP içindeki kadın lider oranını büyütmeye değil, zamanla bu etkiyi önce SAP ekosisteminde daha sonra da teknoloji sektöründe yaygın hale getirme hedefine vurgu yaptı.

BWN’in ilk projesi için Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ile birlikte hayata geçirdikleri -Güçlü Kadınlarla Dijital Yarınlar- projesinden de bahseden Dikenelli, yürüdükleri yolun biraz zorlayıcı olduğunu ama bir o kadar da öğretici olduğunu sözlerine ekledi.

Projenin paydaşı olan Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise “STEM alanında eğitim gören kız öğrencilerin desteklenmesi, derneğimizin her zaman öncelikli konularından biri. SAP’nin de bu projedeki yaklaşımı, prensipleri, heyecanı ve hepsinden önemlisi niyeti, hedeflerimizle çok örtüştü.

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Fen Bilimleri, Matematik veya Fizik gibi STEM alanlarından mezun ya da son sınıf öğrencilerine yapılan çağrı sonrasındaki mülakatlarda programa kabul edilen 38 kadın, 3 erkek olmak üzere 41 öğrenci "Veri Bilimi" ve "Veri Görselleştirme" alanlarında sırasıyla 8 hafta ve 3 haftalık eğitimler aldılar” şeklinde bilgi verirken projeye inancını hissetmemek mümkün değildi. Business Women’s Network’ün 3 ana odağı var: networking, mentörlük ve kadın rol modelleri daha görünür hale getirmek.

Lansman da Business Women’s Network’ün SAP içerisindeki en büyük çalışan grubunun parçası olduğunu ve bugün, 97 ülkede 15.000’den fazla üye çalışan ile varlığını sürdüren bir network haline geldiğini öğrenince bir kadın akademisyen olarak kalbim hem sevinç hem de gururla doldu.

Girişimci Kadınların Hikayeleri ve Kadın Liderlerden İlham Veren Öyküler panellerinde tüm ilham veren süreçleri ve kapanış konuşmalarında SAP Güney Avrupa Finans Müdürü Buluş Fidan Tüfekçinin birlikte başarmak konusunun önemine de vurgu yapışını ve SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şekeroğlu’nun hayatı boyunca ilham aldığı kişilerin %99’unun kadın olduğunu belirtmesini dinlerken geleceğe dair umutla doldum.

Şekeroğlu’nun da dediği gibi “Başarı mutlaka hiç yılmayanlar sayesinde oluyor. Parlak zihniyetli erkekler yetiştirmek daha önemli. Kızlarımız zaten parlak zihniyetle yetişiyor.” Nice parlak kadınlar yetiştirmek dileğiyle...