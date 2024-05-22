Kamu alımlarında “yerliye avantaj” hikâyesi (2)

Kamu alımlarında yerli üreticiye sağlanacak avantajların, sermaye birikimi ve teknik eleman/teknoloji gelişimi üzerindeki olumlu etkisi biliniyor…

Buna rağmen, kamunun “yabancı ürün”tercihi devam etti/ediyor…

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ABD kamu alımlarında yerliye avantaj sağlıyor… Çin, Almanya, İtalya, Fransa da üreticisini koruyor/kolluyor…

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Yetmiyor… Dünya Ticaret Örgütü kurallarına rağmen, kılıf bulup, dışarıdan gelen ürünleri engelliyor…

ABD engelliyor… AB ülkeleri engelliyor…

Uzakdoğu ülkeleri birbirleri arasında dahi engeller koyuyor…

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Yetmiyor… ABD de, AB ülkeleri de kamu alımlarında, yabancı ürün alımında “Offset” şartı koyuyor…

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Nedir offset?

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu ortaklıkları ve kamu iştirakleri tarafından açılan uluslararası ihaleler neticesinde:

1-İhalelerin açıldığı ülkeden çıkacak dövizi telafi etmek,

2-Yabancının bilgisini kullanarak teknolojiye sahip olmak; inovasyonla daha da geliştirmek,

3-Teknik eleman yetiştirmek, 4O ürün ile ilgili yan sanayi oluşturmak,

5-İhracat potansiyelini artırmak,

6-Yabancı sermayenin kalıcı yatırımlarını artırmak,

7-Yeni istihdam olanakları sağlamak amacıyla, ihaleyi kazanan yabancı firma tarafından ana ihale anlaşmasına ek olarak verilen, üretimde yerli ürün/yerli işgücü/yerli fabrika kullanımı gibi taahhütlerin toplamına offset deniyor.

VELHASIL

Kamu alımlarında “yerli üreticiye avantaj” gibi “kamu alımlarında, yabancıyla offset anlaşması”nı da yıllardır konuşuyoruz…

Hatta uygulanması için kararlar alıyor, talimatlar veriyor, genelgeler yayınlıyoruz… Ama uygulamıyoruz…

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Tasarruf, verimlilik, teknik eleman arzı, teknoloji transferi, teknoloji gelişimi, kalıcı yabancı sermaye, sermaye birikimi, döviz fazlası gibi…

Türk ekonomisinin bugün itibarıyla en fazla ihtiyaç duyduğu alanlarda çözüm ortadayken; çözümü “sorun büyütecek” adreslerde arıyoruz…

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Sonra: Bir TIR dolusu malzeme gönderip, karşılığında bir tane telefon alınca, onu tasarruftan sayıp, mutlu oluyoruz!