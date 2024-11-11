Kamu, mali dengesini henüz bulamadı
Parasal sıkılaştırma esaslı ekonomik programın uygulamasında 16 ay geride kalırken, kamuda mali dengelerin rasyonel zemine oturtulması yönünde henüz somut gerçekleşme sağlanamadı.
Hazine, hızla büyümeye devam eden bütçe açığı dolayısıyla, bu yıl ilk on ayda borç geri ödemelerinin iki katından fazla yeni borçlanmaya gitmek zorunda kaldı. Dış kaynak muslukları yeterince açılmadığı için açıklar büyük oranda iç borçlanmayla finanse edildi. Yüksek faizin de cazibesiyle Hazine’nin iç borçlanması rekor kırdı.
On aylık nakit açığı 1,7 trilyon
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ekim ayında nakit gelirleri 854,9 milyar, nakit giderleri 1 trilyon 22,2 milyar lira olan Hazine, aylık bazda 167,3 milyar lira tutarında bir açık verdi. Hazine’nin ocak-ekim döneminde nakit bazda 7 trilyon 65,1 milyar liralık gelire karşılık, nakit giderleri 8 trilyon 775,4 milyar liraya ulaştı.
Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan 7,1 milyar liralık gelirle birlikte Hazine’nin on aylık nakit açığı 1 trilyon 703,1 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerindeki yüzde 75,5’lik artışa karşılık, giderleri yüzde 92,2 artan Hazine’nin nakit açığı yüzde 225,1 oranında büyüme kaydetti. Başka deyişle bu yıl ilk on ayda geçen yılın aynı dönemindekinin 3,3 katı kadar nakit açığı verildi.
On ayda 2,4 trilyon liralık borçlanma
Hazine, ilk on ayda nakit açığının finansmanının ancak 357,8 milyar liralık kısmını kasa-banka mevcudu kullanımı, 132,7 milyar liralık kısmını da devirli-garantili borç geri dönüşleri ile karşılarken, kalan büyük bölüm için yüklü miktarda borçlanmaya gitmek zorunda kaldı. Borçlanmanın da büyük bölümünü iç borçlanma yoluyla sağlandı.
Ocak-ekim döneminde vadesi gelen iç borçları nedeniyle 699,3 milyar liralık geri ödeme gerçekleştiren Hazine, aynı dönemde 1 trilyon 861,6 milyar liralık yeni iç borçlanmaya gitti ve on ayda 1 trilyon 162,3 milyar liralık net iç borçlanma gerçekleştirdi. Dış borçlarda ise 219 milyar liralık itfaya karşılık 269,1 milyar lira tutarında yeni borç alabilen Hazine’nin bu dönemdeki net dış borçlanması 50,1 milyar lirada kaldı. Hazine’nin on aylık net iç borçlanması geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artarken, net dış borçlanmada sadece yüzde 4,7’lik bir artış yaşandı.
Bu gelişmelerde Hazine’nin on aydaki toplam iç ve dış borç geri ödemesi 1 trilyon 9,6 milyar lira olurken, toplam yeni borç kullanımı ise 2 trilyon 398,3 milyar liraya ulaştı. Böylece Hazine’nin, bütçe açığının finansmanında kullandığı toplam “net” borçlanma geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,3 artarak 1 trilyon 388,8 milyar liraya ulaştı.
Son bir yılda rekor borçlanma
Merkezi yönetim bütçesinde ekim sonu itibarıyla son bir yıldaki nakit açığı 1 trilyon 805,1 milyar liraya ulaştı. Bu açığın büyük bölümü borçlanma yoluyla finanse edildi. Vadesi gelen iç ve dış borçları dolayısıyla son bir yılda toplam 1 trilyon 9,6 milyar lira geri ödeme gerçekleştiren Hazine, toplam 2 trilyon 398,3 milyar liralık yeni borçlanmaya gitti. Böylece Hazine’nin son bir yılda net bazda 1 trilyon 388,8 milyar lira borçlandı.
Bunun 1 trilyon 333,7 milyar liralık bölümünü net iç borçlanma oluştururken, son bir yıldaki net dış borçlanmanın tutarı 55,1 milyar lira düzeyinde kaldı. Net borçlanma yoluyla elde ettiği kaynağı bütçe nakit açığının finansmanında kullanan Hazine, açığın kalan 280,3 milyar liralık kısmını kasa/banka mevcudu ve 135,8 milyar liralık kısmını devirli-garantili borç geri dönüşlerinden karşıladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) yapılan 251 milyon liralık bir aktarım da bu amaçla kullanıldı.
Bozulmanın kaynağı
Kamu mali dengelerinde pandemi döneminde bu yana olumsuz seyir yaşanırken, enflasyonu kontrolden çıkaran faizi baskılama politikası ekonomik dengeleri tümden bozmuş, bunun üzerine Şubat 2023’te yaşanan büyük depremlerinin hasar maliyeti binmişti.
Mayıs 2023’te yapılan genel seçimler sürecinde kamu mali politikalarında gevşeme ve özellikle EYT düzenlemesinin etkisiyle bütçeden sosyal güvenliğe yapılan transferlerdeki hızlı büyüme gibi faktörler de kamu mali dengelerindeki bozulmayı artırdı. Önceki ekonomi yönetiminin görevi devrettiği Mayıs 2023 sonu itibarıyla Hazine’nin yıllık bazda nakit açığı 499 milyar lira düzeyinde bulunuyordu. Haziran başında göreve gelen yeni yönetim “ekonomiyi rasyonel zemine oturtma” hedefiyle hazırladığı ve bu kapsamda sıkılaşma önlemlerini temmuzdan itibaren kademeli olarak hayata geçirdiği program, 16 ayını doldurdu.
Ancak, bu yıl ekim sonu itibarıyla bütçe nakit açığı ve borçlanmanın ulaştığı düzeyler, yeni dönemde mali dengelerde kayda değer bir toparlanmanın henüz olmadığı, açıklar ve kamu borçlanma ihtiyacındaki hızlı büyümenin devam ettiğine işaret etti. Bu yıl mart ayındaki yerel seçimler sürecinin de bozulmada etkisi olması yanında, kamu harcamalarında tasarrufa yeterince uyulmaması ve bütçenin giderek büyüyen faiz ve sosyal güvenlik yükü, dengeleri sağlamayı zorlaştıran faktörlerin başında geliyor.