“Kamu personeli Norveç’te daha çok!”, ama…

Norveç’te kamu persone­linin “toplam çalışanlar” içindeki payı yüzde 30 iken…

İsveç’te bu oran 29 iken…

Danimarka’da bu oran 28, Finlandiya’da 25 iken…

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Türkiye’de yüzde 13.5…

(Yani 5.3 milyon kişi…)

Ve yüksek bulunuyor…

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Sayıyı yüksek bulup, eleş­tirenlerin haklı olduğu taraf çok…

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Örneğin Norveç:

2.9 milyon toplam çalışan sayısı…

Ve yaklaşık 900 bin kişi ka­muda çalışıyor…

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Kamuda çalışanların yüzde 84’ü:

Öğretmen, akademisyen, teknik personel (ziraat, ma­den, makine, enerji vb mühen­disleri), hukuk ve sağlık perso­nelinden oluşuyor…

Ve devletin asli görevi olan sağlık, eğitim, yönlendirme, denetleme görevlerini “çeşit­li sorumluluk ve zorunluluk­larla” ve “verimlilik kıstasıyla” yerine getiriyor…

Ve kamu personeli bu görev­lerini: Hedefleri/maliyetleri/ çalışma sonuçları/gerçekleş­meleri tüm vatandaşların “şef­faf olarak” görüp/sorgulayaca­ğı şekilde yapıyor…

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Diğer 3 ülkede de uygulama­lar aynı:

Bu ülkelerde memurlara ya­şam boyu iş garantisi de veril­miyor…

Memurların özel kesim çalı­şanlarına göre avantajları bu­lunmuyor…

Performans değerlendirme­sinin etkin işlemesi bir tara­fa, çalışanlar da vatandaşlık bilinci ile, “Fayda sağlamıyo­rum” deyip, işinden ayrılıyor

VELHASIL

Türkiye mi?

Sadece 2019 yılında, kamuya 1 milyona yakın personel alınmış… (Nor­veç’in tamamı kadar)

Böyle olunca, kamu ça­lışanlarının niteliği, sayısı ve verimliliği “vergi öde­yenler tarafından” haklı olarak sorgulanıyor…

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Gelişmiş ve nüfusu yüksek ülkelerdeki oran ise her şeyi anlatıyor:

Güney Kore’de yüzde 8…

Japonya’da yüzde 4.5…

Eleştirilerin yoğunlaş­tığı Almanya’da dahi bu oran yüzde 11…