“Kamu personeli Norveç’te daha çok!”, ama…
Norveç’te kamu personelinin “toplam çalışanlar” içindeki payı yüzde 30 iken…
İsveç’te bu oran 29 iken…
Danimarka’da bu oran 28, Finlandiya’da 25 iken…
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Türkiye’de yüzde 13.5…
(Yani 5.3 milyon kişi…)
Ve yüksek bulunuyor…
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Sayıyı yüksek bulup, eleştirenlerin haklı olduğu taraf çok…
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Örneğin Norveç:
2.9 milyon toplam çalışan sayısı…
Ve yaklaşık 900 bin kişi kamuda çalışıyor…
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Kamuda çalışanların yüzde 84’ü:
Öğretmen, akademisyen, teknik personel (ziraat, maden, makine, enerji vb mühendisleri), hukuk ve sağlık personelinden oluşuyor…
Ve devletin asli görevi olan sağlık, eğitim, yönlendirme, denetleme görevlerini “çeşitli sorumluluk ve zorunluluklarla” ve “verimlilik kıstasıyla” yerine getiriyor…
Ve kamu personeli bu görevlerini: Hedefleri/maliyetleri/ çalışma sonuçları/gerçekleşmeleri tüm vatandaşların “şeffaf olarak” görüp/sorgulayacağı şekilde yapıyor…
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Diğer 3 ülkede de uygulamalar aynı:
Bu ülkelerde memurlara yaşam boyu iş garantisi de verilmiyor…
Memurların özel kesim çalışanlarına göre avantajları bulunmuyor…
Performans değerlendirmesinin etkin işlemesi bir tarafa, çalışanlar da vatandaşlık bilinci ile, “Fayda sağlamıyorum” deyip, işinden ayrılıyor
VELHASIL
Türkiye mi?
Sadece 2019 yılında, kamuya 1 milyona yakın personel alınmış… (Norveç’in tamamı kadar)
Böyle olunca, kamu çalışanlarının niteliği, sayısı ve verimliliği “vergi ödeyenler tarafından” haklı olarak sorgulanıyor…
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Gelişmiş ve nüfusu yüksek ülkelerdeki oran ise her şeyi anlatıyor:
Güney Kore’de yüzde 8…
Japonya’da yüzde 4.5…
Eleştirilerin yoğunlaştığı Almanya’da dahi bu oran yüzde 11…