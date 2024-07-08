  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. “Kamu personeli Norveç’te daha çok!”, ama…

“Kamu personeli Norveç’te daha çok!”, ama…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Norveç’te kamu persone­linin “toplam çalışanlar” içindeki payı yüzde 30 iken…

İsveç’te bu oran 29 iken…

Danimarka’da bu oran 28, Finlandiya’da 25 iken…

***

Türkiye’de yüzde 13.5…

(Yani 5.3 milyon kişi…)

Ve yüksek bulunuyor…

***

Sayıyı yüksek bulup, eleş­tirenlerin haklı olduğu taraf çok…

***

Örneğin Norveç:

2.9 milyon toplam çalışan sayısı…

Ve yaklaşık 900 bin kişi ka­muda çalışıyor…

***

Kamuda çalışanların yüzde 84’ü:

Öğretmen, akademisyen, teknik personel (ziraat, ma­den, makine, enerji vb mühen­disleri), hukuk ve sağlık perso­nelinden oluşuyor…

Ve devletin asli görevi olan sağlık, eğitim, yönlendirme, denetleme görevlerini “çeşit­li sorumluluk ve zorunluluk­larla” ve “verimlilik kıstasıyla” yerine getiriyor…

Ve kamu personeli bu görev­lerini: Hedefleri/maliyetleri/ çalışma sonuçları/gerçekleş­meleri tüm vatandaşların “şef­faf olarak” görüp/sorgulayaca­ğı şekilde yapıyor…

***

Diğer 3 ülkede de uygulama­lar aynı:

Bu ülkelerde memurlara ya­şam boyu iş garantisi de veril­miyor…

Memurların özel kesim çalı­şanlarına göre avantajları bu­lunmuyor…

Performans değerlendirme­sinin etkin işlemesi bir tara­fa, çalışanlar da vatandaşlık bilinci ile, “Fayda sağlamıyo­rum” deyip, işinden ayrılıyor

 VELHASIL

 Türkiye mi?

Sadece 2019 yılında, kamuya 1 milyona yakın personel alınmış… (Nor­veç’in tamamı kadar)

Böyle olunca, kamu ça­lışanlarının niteliği, sayısı ve verimliliği “vergi öde­yenler tarafından” haklı olarak sorgulanıyor…

***

Gelişmiş ve nüfusu yüksek ülkelerdeki oran ise her şeyi anlatıyor:

Güney Kore’de yüzde 8…

Japonya’da yüzde 4.5…

Eleştirilerin yoğunlaş­tığı Almanya’da dahi bu oran yüzde 11…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
“Gıda fiyatları” korkumuzken… 05 Temmuz 2024
Eğitim pahalıyken, enflasyon düşer mi? 04 Temmuz 2024
“Enflasyon’da yaz” ve kış! 03 Temmuz 2024
“Fon akışını nasıl yönetiriz?” 02 Temmuz 2024
Bakan/Teknik Direktör ve sistem… 01 Temmuz 2024
Talebi soğuturken, arzı ısındırmak… 28 Haziran 2024
“Kredi sıkılaştırmak” doğru politika mı? (2) 27 Haziran 2024
“Kredi sıkılaştırmak” doğru politika mı? 26 Haziran 2024
Kayıtdışı/kaçağa odaklanılacak 25 Haziran 2024
Öğretmen/öğrenci ayrıcalıklıysa... 24 Haziran 2024