“Kamuda istihdam” tartışması büyüyor
İş adamı Rahmi Koç’un, “Devlette 5,5 milyon kişi çalışıyor, diyorlar. Bu devlet 2 milyon kişiyle de döner” açıklaması, Liberal Demokrat Parti (LDP) Cem Toker’in destekleyici açıklamaları, daha sonra çok sayıda akademisyen ve uzmanların konuya ilişkin lehte ve aleyhte görüşlerle katılması ile büyüyen “kamuda istihdam” tartışması devam ediyor.
Veriler ise son on yılda kamu istihdamında, nüfustaki ve toplam istihdamdakine göre çok daha yüksek artışlar yaşanmakla birlikte, ülke istihdamında kamunun payının dünya ortalamalarına göre yüksek olmadığını, hatta Türkiye’nin bu açıdan en sonlarda yer aldığını gösteriyor.
Toplam sayı 5,2 milyon
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın kamu istihdamı verileri, genel bütçeye dahil kuruluşlar, YÖK ve üniversiteler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeler ve kefalet sandıkları, KİT’ler, yerel yönetimler ve iştirakleri ile diğer tüm kamu birimlerindeki toplam çalışan sayısını ortaya koyuyor.
En son Mart 2024 durumunu yansıtan verilere göre, tüm bu kuruluş ve birimlerde çalışanların toplam sayısı anılan tarih itibarıyla 5 milyon 238 bin 424 kişi. Bunun 3 milyon 471 bin 190’ını 657 sayılı yasaya tabi kadrolu personel, 378 bin 13’ünü sözleşmeli personel, 1 milyon 285 bin 784’ünü kamuda sürekli ve geçici statüde çalışan işçiler, 103 bin 447’sini de diğer kamu personeli oluşturuyor.
On yılda en çok artış kamu işçisinde
CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın veri setinden yapılan hesaplama 2013 sonu ile bu yılın mart sonu arasındaki yaklaşık on yıllık dönemde tüm kamu birimlerindeki toplam çalışan sayısının yüzde 62,5 oranında 2 milyon 14 bin 940 kişi arttığını gösterdi.
Bu dönemde kamudaki kadrolu personel sayısı yüzde 37,4 oranında 944 bin 799 kişi artarken, sözleşmeli personel sayısında yüzde 95,1 oranında 184 bin 238 kişilik bir artış oldu. Anılan dönemde kamu çalışanları içinde açık farkla en yüksek artış ise işçi kadrolarında yaşandı. Kamuda çalışan sürekli işçilerin sayısında bu dönemde yüzde 255,8 oranında 889 bin 809, geçici işçilerde yüzde 113 oranında 25 bin 546 ve böylece toplam kamu işçisi sayısında yüzde 247,1 oranında 915 bin 355 kişilik artış yaşandı.
Kamudaki diğer personel sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 22,2 oranında 29 bin 452 kişi azaldı.
En büyük artış 2019’da
Kamu kesiminde çalışanların toplam sayısına yıllar itibarıyla bakıldığında, en çok artışın 2019’da yaşandığı dikkati çekti.
2014’te 125 bin 368 kişi, 2015’te 69 bin 989 ve 2016’da 185 bin 564 kişi artan, 2017’deki 1.670 kişilik artışın ardından 2018’de 111 bin 746 artan toplam kamu çalışan sayısında 2019’da ise 929 bin 593’le yıllık 1 milyona yakın artış oldu. Kamu çalışanlarının sayısı pandeminin başladığı 220’de 147 bin 497 kişi, 2021’de 85 bin 699 kişi, 2022’de 133 bin 634 kişi, 2023’te 164 bin 867 ve bu yılın ilk üç ayında 62 bin 653 kişilik artış kaydetti.
Buna göre toplam kamu çalışanı sayısında 2013’ten bu yana yaşanan 2 milyon dolayındaki artışın neredeyse yarısı tek bir yılda gerçekleşti.
Her 100 kişiye 6 kamu çalışanı
En son 2023 sonu itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi olarak sayılan toplam nüfusta 2013 sonuna göre artış ise yüzde 11,4 oranında 8 milyon 704 bin 513 kişi düzeyinde bulunuyor. Son nüfus verisi baz alındığında Mart 2024 itibarıyla her 100 kişiye 6,1 kamu çalışanı düşüyor.
Her 100 kişiye düşen toplam kamu çalışanı sayısı 2013 yılında 4,2 düzeyinde bulunuyordu. İzleyen iki yılda 4,3, sonraki üç yılda 4,5 olarak seyreden bu denge, 2019 yılında yüzde 5,6’ya ve izleyen yıllarda sürekli artarak 6,1 kişiye ulaştı.
Çalışanların yüzde 16’sı kamuda
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aylık verilerine göre Aralık 2013’te 24 milyon 328 bin kişi olan istihdamdaki toplam nüfus yüzde 32,6 oranında 7 milyon 924 bin kişilik artışla Mart 2024 itibarıyla 32 milyon 252 bin kişiye ulaştı.
2013 sonunda yüzde 13,3 olan toplam kamu istihdamının toplam ülke istihdamı içindeki payı, yıl sonları itibarıyla 2017’de yüzde 12,8’e düştükten sonra, izleyen yıllarda yükselerek 2019’da yüzde 16,7’ye, 2020’de yüzde 18,2’ye kadar yükseldi. Bu oran, 2021 sonunda yüzde 16,5’e, 2022 sonunda yüzde 16,1’e düştü. 2023 sonunda da aynı düzeyde gerçekleşen kamu istihdamının toplamdaki payı bu yılın mart sonu itibarıyla yüzde 16,2 oldu.
Bu verilere göre kamu çalışanlarının toplam sayısı son on yılda genel nüfus artışı ve toplam istihdamdaki artışın çok üzerinde gerçekleşti. Mart 2024 itibarıyla toplam ülke istihdamı içinde kamuda kadrolu çalışanlar yüzde 10,8, sözleşmeli personel yüzde 1,2, kamu işçileri yüzde 3,9, diğer kamu personeli de yüzde 0,3’lük bir ağırlık oluşturuyor.
OECD ülkelerinden düşük
Sayısı son on yılda nüfus ve genel istihdama göre çok daha hızla artmasına rağmen, Türkiye’de kamu çalışanlarının ülke istihdamı içindeki payı Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının ise oldukça altında bulunuyor. Merkezi yönetime dahil birimlerde çalışanları kapsayan ve 2021 yılı durumunu yansıtan en son verilerine göre OECD ortalamasında yüzde 18,6 olan kamu çalışanlarının toplam istihdama oranı, aynı yıl itibarıyla Türkiye’de yüzde 13,5 düzeyinde gerçekleşti.
Türkiye bu oranla 31 ülke arasında 27’nci sırada yer aldı. Söz konusu oranın Türkiye’den daha düşük olduğu ülkeler ise yüzde 12,1’le Hollanda, yüzde 11,1’le Almanya, yüzde 8,8’le Güney Kore ve yüzde 4,6 ile Japonya. Kamu istihdamının payının en yüksek olduğu ülkelerin başında ise yüzde 30,9’la Norveç geliyor. Bu ülkeyi yüzde 39,3’le İsveç, yüzde 28’le Danimarka, yüzde 25,4’le Finlandiya ve yüzde 23,43’le Estonya izliyor.