Karabağ zaferi bölgede ilişkileri güçlendirdi

II. Karabağ Savaşı, zaferi toprakları hukuksuz şekilde işgal altında olan devletlere bu durumun ilelebet sürmeyeceği mesajını verdi.

II. Karabağ Savaşı sonrası Karabağ’daki görüntü, BM tarafından kabul edilmiş sınırlara yönelik işgal girişimlerinde işgalcinin elindeki bölgeye yatırım yapamadığını, halkını işgal bölgesinde yaşamaya ikna edemediğini, sürekli bir çatışma tedirginliği içerisinde olduğunu ve halkının refahının büyük kısmını askeri harcamalara ayırma zorunda kaldığını gösterdi. Ermenistan’ın düştüğü durumun özeti olsa gerek. II. Karabağ Savaşı zaferi, Türk dünyasında Türkiye imajını farklı bir noktaya taşıdı.

Türkiye, Türk cumhuriyetlerinde etkisi yüksek olan Rusya ile Suriye konusunda buluştuğu zemini, Karabağ konusunda da yaratmayı başardı. Bu başarı, Türkiye’ye Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere bölge ülkeleri üzerinde bir nevi diğer güce karşı denge olabilecek güç unvanı kazandırmakla kalmayıp, Türkiye’nin bölgesindeki sorunları çözüm gücü, bölge ülkelerinde bölgesel güç hüviyetinin kabul edilmesine yol açtı.

Tacikistan ile Kırgızistan arasında yaşanan sınır gerginliklerinde Kırgız kamuoyunda Türkiye’nin olaya müdahil olması yönünde talep oluştu. Bu talep, Azerbaycan-Türkmenistan arasında Hazar’ın paylaşımı konusunda 25 yıldır devam eden sorunun çözümünde arabuluculuğun en güzel örneklerdendir. Karabağ zaferi sonrasında Türkiye’nin yükselen imajı, hukuk alanında da Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerini güçlendirdi.

Daha önce özellikle bankacılık ve finans alanında Kırgızistan’la yürütülen çalışmalara ek olarak Özbekistan’ın yeni anayasası için de Türkiye destek oldu. Tesis edilen “Türk-Özbek Hukuk Araştırmaları Merkezi” ile Özbekistan’a anayasa, bilişim sistemleri ve dezenformasyon hukuku alanında Mart 2023’den itibaren destek verilmeye başlandı.

Özbekistan, 30 Nisan tarihinde yapılan referandum ile Türkiye’nin katkılarıyla hazırladığı yeni anayasasını yürürlüğe soktu. Son olarak Karabağ zaferi sonrasında Türk cumhuriyetleri nezdinde Türkiye’nin kazandığı güven, Kıbrıs Türklüğünün haklı mücadelesini da etkiledi. Tüm tepkilere rağmen, 2022’de Türkiye’nin girişimiyle KKTC, gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatı’nın bir parçası haline getirildi. Bu sayede hem teşkilat kurumsal gücünü artırdı hem de KKTC’nin tanınması için güçlü bir adım daha atıldı.