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Karşı tarafın eksilerine değil artılarına odaklandığında…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

İthal ettiğimiz X bir üründe;

1 yıl içinde, 2 kat üretime çıkabiliriz…” deyince…

Yanıt: “Zor” oluyor…

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“Yeni ekim alanlarına da ge­rek yok; Sadece verimlilik artı­şıyla bunu başarabiliriz…” de­yince… Burun kıvırılıyor, “Zor iş” diye nitelendiriliyor…

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“Tarımsal ürünlerde ha­sat sonrası ziyan yüzde 50’lere ulaştı;

Hiç olmazsa bunun için ön­lemler alınmalı…” deyince…

“Çok çok zor” deniyor…

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Örneğin:

Rusya…

10 yıl önce yılda 40 milyon ton hububat/bakliyat üretebiliyor­muş…

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Ambargolar/krizler/savaşlar ge­çirdiği 10 yılın ardından… Yıllık toplam hububat/bakliyat üretimi­ni 140 milyon tona çıkarmış…

***

Karar alıp uyguladıkları ilk 4 yıl­da… Üretim 2.5 kat artmış…

VELHASIL

“Rusya bu alanda örnektir/modeldir” deyince…

“Onlarda şu/bu var” deniyor…

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Burada da yine alış­kanlıklarımız devre­ye giriyor…

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Biz:

Eksiklerimizi gös­termemek için; karşı taraf yaratıp, eksik­lerini görmeye/gös­termeye odaklanıyo­ruz…

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E k s i k l e r i m i ­zi görüp; karşı tara­fın, artıya geçmek için neler yaptığına odaklanmamız gere­kirken…

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