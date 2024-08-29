Karşı tarafın eksilerine değil artılarına odaklandığında…
İthal ettiğimiz X bir üründe;
1 yıl içinde, 2 kat üretime çıkabiliriz…” deyince…
Yanıt: “Zor” oluyor…
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“Yeni ekim alanlarına da gerek yok; Sadece verimlilik artışıyla bunu başarabiliriz…” deyince… Burun kıvırılıyor, “Zor iş” diye nitelendiriliyor…
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“Tarımsal ürünlerde hasat sonrası ziyan yüzde 50’lere ulaştı;
Hiç olmazsa bunun için önlemler alınmalı…” deyince…
“Çok çok zor” deniyor…
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Örneğin:
Rusya…
10 yıl önce yılda 40 milyon ton hububat/bakliyat üretebiliyormuş…
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Ambargolar/krizler/savaşlar geçirdiği 10 yılın ardından… Yıllık toplam hububat/bakliyat üretimini 140 milyon tona çıkarmış…
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Karar alıp uyguladıkları ilk 4 yılda… Üretim 2.5 kat artmış…
VELHASIL
“Rusya bu alanda örnektir/modeldir” deyince…
“Onlarda şu/bu var” deniyor…
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Burada da yine alışkanlıklarımız devreye giriyor…
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Biz:
Eksiklerimizi göstermemek için; karşı taraf yaratıp, eksiklerini görmeye/göstermeye odaklanıyoruz…
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E k s i k l e r i m i zi görüp; karşı tarafın, artıya geçmek için neler yaptığına odaklanmamız gerekirken…