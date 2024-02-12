Kasetçalarlı otomobiller

Bunu hatırlıyorsanız yaşınız çoktan 30’u geçti demektir. Sağ aynaların olmadığı otomobilleri gördüyseniz muhtemelen şu anda 60’larınızı geçtiniz. Turbo mu? Daha elektrikli camlar yeni çıktı. Benimle yaşıt bir model Seat Ibiza, sayfada detaylarını okuyabileceksiniz.

Ben unuttuğumuz tatları tekrar size hatırlatmaya çalışacağım. Vites seçici mi? O da ne? Koskoca hatta biraz da sağa sola hareket eden 5 ileri manuel şanzımanın vites topuzu değil mi o?

Ta kendisi. Biraz sert, biraz huysuz, ama yine de itaatkâr bir direksiyon simidi, biraz eskimiş, üstünde hiç buton yok. Zaten butonluk bir durum da yok. Uzaktan elektrikli aracınızın kilidini, klimasını açıyorsunuz ya, neyse ki klima var merak etmeyin.

Ama o kocaman ekranlar yok, anahtar var anahtar. Startstop yok, tuşu hiç yok, sürüş modu sizsiniz kafanıza göre ister gazlayın ister sakin sürün. El freni de sizde. Sensör, kamera yok arkaya giderken o boyun geri dönecek, bel bükülecek.

Ve çok çok bir süre değil 40 sene içindeki değişimler bunlar. Güzeldi bunları deneyimlemek, unuttuğumuz şeyleri hatırlamak.