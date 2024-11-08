Kasım ayında kasılmaya devam
Aralık ayı genelde batı dünyasında noel arifesi olarak biraz işlerin yavaşladığı dönemdir, dolayısıyla yıla dair yapılması ya da bitirilmesi gereken ne varsa kasım ayına sıkıştırılmaya çalışılır.
Hem içeride hem de dışarıda çok sayıda gelişmenin yaşanması ile kasım ayına yoğun bir giriş yaptık. Gelecek dönemde tüm dünyayı etkileyecek en önemli gelişme ABD Başkanlık seçimini Trump’ın kazanması şüphesiz. Çin’e gümrük vergileri, göçmen politikası, kripto varlıklara dair pozitif tutumu, üretimi yeniden ABD’ne taşıma isteği gibi hedefleri ne hızda uygulamaya koyabilecek göreceğiz.
Altın fiyatlarında tarihi zirvelerden gelen kar satışları ve bitcoin fiyatlarının yeni zirve görmesi ile bu gelişmenin yansımalarını piyasalarda görmeye başladık bile. ABD’nde hisse senedi endeksleri yeni zirveler test ederken, Çin ve diğer Uzakdoğu Asya ülke piyasalarında kayıplar yaşanıyor. Özellikle Ukrayna’da ve Ortadoğu’da devam eden savaşlara dair Trump yönetiminin daha uzlaşmacı bir tutum takınarak küresel jeopolitik riskleri azaltabileceği öngörülmekte.
Bu durumda petrol fiyatlarının da daha sakin bir seyir izlemesi beklenebilir. Dolayısıyla ülkemiz gibi enerjiyi büyük ölçüde dışarıdan ithal etmek durumunda olan ülkeler adına olumlu bir dönem yaşanabilir. Diğer yandan küresel ölçekte Merkez Bankaları faiz kararları da yakından izleniyor. Fed ve BoE faiz indirim döngülerine devam ederken, bizim TCMB nezdinde de beklentilerin üzerinde gelen ekim ayı enflasyon verisi sonrasında bugün yapılan Enflasyon Raporu Sunumu önem kazanmış durumda.
Ağustos ayında yapılan son toplantıda %14 hedefi korunurken, daha sonra gelen OVP’de tahmin %17.5 olarak belirtilmişti. Faiz indirimleri ne zaman başlar sorusu cevap ararken, piyasanın genel görüşü yılın kalan iki toplantısında bir indirim gelme ihtimalinin zorlaştığı yönünde. Dolayısıyla gelecek yıla dair asgari ücret zammı bilinmeyenin gölgesinde resmi enflasyon tahmininde olası yukarı yönde revizyonlar bize ışık tutacaktır kanaatindeyim.