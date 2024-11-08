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Kasım ayında kasılmaya devam

Serdar PAZI
Serdar PAZI PİYASANIN İÇİNDEN

Aralık ayı genelde batı dünyasında noel arifesi olarak bi­raz işlerin yavaşladığı dönemdir, dolayısıyla yıla dair yapılması ya da bitirilmesi gereken ne varsa kasım ayına sıkıştırılmaya çalışı­lır.

Hem içeride hem de dışarıda çok sayı­da gelişmenin yaşanması ile ka­sım ayına yoğun bir giriş yaptık. Gelecek dönemde tüm dünyayı et­kileyecek en önemli gelişme ABD Başkanlık seçimini Trump’ın ka­zanması şüphesiz. Çin’e gümrük vergileri, göçmen politikası, krip­to varlıklara dair pozitif tutumu, üretimi yeniden ABD’ne taşıma isteği gibi hedefleri ne hızda uy­gulamaya koyabilecek göreceğiz.

Altın fiyatlarında tarihi zirveler­den gelen kar satışları ve bitcoin fiyatlarının yeni zirve görmesi ile bu gelişmenin yansımalarını pi­yasalarda görmeye başladık bile. ABD’nde hisse senedi endeksleri yeni zirveler test ederken, Çin ve diğer Uzakdoğu Asya ülke piyasa­larında kayıplar yaşanıyor. Özel­likle Ukrayna’da ve Ortadoğu’da devam eden savaşlara dair Trump yönetiminin daha uzlaşmacı bir tutum takınarak küresel jeopoli­tik riskleri azaltabileceği öngö­rülmekte.

Bu durumda petrol fi­yatlarının da daha sakin bir seyir izlemesi beklenebilir. Dolayısıyla ülkemiz gibi enerjiyi büyük ölçüde dışarıdan ithal etmek durumunda olan ülkeler adına olumlu bir dö­nem yaşanabilir. Diğer yandan kü­resel ölçekte Merkez Bankaları fa­iz kararları da yakından izleniyor. Fed ve BoE faiz indirim döngüle­rine devam ederken, bizim TCMB nezdinde de beklentilerin üzerin­de gelen ekim ayı enflasyon veri­si sonrasında bugün yapılan Enf­lasyon Raporu Sunumu önem ka­zanmış durumda.

Ağustos ayında yapılan son toplantıda %14 hede­fi korunurken, daha sonra gelen OVP’de tahmin %17.5 olarak belir­tilmişti. Faiz indirimleri ne zaman başlar sorusu cevap ararken, piya­sanın genel görüşü yılın kalan iki toplantısında bir indirim gelme ihtimalinin zorlaştığı yönünde. Dolayısıyla gelecek yıla dair asgari ücret zammı bilinmeyenin gölge­sinde resmi enflasyon tahmininde olası yukarı yönde revizyonlar bi­ze ışık tutacaktır kanaatindeyim.

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