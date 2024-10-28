Kaynak aramak mı? Kaynak yaratmak mı?

Bir okurum uyarmış:

“Suyu korumak için bütün yollar de­neniyor…

Damlama sulama, su kanalları ve baraj yatırımları yapıldı;

Yapılmaya da devam ediyor…”

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4 Ekim 2019 tarihli yazımın bir bölümü ile yanıtlamak istedim:

“Tarımsal üretimde ve su kullanımında “verimlilik için” damla sulama sistemini yaygınlaştırmalıydık…

Öyle de yaptık…

* * *

Parası olana, artı teşviklerle, ‘damla­ma-sulama sistemi’ pazarlattık…

Verimliliğin artırılması için, 1’er birim kalınlıkta/uzunlukta ‘damla sulama siste­mi’ döşenmesi gereken araziye, “pazarla­yanların pazarlama gücü” ile 1.5 birim ka­lınlıkta/5 birim uzunlukta sistemler döşe­dik…

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Yani…

Tarımsal üretim ve su kullanımındaki verimsizliği “damla sulama sistemleri” ile daha da artırdık…

Sistemin İthal edildiği ülkenin ve ithal edip satanların cebini doldurmakla kal­dık…

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Örneğin:

Suyu sağlıklı taşımak için kanallar yap­malıydık…

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Öyle de yaptık…

Yapmaya başladığımız kanalları 10-15- 20 yılda tamamladık…

O arada:

Sulanacak tarım arazisini imara açıp, ko­nut/AVM ile doldurduk…

Bugün itibariyle ‘olmayan tarım arazi­sin!’ sulayacak ‘su kanalına’ bakan evlerin fiyatı, diğerlerine göre daha yüksek(!)”

VELHASIL

Cuma günkü “su” konulu yazımda da, öncekilerde de anlatmaya çalıştı­ğım şu:

Yurdışında kaynak aramak yeri­ne, yurtiçinde kaynak yaratmaya odaklanmalıyız…

Ve…

Arayarak bulduğumuz kısa va­deli döviz borçlerını israf etmeme­li, öğrencilerimizin/gençlerimizin/ üreticilerimizin verimliliğini artır­mak için kullanmalıyız…

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Finansal sistem başta olmak üzere, ekonomide yaşadığımız sorunların, eğitimde/reel sektörde ve verim­likte yaşanan erimenin sonucu ol­duğunu unutmamalıyız…