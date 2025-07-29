Kazanç mı kayıp mı? Swap ile TL’yi tartmak
Ekonomiyle az çok ilgisi olan herkesin bildiği bir hikâye: 2019 yerel seçimleri öncesinde döviz kurları zıplamasın, panik yaşanmasın diye Merkez Bankası rezervleri kamu bankaları aracılığıyla piyasaya sürüldü. Ama perde arkasında yapılan bu operasyon dikkatli gözlerden kaçmadı.
Uğur Gürses bu süreci “arka kapı operasyonu” olarak tanımladı. Haluk Bürümcekçi verilerdeki tutarsızlıkları ortaya koydu. Kerim Rota ise durumu halkın anlayabileceği bir dille anlatarak “Con Ahmet’in döviz makinası” benzetmesiyle geniş kitlelere ulaştı. Bu tartışmalardan sonra sokaktaki vatandaş bile finansal terimlerle tanıştı: “128 milyar dolar nerede?” sorusu kısa sürede tüm Türkiye’nin diline düştü. Bu süreçte sadece rezervin büyüklüğü değil, niteliği de tartışılmaya başlandı. Brüt mü, net mi, swap dahil mi, değil mi? Swap kavramı öyle yaygınlaştı ki halk arasında esprili bir ifade bile türedi: “Swap sevaptır.”
Peki gerçekten swap nedir? Ne işe yarar? Merkez Bankası’nın faiz kararlarıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Ve tüm bunlar bizim için ne anlama gelir?
Swap nedir? Ne işe yarar?
Swap, kelime anlamıyla “değiş tokuş” demektir. Finans dünyasında ise iki tarafın belirli bir süre için döviz, faiz ya da başka bir finansal varlığı takas etmesi anlamına gelir. Swap işlemleri genellikle riskten korunmak, likidite sağlamak ya da pozisyon almak amacıyla yapılır.
Anlatımı basitleştirelim. Diyelim ki bir ihracatçısınız ve elinizde Türk Lirası var. Ancak ithalat yapmışsınız ve dolara ihtiyacınız var. Bir hafta sonra da dövizleriniz gelecek. Ne yaparsınız?
1TL’nizle spot piyasadan dolar alırsınız.
2Ya da elinizdeki TL’yi biriyle dolar karşılığı geçici olarak takas edersiniz; yani swap yaparsınız. Bir hafta sonra döviz gelir, işlemi tersine çevirirsiniz.
Bu işlemi yaparken TL ve doların faiz oranları farklı olduğu için bugün ile vadeli kur arasında fark oluşur. Bu fark da swap point dediğimiz değeri oluşturur.
Merkez faizi düşürdü, şimdi ne olacak?
Merkez Bankası’nın son kararıyla TL’nin politika faizi yüzde 43’e çekildi. Aynı dönemde Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranı yüzde 4,25 seviyelerinde kaldı. Bu fark, TL’nin dolar karşısında zaman içinde ne kadar avantajlı veya dezavantajlı olabileceğini belirleyen temel faktörlerden biri.
Basit bir örnekle ilerleyelim: Bugün Dolar/TL kuru 40,50 olsun.
1 hafta sonraki Dolar/TL forward kuru, aşağıdaki formülle hesaplanır:
Forward Kuru = Spot Kuru × [(1 + TL Faizi × 7/360) / (1 + Dolar Faizi × 7/360)]
Bu formüle göre 1 haftalık forward kur 40.8049 çıkıyor. Bu durumda:
Swap Point = (40.8049 - 40.50) × 10.00 = 30.49 puan
Finans profesyonelleri bu puanlar üzerinden konuşur. Swap point, TL’nin faiz avantajının kur üzerinden ne kadar fark yarattığını gösterir.
TL mi dolar mı? Kazanç nerede?
Şimdi soralım: TL’de kalmak mı mantıklı, dolarda mı?
Bu sorunun cevabı TL’nin değer kaybı ve faiziyle ilgilidir. TL’nin faiz geliri yüksek olabilir, ama eğer aynı sürede TL çok değer kaybederse, elde ettiğiniz faiz kazancı bu zararı telafi edemeyebilir.
Örneğin:
-TL faizi: Yüzde 43
-Stopaj (vergi): Yüzde 17.5
-Net kazanç formülü: (%43 × 0.825 × 1/365 + 1)
-Dolar faizi diyelim yüzde 1 (bankalar düşük veriyor çünkü regülasyonlar kısıtlıyor)
-Dolar faizine yüzde 25 stopaj uygulanıyor
-Net dolar kazancı: (%1 × 0.75 × 1/365 + 1)
Bu durumda TL’nin bir günde 3,58 kuruştan fazla değer kaybetmesi, TL’de kalmayı riskli hale getirir. Yani bir yatırımcı olarak sadece faiz oranına değil, kur riskine de bakmalısınız.
O zaman ne yapmalı?
Swap işlemleri sadece büyük fonların ya da bankacıların konusu değil. Artık bireysel yatırımcı da bu verilere bakarak karar veriyor. Mevduat mı, döviz mi, fon mu, swap mı?
Cevap: Duruma göre değişir. Ancak temel mantık şudur:
-TL’de kalmak için faiz avantajınızın kur kaybını karşılaması gerekir.
Dövizde kalmak için faiz düşük olabilir ama kurda sıçrama beklentiniz varsa daha avantajlı çıkabilirsiniz.
-Stopajları ve vergi oranlarını unutmayın.
Ayrıca yurt dışı yatırım alternatiflerini de düşünün. Dolar faizi Türkiye’de yüzde 1 iken, dışarıda yüzde 5 seviyelerinde olabilir. Yani “dolar kazandırmaz” düşüncesi, doğru platformda geçerli olmayabilir.
Son söz
“Swap sevaptır” mı bilinmez, ama finansal farkındalık açısından çok öğreticidir. Eğer biraz dikkatli bakarsanız, TL’nin değer kaybı mı daha fazla, faiz kazancı mı; bunu anlamak artık sizin elinizde. Ekonomideki bu hesap kitap sizi korkutmasın, tam tersine güçlendirsin. Çünkü bilgi, bu oyun içinde en değerli para birimi.