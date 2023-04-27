KDV dolandırıcılığında rakamlar şaşırtıcı: 50 milyar euro vergi kaybı

Avrupa Savcılığı (EPPO), mart ayı başında 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu’nu yayınladı. 2021 yılında faaliyetlerine başlayan Savcılık, birliğin mali çıkarlarını korumakla görevli bağımsız bir AB organıdır.

Rapor, AB’nde mevcut sınır ötesi KDV yolsuzluğu sorununu özellikle öne çıkarmaktadır. Avrupa Savcılığı tarafından yürütülen aktif soruşturmalar açısından bu tür dolandırıcılık faaliyetleri 2022 yılı için AB kamu gelirlerindeki toplam zararın yaklaşık %47’sine karşılık gelmektedir*.

Aktif soruşturmaların yüzde 16,5'i KDV dolandırıcılığıyla ilgili

Rapora ayrıca 2022 boyunca her üye devlette yürütülen aktif soruşturmaların bir özeti de dahil edilmiştir. Savcılığın yıl içinde yürütmüş olduğu 1.117 aktif soruşturmanın %16,5’i KDV dolandırıcılığıyla ilgilidir. Bu da toplam tahmini kamu zararının yaklaşık yarısını (6,7 milyar euro) temsil etmektedir.

Rapor, KDV dönme dolap dolandırıcılığını AB’deki en kârlı suç olarak tanımlamakta ve bunun üye devletlere yılda yaklaşık 50 milyar euro vergi kaybına mal olduğu tespitini yapmaktadır. Dönme dolap dolandırıcılığı kısaca; KDV’ye tabi olmayan bir ülkeden mal ithal edip, KDV eklenmiş olarak satmak ve sonra KDV’yi devlete kasten ödememek şeklinde tanımlanabilir.

Buna ek olarak rapor, dolandırıcılık tespiti bakımından üye devletler arasında önemli tutarsızlıklar bulunduğunu belirtmektedir. Bu nedenle Avrupa Savcılığı, sınır ötesi KDV dolandırıcılığıyla etkin bir şekilde mücadele etmek için soruşturma yöntemleri ve uygulamalarının geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Admiral soruşturması

Avrupa Savcılığı’nın, KDV dönme dolap dolandırıcılığına ilişkin yakın tarihli ve şimdiye kadarki en önemli soruşturması olan Admiral soruşturması, AB’de KDV dolandırıcılığının ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Soruşturma, hükümetlere 2,2 milyar euroya mal olduğu tahmin edilen ve 14 üye devlette organize suç gruplarını içeren bir tertibi ortaya çıkardı.

2022 Vergi Denetim Kurulu Raporu

VDK Raporu’nda KDV suistimali meselesi tek başına izlenemiyor ancak vergi kaçakçılığı incelemelerinde RDK değerlendirme tarihine göre tarhı istenilen vergi tutarı 13.525.808.672 TL’dir. 2022 yılında RDK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda tarhı önerilen toplam 21.544.994.871 TL tutarındaki verginin %72,11’i KDV’dir**.

2022 Adalet istatistikleri

Vergi Usul Kanunu kapsamında, ceza mahkemelerinde yıl içinde gelen dosyalarda cinsiyet, yaş ve uyruğa göre sanık sayıları toplam: 33.103, erkek:30.579, kadın: 2.523’tür. Yabancı uyruklu sayıları ise erkek: 69, kadın: 17’dir***.

Spekülasyona girmeden, sayılardan hareketle erkeklerin kadınlardan daha fazla vergi kaçakçılığı eğiliminde olduğunu tespit etmek yanlış olmayacaktır. Tüm bu rakamlar bize ne söyler? KDV ve vergi kaçakçılığı konusu sadece Türkiye’nin değil, pek çok ulusal hükümet ve ulusal üstü yapılanmanın problemidir. Hukuktan uzaklaşmadan daha etkin bir vergi ceza sistemi zorunludur.

*https://www.eppo.europa.eu

** https://ms.hmb.gov.tr

***https://adlisicil.adalet.gov.tr