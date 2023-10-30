Kilit nokta, ‘fırsat eşitliği’yse…

Cumhuriyeti en iyi tanımlayan cümleydi: “Cumhuriyet ‘fırsat eşitliği’ demek. Herkesi kapsamak demek.

Fırsatları belirli bir zümreye/kesime değil, tüm toplumun önüne koymak demek. Ben de Bingöllü bir kardeşiniz olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini yapıyorsam, cumhuriyet değerleri sayesinde bu makamdayım.”

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TİSK’in “Birlikte güçlü gelecek” toplantısında söyledi…

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Aynı toplantıdan sonraki sohbette TİSK Başkanı Özgür Akkol dikkat çekti: “100 bin TL’nin üzerinde maaşla vinç operatörü bulamıyoruz”

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Teknik ve meslek erbabı eleman bulamamak, her sektörün dolayısıyla Türkiye’nin en büyük sıkıntısı… Nedeni 60-70 yıllık hükümet politikaları…

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Toplantıdan 3 gün önce, Cumhuriyetin ilan edildiği başkentte, “meslek liselilere yardım kampanyası”na katılmıştım…

Türkiye ekonomisinin önceliği olan ama iki elin parmakları kadar kalan Meslek Lisesi ve öğrencilerine, ihtiyaçları olduğu için, (çalışarak kazanacak yetenek/beceriye sahip olmalarına rağmen), (eğitim/yönlendirme eksikliği nedeniyle) gönüllüler tarafından elbise yardımı yapıldı… (Paralı lise ve üniversitelerde okuyan sayısının milyonu aşması farklı bir boyut)

VELHASIL

Şöyle devam etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Beşeri sermayenin sahip olduğu yetkinliklerin piyasanın ihtiyaç ve talepleriyle uyumlu olarak dönüşmesi, kalkınma ve büyümenin kilit noktasıdır.”

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Ve… Yılmaz’ın aynı toplantıda dediği gibi: “İstihdam, ücretler ve mesleki gelişimde fırsat eşitliğinin tam olarak sağlandığı, iş-yaşam dengesinin aktif işgücündeki tüm bireyler için tesis edildiği bir Türkiye’ye ulaşmak hepimizin arzusu.”