Kısa Vadeli Program
OVP açıklanırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dikkat çekti:
“Enflasyonu düşürmeden, büyümeyi sağlayamayız”
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MB’nin enflasyon beklentileri anketine göre:
Hane halkının yıllık enflasyon beklentisi 73,1’e yükseldi…
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Bu iki bilginin anlattığı…
Sürdürülebilir bir büyüme ve sonucunda kalkınma/refah artışı için:
Hane halkının ve iş dünyasının güvenini yeniden tesis etmek “zorunluluk” olarak çıkıyor karşımıza…
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın her konuşmasında tekrar ettiği:
“Daha nitelikli, daha donanımlı genç nüfusa sahip olmamız gerekiyor”
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İki gerçekçi yaklaşımın anlattığı:
Büyüme/kalkınma/refah artışı için güveni, güven için gençleri yeniden inşa etmemiz gerekiyor…
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Sonuçta büyüme:
Enflasyonun düşük olduğu ortamda;
Gençleri niteliksiz okullara yönlendirerek;
Tüketimi/ithalatı artırarak da sağlanabiliyor…
Ancak…
Yaşadıklarımız, (yıllarca denenen) bu yolun kalkınma/refah getirmediğini gösteriyor…
VELHASIL
Gençlerin güvenini nasıl sağlayacağız?
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Acil bir Kısa Vadeli Program ile…
Bugünkü uygulamaların tersini yapmak yetecek…
Yani:
Okulları “ticarethane”, “yetenek törpüleyen” değil, “yetenek geliştirici” hale getirerek…
“Paran varsa iyi eğitim alabilirsin” gerçeğini terse çevirecek adımlar atarak…
Kaliteli eğitime, parayla değil, yeteneğe göre, kolayca ulaşabilmesini sağlayarak…
Üretenin/geliştirenin/verimli olanın/uzmanlığın daha çok kazandığını, torpilliye/rantçıya göre ayrıcalıklı olduğunu göstererek (vb)…