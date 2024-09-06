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Kısa Vadeli Program

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

OVP açıklanırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şim­şek dikkat çekti:

“Enflasyonu düşürmeden, bü­yümeyi sağlayamayız”

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MB’nin enflasyon beklentileri anketine göre:

Hane halkının yıllık enflasyon beklentisi 73,1’e yükseldi…

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Bu iki bilginin anlattığı…

Sürdürülebilir bir büyüme ve sonucunda kalkınma/refah artı­şı için:

Hane halkının ve iş dünyası­nın güvenini yeniden tesis etmek “zorunluluk” olarak çıkıyor kar­şımıza…

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın her konuşma­sında tekrar ettiği:

“Daha nitelikli, daha donanım­lı genç nüfusa sahip olmamız ge­rekiyor”

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İki gerçekçi yaklaşımın anlat­tığı:

Büyüme/kalkınma/refah artı­şı için güveni, güven için gençle­ri yeniden inşa etmemiz gereki­yor…

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Sonuçta büyüme:

Enflasyonun düşük olduğu ortamda;

Gençleri niteliksiz okullara yönlendirerek;

Tüketimi/ithalatı artırarak da sağlanabiliyor…

Ancak…

Yaşadıklarımız, (yıllarca de­nenen) bu yolun kalkınma/re­fah getirmediğini gösteriyor…

 VELHASIL

 Gençlerin güvenini nasıl sağlayacağız?

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Acil bir Kısa Vadeli Prog­ram ile…

Bugünkü uygulamaların tersini yapmak yetecek…

Yani:

Okulları “ticarethane”, “yetenek törpüleyen” değil, “yetenek geliştirici” hale ge­tirerek…

“Paran varsa iyi eğitim ala­bilirsin” gerçeğini terse çevi­recek adımlar atarak…

Kaliteli eğitime, parayla değil, yeteneğe göre, kolayca ulaşabilmesini sağlayarak…

Üretenin/geliştirenin/ve­rimli olanın/uzmanlığın da­ha çok kazandığını, torpilli­ye/rantçıya göre ayrıcalıklı olduğunu göstererek (vb)…

 

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