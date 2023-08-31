Eğer kur 12 ay sonra 38.80 TL’yi aşmazsa TL mevduata geçmek daha yüksek getiri sunabilir Ekonomi yönetiminin son yıllarda aldığı kararlar, yatırım tercihleri üzerinde hiç bu kadar belirleyici olmamıştı. Düşük faiz politikası, artan enflasyon oranları, çok sayıda makro ihtiyati uygulama özellikle riski sevmeyen yatırımcı kitlesinin kafasını karıştırdı.

Özellikle faiz indirimlerinin başladığı Eylül 2021 sonrasında yerli tasarruf sahiplerinden dövize yoğun bir talep başlamıştı. Kurlar her gün yüzde 2-3 artarken Aralık 2021’de Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürünü ile tanıştık. KKM ile bir taraftan Türk Lirası’ndan dövize yönelişin önü kesilirken diğer taraftan yapılan düzenlemelerle Döviz Tevdiat Hesapları’ndaki (DTH) dövizlerin KKM’ye geçişi amaçlandı.

Merkez’den dönüş adımları

Geçen bu süre sonunda KKM, 3.5 trilyon TL’ye yakın bir büyüklüğe ulaşmış durumda. KKM gibi bir ürüne ilginin olması çok normal. Hem dövizdeki yükselişlere karşı kendinizi koruma altına alırken hem de olası kur düşüşleri halinde faiz geliri elde edebiliyorsunuz. İşin bir diğer boyutu ise, kur artışının faiz gelirinin üzerinde oluşmasıyla arada oluşan farkın mudilere ödenmesi kamu üzerinde ciddi bir yük yarattı.

Geldiğimiz noktada KKM’den kademeli çıkışa yönelik ilk adımlar atıldı. Merkez Bankası’nın aldığı kararla, bankaların TL dönüşlü KKM hesaplarından yüzde 50, döviz dönüşlü KKM hesaplarından yüzde 5 oranında vadeli mevduata dönüşüm hedeflerini tutturmaları gerekiyor. Aksi halde bankalara menkul kıymet alımı yapacaklar.

Başa baş noktası nerede?

Bu adım sonrasında TL mevduatlarda faizler yüzde 40-45 seviyelerine tırmandı. Riski sevmeyen yatırımcılar açısından yeniden bir karar verme noktasında. Herkesin kafasında şu soru var: KKM’den TL mevduata geçmek mantıklı mı? Bu sorunun cevabı kurların önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğiyle alakalı.

TL mevduatta yıllık yüzde 40-45’lik bir getiri sunduğundan yola çıkarsak 1 yıl sonra dolar kurunda başa baş noktası 37.45-38.80 TL’ye denk geliyor. Yani bugün KKM’den TL mevduata geçen biri eğer 1 yıl sonra kur başa baş noktasının altında olursa doğru bir karar vermiş olacak. Eğer kur 38.80 TL’nin üzerinde olursa TL mevduata geçmesi nedeniyle daha az gelir elde edecek.

2024 dolar kuru tahminleri

Alman Deutsche Bank’ın 2024 yılsonu dolar kuru beklentisini 35 TL olarak belirlerken HSBC gelecek yıl sonununda dolar için 32 TL tahmininde bulundu. Merkez Bankası’nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise 12 ay sonrası dolar kuru tahmini 34.58 TL seviyesinde oluştu. Bu rakam bir önceki ay 31.42 TL olarak açıklanmıştı.

Kısaca 1 yıl sonrası için şu anki dolar kuru beklentileri başa baş noktasının altında. Ekonomi yönetiminin eylül ayında açıklayacağı Orta Vadeli Programı’nın (OVP) ayrıntıları ve bu programa önümüzdeki süreçte bağlılığın devam etmesi kritik.

Mevduatta trade dönemi!

Önümüzdeki ay açıklanacak OVP’nin hem yerli hem de yabancı piyasa oyuncuları tarafından benimsenmesi, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin seyri, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili açıklamaları kısa vadede takip edilecek konuların başında geliyor. Eylül ayında iki kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye’nin notu ile ilgili gözden geçirmeleri var.

Buradan gelecek açıklamalar yabancı kaynak girişi ve dolayısıyla kurların seyri açısından oldukça önemli. Böyle bir süreçte TL mevduat ile KKM arasındaki en kısa vade seçeneği TL mevduattan yana. TL mevduatta en az 32 gün vade yapılırken KKM’de bu süre 3 ay. Dolayısıyla TL mevduata geçip gelişmeleri izlemek, kurları yeni bir yükseliş trendine sokacak bir gelişme olduğunda vade sonunda KKM’ye geçmek şu an için en mantıklı seçenek olarak öne çıkıyor.