KOBİ’ler 2023’ü az hasarla atlatmış
Ekonomide dengelerin bozulması üzerine ikinci yarısında yeni yönetim ve yeni bir programla köklü politika değişikliğine gidilmek zorunda kalınan 2023, başta küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) olmak üzere ülkedeki girişim sayısının azaldığı bir yıl oldu. Ancak KOBİ’lerin ciro, üretim, katma değer ve istihdamı artmaya devam etti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ülkedeki toplam aktif girişim sayısı 2023 yılında 3 milyon 723 bin 944 olarak gerçekleşti. TÜİK’in 2022 istatistikleri ile karşılaştırıldığında toplam aktif girişim sayısının 60 bin 520 azaldığı belirlendi. 2023 yılında tüm işletmelerde toplam ciro 59 trilyon 372,6 milyar, üretim değeri 34 trilyon 809,3 milyar, faktör maliyetiyle katma değer 9 trilyon 940,2 milyar, mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 53 trilyon 957,6 milyar TL, toplam istihdam da 19 milyon 96 bin 483 kişi olarak gerçekleşti.
Girişimlerin yüzde 99,7’si KOBİ
2023 itibarıyla ülkedeki girişimlerin 10 bin 207’sini 250 ve daha fazla çalışanı bulunan “büyük” işletmeler, 3 milyon 713 bin 737’sini ise KOBİ’ler oluşturdu. Geçen yıl büyük işletmelerin sayısı 1.005, sayıca en büyük bölümünü oluşturan ve ekonomik ve sosyal yapıda gelişme ve denge unsuru olan KOBİ’ler ise 59 bin 515 azaldı. KOBİ’ler ülkedeki tüm girişimlerin yüzde 99,7’sini oluşturdu.
Sayıca azalmaya karşın önceki yıla göre KOBİ’lerin cirosu yüzde 79,6, üretim değeri yüzde 81,4, yarattığı faktör maliyetiyle katma değer yüzde 95,2, mal ve hizmet satın alışları yüzde 80,2, istihdamı yüzde 2,2, çalışan başına katma değeri yüzde 91 arttı. 2023’te istihdamın yüzde 70,5’i, personel maliyetinin yüzde 47,9’u, cironun yüzde 47,4’ü, üretim değerinin yüzde 41,6’sı ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 40,1’ini KOBİ’ler gerçekleştirdi.
100 girişimden 90’ı “mikro” işletme
2023 itibarıyla KOBİ’lerin; 3 milyon 378 bin 611’le en büyük bölümü, 1-9 arası çalışanı bulunan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 10 milyon TL’yi aşmayan “mikro” işletme. Geçen yıl sayıları 50 bin azalan bu işletmeler ülkedeki tüm girişimlerin yüzde 90,7’sini oluşturdu.
Yıllık çalışan sayısı 10-49 arasında ve baz alınan mali kriterde 100 milyon TL’yi aşmayan “küçük” işletme kategorisindekilerin sayısı, önceki yıla göre 8 bin 155 azalarak 289 bin 163’e geriledi. Yıllık çalışan sayısı 50-249 arasında ve mali göstergeleri 500 milyon lirayı aşmayan “orta” büyüklüktekilerin sayısı 1.360 azalarak 45 bin 963’e indi.
İstihdamda artış
Toplam girişim sayısındakinin aksine istihdam sayısı ise artmaya devam etti. 2023 yılında KOBİ’lerin istihdamı 286 bin 94 kişi artarak 13 milyon 453 bin 894’e, büyük işletmelerdeki 164 bin 227 artarak 5 milyon 642 bin 589’a; böylece tüm girişimlerdeki istihdam 450 bin 321 kişi artarak 19 milyon 96 bin 483’e yükseldi.
KOBİ istihdamında 6 milyon 422 bin 172 ile en büyük pay mikro işletmelerinin olurken, küçük işletmelerin çalışan sayısı 3 milyon 849 bin 384, orta ölçeklilerin istihdamı da 3 milyon 182 bin 894 oldu. Çalışanları genelde sahibi veya ortağından oluşan mikro işletmelerin toplam istihdamındaki 970 kişilik azalmaya karşılık, önceki yıla göre istihdam küçük işletmelerde 95 bin 321 ve orta işletmelerde 191 bin 743 arttı.
KOBİ’ler en çok ticaret sektöründe
2023 yılında KOBİ’lerin; yüzde 36,1’le en büyük bölümü toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterirken, bu sektörü yüzde 15,2’le ulaştırma ve depolama, yüzde 12,3’le imalat sanayii izledi. Toptan ve perakende ticaretteki KOBİ istihdamının toplam KOBİ istihdamı içindeki payı yüzde 26,5 olurken, personel maliyeti için bu oran yüzde 22,9, ciroda yüzde 53,2, faktör maliyetiyle katma değerde yüzde 24,8 ve üretim değerinde ise yüzde 15,6 olarak gerçekleşti.
KOBİ’lerde 2009 yılında 15 bin TL olan çalışan başına ortalama katma değer, 2023 yılında 296 bin TL’ye yükseldi. Bu dönemde çalışan başına katma değer orta ölçekli girişimlerde 29 bin TL’den 615 bin TL’ye, küçük ölçekli girişimlerde 19 bin TL’den 341 bin TL’ye, mikro ölçekli girişimlerde ise 8 bin TL’den ve 111 bin TL’ye çıktı.
Yüksek teknoloji oranı düşük
KOBİ büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; mikro ölçekli girişimlerin yüzde 56,7’sinin düşük, yüzde 31,9’unun orta-düşük, yüzde 10,7’sinin orta-yüksek ve yüzde 0,7’sinin yüksek teknoloji sınıfında üretim yaptığı belirlendi. Buna karşılık küçük ölçekli girişimlerde düşük teknoloji oranı yüzde 50,3, orta-düşük teknoloji oranı yüzde 30,9, orta-yüksek yüzde 17,7 ve yüksek teknoloji oranı yüzde 1,1; orta ölçekli girişimlerde de bu oranlar sırasıyla yüzde 49,6, yüzde 29,8, yüzde 19,1 ve yüzde 1,5 oldu.
2023’te doğum oranı yüzde 15,3
2022 yılında doğan KOBİ girişim sayısının, aynı yılındaki aktif KOBİ girişim sayısına oranı (girişim doğum oranı) yüzde 16,2 olurken, 2023 yılında yüzde 15,3’e geriledi. Doğan KOBİ girişimlerindeki istihdamın, aktif KOBİ’lerin toplam istihdamı içinde 2022 yılında yüzde 7,5 olan payı da 2023 yılında yüzde 6,9’e düştü.
2023 yılında en yüksek doğum oranı yüzde 16,3’le mikro ölçekli girişimlerde gerçekleşti, bunu yüzde 5,4’le küçük ölçekli ve yüzde 3,8’le orta ölçekli girişimler izledi. Doğan girişimlerin istihdam içindeki oranlarında en yüksek oran yüzde 11,7 ile mikro ölçekli girişimlerde gerçekleşirken, bu oran küçük ölçeklilerde yüzde 3 ve orta ölçekli girişimlerde yüzde 2 oldu.
İhracatın yüzde 35’ini KOBİ’ler yaptı
2023 yılında toplam ihracatın yüzde 35’i, ithalatın ise yüzde 20’si KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi. Mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 3,4, küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 13,2, orta ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 18,4 oldu. KOBİ’lerin ihracatının ise yüzde 58,1’i ticaret sektöründen, yüzde 36,7’si ise sanayi sektöründen gerçekleştirildi.
2023 yılında toplam ithalatta; mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 1,4, küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 7,2, orta ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 11,3 olarak gerçekleşti. KOBİ’lerin ithalatının ise yüzde 64’ü ticaret, yüzde 29,2’si ise sanayi sektöründen gerçekleştirildi.
KOBİ’lerin 2013 yılında 57 milyar dolar olan ihracat değeri 2023’te 87 milyar dolara yükseldi. İthalatta ise 2013’te 48 milyar dolar olan değer, 2023 yılında 68 milyar dolara çıktı.
KOBİ’lerin 2023 yılı ihracatının yüzde 49,3’ü Avrupa, yüzde 33,4’ü Asya ülkelerine gerçekleştirildi. KOBİ’lerin yaptığı ithalatın da yüzde 48,2’sini Avrupa, yüzde 42,6’si Asya ülkelerinden gerçekleştirildi.
KOBİ’lerin 2023 yılı ihracatında başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanları yüzde 11,5, giyim eşyası yüzde 10,9, tekstil ile gıda ürünleri yüzde 7,5 pay aldı. İthalatta öne çıkan ürünler ise yüzde 26,2 ile ana metaller, yüzde 14’le başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar, yüzde 12,5’le kimyasallar ve kimyasal ürünler oldu.
KOBİ’ler “sosyal denge” unsuru
Küreselleşme sürecinde KOBİ’lerin önemi oldukça arttı, tüm dünyada kütlesel ve seri üretim yapan, hantal büyük boy işletmelerinin yerine küçük ve orta boy işletmeler öne çıktı. KOBİ’ler, değişime uyumlu esnek, dinamik, yaratıcı, yenilikçi, yalın, krizlere karşı dayanıklı yapıları dolayısıyla giderek ekonomilerin vazgeçilmez aktörleri haline geldi.
Üretim ve istihdamdaki payları ile ülke ekonomilerinin adeta belkemiğini konumunda bulunan KOBİ’ler, tüm dünyada ekonomik gelişimin yanı sıra sosyal dengenin ve istikrarın da en önemli aktörleri olarak kabul ediliyor. OECD üyesi ülkelerde toplam işletmelerin yüzde 85’lik kısmını oluşturan KOBİ’ler, istihdamın yüzde 70’ini gerçekleştiriyor.
Ülkeler, güçlü ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma için KOBİ’lerin güçlendirilmesine önem ve öncelik veriyor. KOBİ’lerin rekabet gücü ve verimliliklerinin yükseltilmesi, uluslararası piyasalarla entegrasyon süreçlerinin desteklenmesi, yatırımlarının düşük maliyetli uzun vadeli kaynaklarla fonlanması stratejik önem taşıyor.
Ar-Ge harcamalarının yüzde 30’u KOBİ’lerden
Mali ve mali olmayan şirketlerin 2023 yılındaki toplam gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcamasının 72 milyar 763 milyon TL ile yüzde 30’unu KOBİ’ler gerçekleştirdi. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden mali ve mali olmayan şirketlerde toplam 186 bin 993 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. TZE cinsinden bu personelin yüzde 46,3’ü KOBİ’lerde istihdam edildi. 2023 yılında KOBİ’lerin toplam patent başvuru sayısı bin 503 olurken, aynı yıl 445 patent tescil edildi. KOBİ ölçeklerinde ise 582 patent başvurusu ve 180 patent tescili ile orta ölçekli girişimler ilk sırada yer aldı.