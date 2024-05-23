KOBİ’ler için Nasdaq Modeli…

Yıl 1998… TOBB eski başkanlarından Yalım Erez, Sanayi Bakanı’ydı…

KOSGEB ise KOBİ’ler, mikro işletmeler ve fikri olan yeni girişimcilere destek/teşvik için önemli/öncü kurumdu ve Sanayi Bakanlığı’na bağlıydı…

***

Erez’e bir toplantı çıkışında, KOSGEB’in yıllık programında neler olacağını sormuştum…

“KOBİ’ler için Nasdaq Borsası benzeri bir model oluşturacak” şeklindeki yanıtını ise Dünya Gazetesi’nin manşetine taşımıştık…

***

Dün Hazine Bakanlığı’ndaydık…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “ABD’yi ABD yapan birkaç özellikten biri sermaye piyasalarının derinliğidir…

Üreticiler finansman ihtiyacının üçte ikisini sermaye piyasalarından, üçte birini bankalardan karşılar…

Bizde ise finansman ihtiyacının yüzde 88’i bankalardan karşılanır.” cümlesi, beni 26 yıl öncesine götürdü...

***

26 yıl önce KOSGEB’in programında: Nasdaq benzeri bir borsa kurulması; KOBİ’lerin finansman ihtiyacının bu yolla karşılanması; Vatandaşın, güvendiği yerel/ulusal şirketlere/girişimcilere bu yolla ortak olması; Sermaye piyasalarının derinliğinin bu yolla arttırılması vardı…

VELHASIL

ABD’nin teknoloji, sağlık, gıda, ilaç, telekomünikasyon, bilgisayar donanım ve yazılım ile biyoteknoloji girişimlerini/girişimcilerini finansal olarak destekleyen “Nasdaq Modeli” 26 yıl önce dikkatimizi çekmişti…

Aklın yolu bir… Programa alındı; faydaları/getirisi de uzun uzun yazıldı…

***

Program/programa yazma konusu alışkanlığımızdı… Ama…

Diğer alışkanlığımız da tekrarlandı; program tozlu raflara kaldırıldı, “uygulama olmadı”…