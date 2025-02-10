KOBİ’lerin finansmana erişimi 2024’te kısıldı umut 2025’e
Türkiye ekonomisinin omurgası konumundaki KOBİ’lerin banka kredilerindeki payı, yüksek maliyetler yüzünden geçen yıl daha da geriledi. 2024’te bankaların KOBİ kredilerinin hacmi reel olarak yüzde 7,4 daraldı, toplamdaki payı yüzde 26,7’ye düştü. Tüm işletmelerin sayıca yüzde 99,7’sini oluşturan KOBİ’ler, istihdamın yüzde 70,5’i, üretimin yüzde 41,6’sı, ihracatın yüzde 35’ini gerçekleştiriyor.
Enflasyonla mücadeleye yönelik parasal sıkılaştırmanın kararlılıkla uygulandığı 2024 yılında, seçici kredi yaklaşımı kapsamında öncelik tanınmasına karşın yükselen maliyetler yüzünden küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimi daha da kısıldı.
Ekonomik ve sosyal yapıda gelişme ve denge unsuru olan KOBİ’lerin kredi hacmi geçen yıl reel olarak yüzde 7,4 daraldı. Böylece bu işletmelerin, başta istihdam olmak üzere üretim, ihracat ve katma değer bazında sanayi ve hizmet sektörleri ile genel ekonomiye yaptıkları katkıya kıyasla son derece düşük kalan bankacılık sektörü finansal kaynaklarından aldıkları pay, önceki yılki düzeyin altına indi.
KOBİ’lerin payı yüzde 26,7
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aylık verilerine göre Aralık 2024 sonu itibarıyla 16 trilyon 46,6 milyar lira olan bankacılık sektörü toplam kredi hacminin 4 milyar 285,7 milyar liralık bölümünü KOBİ’lere açılan krediler oluşturdu. Önceki yıl sonuna göre toplam kredi hacmi cari olarak yüzde 37,5 artarken KOBİ kredilerindeki yıllık cari artış yüzde 33,6’da kaldı. TÜFE bazında yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonla indirgendiğinde toplam kredi hacmindeki yüzde 4,8’lik reel daralmaya karşılık KOBİ kredilerinde reel bazda yüzde 7,4’le daha yüksek oranda bir daralma yaşandı. KOBİ kredilerinin bankacılık sektörü toplam kredi hacmi içinde 2023 sonu itibarıyla yüzde 27,5 olan payı, geçen yılın sonunda yüzde 26,7’ye geriledi.
En sert daralma “küçük”lerde
2024 sonu itibarıyla KOBİ’ler içinde 1-9 arası çalışanı bulunan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 10 milyon TL’yi aşmayan “mikro” işletmelerin kredi hacmi 1 trilyon 289,4 milyar, yıllık çalışan sayısı 10-49 arasında ve baz alınan mali kriterde 100 milyon TL’yi aşmayan “küçük” işletme kategorisindekilerin kredi hacmi 1 trilyon 277,6 milyar, çalışan sayısı 50-249 arasında ve mali göstergeleri 500 milyon lirayı aşmayan “orta” büyüklükteki KOBİ’lerin kredi hacmi ise 1 trilyon 718,7 milyar TL. Geçen yıl reel olarak mikro işletmelerin kredi bakiyesi yüzde 8,3, küçük işletmelerin yüzde 13,1, orta büyüklüktekilerin yüzde 2 daraldı.
Kredide aslan payı büyüklerin
2024 sonu itibarıyla toplam kredi hacminin yüzde 24,2 oranındaki 3 trilyon 877,2 milyarlık bölümünü tüketici kredileri ve bireysel kredi kart borçları, yüzde 75,8 oranındaki 12 trilyon 169,4 milyarlık bölümünü ise ticari ve diğer krediler oluşturdu. Ticari kredi hacminde KOBİ kredileri dışarıda tutulduğunda çeşitli sektörlerdeki az sayıdaki büyük işletmeye açılan tutar 7 trilyon 883,7 milyar lira düzeyinde. Buna göre toplam kredilerin yüzde 49,1’i büyük firmalara kullandırılmış durumda. Ticari kredilerin ise üçte ikisini büyük firmalar alırken, KOBİ’lerin payı üçte bir düzeyinde bulunuyor. Önceki yıl sonuna göre tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçları cari olarak yüzde 43,5, büyük firmalara kullandırılan ticari krediler yüzde 36,8 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre KOBİ’ler, 3 milyon 378 bin 611 işletme ile Türkiye’deki tüm girişimlerin sayıca yüzde 99,7’sini oluşturuyor. Ülkede üretimin değerinin yüzde 41,6’sını, ihracatın yüzde 35’ini, ithalatın yüzde 20’sini, istihdamın ise yüzde 70,5’ini KOBİ’ler gerçekleştiriyor. Buna karşın KOBİ’ler bankacılık sektörü kredilerinden yaklaşık dörtte bir dolayında pay alabiliyor. Geçen yıl en sert reel daralmanın KOBİ kredilerinde yaşanması, parasal sıkılaştırma ve yüksek faizlerin finansman maliyetlerini artırmasından en fazla bu kesimin etkilendiğini gösteriyor.
Bu arada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB aracılığıyla başlattığı “küresel rekabetçilik” ve “kapasite geliştirme”ye yönelik iki destek programı ile KOBİ’ler için inovasyon odaklı çözümler üretmeyi ve bu işletmelerin ölçek büyütme yatırımlarını hızlandırmayı amaçlıyor. Şartları yerine getiren KOBİ’ler, küresel rekabetçilik programında 20 puanlık geri ödemesiz faiz desteği ve 36 ay vade ile 50 milyon TL, kapasite geliştirmede de aynı koşulla 20 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek.
Küresel rekabetçilik için 50 milyon TL’ye kadar kredi
Destek Programı ile işletmelerin küresel rekabet ortamında daha dayanıklı olmaları ve rekabet avantajı elde etmelerine yönelik şu çıktılar hedefleniyor:
-Yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi,
-İnovasyon faaliyetleri ile geliştirilmiş ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi,
-Üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması,
-Tedarik zinciri yönetiminin güçlendirilmesi,
-Yeni teknolojileri etkin kullanmalarının sağlanması,
-Küresel iş birlikleri ile küresel pazarlar içerisinde yer almaları
Program kapsamında işletme başına kredi alt limiti 5 milyon, üst limiti 50 milyon TL olarak belirlendi. Kamu bankaları aracılığıyla kullandırılacak kredinin azami vadesi ise 36 ay. Destek programı kapsamında işletmelerin makine, teçhizat, kalıp, yazılım, personel ve hizmet alımı giderleri için finansal kuruluşlardan kullanacakları kredinin faiz/kâr payı giderlerine 20 puanlık geri ödemesiz destek sağlanacak.
Kapasite geliştirmede üst sınır 20 milyon TL
Program ile KOBİ’lerin verimliliği, dayanıklılığı, üretimi, pazar büyüklüğü ve kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik ölçek büyütme yatırımlarına ve büyük işletmelerin tedarikçilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. KOBİ’lerin büyüme yolculuğunda sağlanan bu destek 2025 yılının ilk fırsatı olarak görülüyor.
Kapasite Geliştirme Destek Programı başvuruları dönemsel olarak alınacak, 2025-1 Dönemi başvuruları 28 Şubat 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Program kapsamında kamu bankaları üzerinden işletme başına 1-20 milyon TL arasında kredi kullandırılacak. Faiz/kâr payı giderlerine 20 puanlık geri ödemesiz destek içeren bu kredinin azami vadesi de 36 ay olacak.
Program kapsamında, işletmelerin makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı giderleri ve işletme sermayesi için finansal kuruluşlardan kullanacakları kredinin faiz/kâr payı giderlerine finansal kuruluşlarla imzalanan protokol hükümleri kapsamında geri ödemesiz destek sağlanacak. KOBİ’ler bu destek programından bir kez faydalanabilecek. NACE Rev. 2’ye göre; imalat sanayiinde telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri alt sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler programa başvuru yapabilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde üretim ve istihdamı korumak amacıyla da geçen ay KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatmıştı. Bu program kapsamında, söz konusu sektörlerde geçen yılki işgücü düzeyini bu yıl da koruyan KOBİ’lere çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar KOSGEB desteği sağlanacak.