KOBİ’lerin yüzde 12.1’i imalat sektöründeyse…Bunun da yüzde 55’i düşük teknolojiliyse…

KOBİ’lerimizin sadece yüzde 12.1’i mal üreten yapıdaysa;

Diğerleri hizmet üretimi ile büyümeye/ gelişmeye çalışıyorsa…

***

Ayrıca…

İmalat sanayiinde faaliyet gösteren bu KOBİ’lerimizin yüzde 54,8’i:

Düşük teknoloji sınıfında üretim yapı­yorsa…

***

Ayrıca…

Son 30 yılda:

Büyük ölçekli işletmelerimiz de dahil ol­mak üzere sanayimizin, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla içindeki payı, yüzde 31’den yüzde 20’ye düşerek, daralmışsa;

Hizmetler sektörünün payı yüzde 55’ten yüzde 73’e çıkmışsa…

***

Bu tabloya rağmen:

Hizmet sektörü ihracatı, mal ihracatının yarısına dahi yaklaşamıyorsa;

İthalatı da ara vermeden (teknoloji, ser­vis transferi başta…) artıyorsa…

***

Ayrıca…

Hizmet sektörlerinde yaratılan katma değer, “azınlıkta bıraktığımız imalat sektö­rümüzün” üçte biri dahi etmiyorsa;

İşçilik maliyeti çok daha yüksek çıkıp; is­tihdam ile sağladığı katma değer, imalata göre yarı yarıya düşük kalıyorsa…

VELHASIL

Sürdürülebilir büyüme, yani kalkınabil­me ve sayesinde gelecek refaha ulaşabil­mek, katma değerli üretimden geçiyor…

***

Madem hizmet sektörüne talep var…

Hizmet sektörünün, sanayimizi de geliş­tirecek, sanayimize katkı sunacak alanlarla değil, farklı (ülkemize özgü/ furya kültürü sonucunda oluşan arz fazlası alanlar) alan­larla büyümesine göz yummamalıyız…

***

Kamunun, kıt olan zamanı, beşeri ve fi­nansal kaynağı etkin/etkili kullanmak amacıyla düşünmesi/planlaması ve bu alanda düzenleyen/denetleyen olması yet­miyor…

Haksız rekabete neden olmadan, yönlen­diren olması da gerekiyor…