Koç’un kurduğu İzocam, Kayserili Terrawool’ü aldı

Koç Holding’in 59 yıl önce kurduğu, 2006'da Fransız- Kuveyt ortaklığına sattığı İzocam, Terrawool’ün sahibi His Yalıtım’ı satın alma görüşmelerini tamamladı. DÜNYA Gazetesi’nin haziran ayında duyurduğu satın alma süreci tamamlandı.

Türk ekonomisindeki son gelişmeleri ilk kez okurlarına duyuran DÜNYA Gazetesi’nin haziran ayında sunduğu önemli bir sa­tın alma süreci de tamamlandı. 3 Haziran 2024 tarihinde “İzo­cam, Kayserili Terrawool’ü sa­tın alıyor” başlığıyla yer verdi­ğimiz satın alma sürecinin res­mi onayları verildi.

Kuveyt ve Fransız ortaklı İzocam, Kayse­ri’nin en önemli şirketlerinden His Yalıtım İzolasyon’u satın aldı. Böylece İzocam, His Ya­lıtım’a ait Terrawool markası­nın sahibi oldu. Rekabet Kuru­mu’ndan onay alan satın alma ile His Yalıtım İzolasyon İnşaat Madencilik San. ve Tic. AŞ’nin hisselerinin tamamı İzocam Ticaret ve Sanayi AŞ aracılığıy­la devralınarak Compagnie de Saint-Gobain S.A ve Kuveyt­li iş insanı Kutayba Yusuf Ah­med Alghanım tarafından ku­rulan ortak girişime geçti. Bir anlamda İzocam, Türkiye’deki üretim ağına Terrawool’ü ekle­miş oldu.

Kayseri’de 250 bin metrekarelik fabrika

Gelin önce Terrawool mar­kasını, ardından İzocam’ı ta­nıyalım. İzo­cam’ın satın aldığı Kayse­rili His Yalı­tım, taş yünü alanında Ter­rawool mar­kasıyla tanı­nıyor. Kayse­ri-İncesu’da­ki organize sanayi bölge­sinde faaliyet gösteren şirket, 250 bin metre­kare arazi üzerinde 50 bin met­rekarelik kapalı alanda mevcut fabrikada üretim yapıyor. Ken­di alanında Türkiye’deki 100 yerli sermayeli en büyük tesisi olan bu fabrika, yılda 80 bin ton üretim gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin ilk yerli yalıtım şirketi

Terrawool’ü satın alan İzo­cam ise kendi alanında en önemli üretici pozisyonunda. Koç Grubu’nun kuruluşunda yer aldığı, sonrasında ise ana hissedar olduğu Türkiye’nin ilk yerli yalıtım şirketi İzocam, 1965 yılından beri faaliyette. 1967 yılında da Gebze’deki ilk tesisinde cam yünü üretimiy­le faaliyete başlayan İzocam, 1986’da Tarsus´ta ikinci bir cam yünü fabrikası kurdu, ar­dından da 1992’de kapasitesini ikiye katladı.

Gebze’deki tesi­sini sonrasında taş yününe çe­viren İzocam, bu tesiste üreti­mini yılda 130 bin tona çıkardı. 1995 yılında Gebze´deki tesis­lerinde Foamboard markasıy­la yılda 90 bin metreküp, Geb­kim tesislerinde yılda 560 bin metreküp, Tarsus tesislerinde ise yılda 160 bin metreküp ol­mak üzere toplamda yılda 720 metreküp kurulu kapasitesi olan İzocam, 2000 yılında ise Eskişehir tesisinde İzocamf­lex markalı elastometrik kau­çuk üretimine başladı. Şu anda bu tesisin de toplam kapasitesi yılda 4 bin 500 ton. İzocam´ın Eskişehir tesislerinde ayrıca yılda 700 ton kapasite ile İzo­cam Peflex markalı polieti­len yalıtım ürünleri üretiliyor. 2005 yılında İzocam´ın bünye­sine dahil olan Tekiz Tesisle­ri ise İzocam Tekiz markasıyla yıllık 4 milyon metrekare pa­nel ve 3 milyon metrekare saç işleme kapasitesine sahip. İzo­cam’da en önemli kırılma ise 2006 yılında yaşandı.

Hisse­lerinin bir kısmı o dönem İs­tanbul Borsası’nda işlem gö­ren İzocam’daki yüzde 61.2’lik hisseyi Fransız St. Gobain Iso­ver ve Kuveytli Alamana In­dustries ortaklığı ile Koç Hol­ding’den satın aldı. Şirketin hisseleri o dönem 280 milyon dolar üzerinden 171.3 milyon dolara satıldı. İzocam’ın yüz­de 50’si Fransız St. Gobain We­ber Kimya’ya, geri kalan yüz­de 50’si ise Kuveytli Alghanim İzolasyon Ticaret şirketine ait.

170 bin çalışanı var 359 yıldır üretim yapıyor

İzocam’ın ortaklarından Compagnie de Saint-Gobain S.A, 1665 yı­lından bu ya­na faaliyette. 359 yıllık ta­rihiyle Fran­sa’nın en es­ki sanayi şir­ketlerinden biri olan Sa­int-Goba­in’in 76 ülke­de 170 bin çalışanı var. 47 mil­yar euroluk ciro yapan şirket, kimya ürünlerinden cam sana­yiye kadar farklı alanlarda ça­lışıyor. İzocam’ın diğer ortağı Alghanim Industries Körfez Bölgesi’nin en büyük özel şir­ketlerinden.

1.2 milyar dolarla Kuveyt’in en zengin iş insanla­rından biri olan Kutayba Yusuf Ahmed Alghanım’e ait şirket, 40 ülkede faaliyet gösteriyor. En son açıklanan 2009 yılına ait verilere göre 2,5 milyar do­lar gelir elde eden şirket, 15 bine yakın kişiye istihdam sağlıyor. Kuveytli şirket, Acer, Yama­ha, Sony, Samsonite, Samsung, Siemens, Nokia, Motorola, Kenwood, Fujitsu, IBM/Le­novo, Dell, Casio, Cannon, Da­ewoo, Electrolux, Compaq, Ko­nica Minolta, Philips, Toshiba, Whirlpool gibi markaların böl­gesel ağını yönetiyor.