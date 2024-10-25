Koç’un kurduğu İzocam, Kayserili Terrawool’ü aldı
Koç Holding’in 59 yıl önce kurduğu, 2006'da Fransız- Kuveyt ortaklığına sattığı İzocam, Terrawool’ün sahibi His Yalıtım’ı satın alma görüşmelerini tamamladı. DÜNYA Gazetesi’nin haziran ayında duyurduğu satın alma süreci tamamlandı.
Türk ekonomisindeki son gelişmeleri ilk kez okurlarına duyuran DÜNYA Gazetesi’nin haziran ayında sunduğu önemli bir satın alma süreci de tamamlandı. 3 Haziran 2024 tarihinde “İzocam, Kayserili Terrawool’ü satın alıyor” başlığıyla yer verdiğimiz satın alma sürecinin resmi onayları verildi.
Kuveyt ve Fransız ortaklı İzocam, Kayseri’nin en önemli şirketlerinden His Yalıtım İzolasyon’u satın aldı. Böylece İzocam, His Yalıtım’a ait Terrawool markasının sahibi oldu. Rekabet Kurumu’ndan onay alan satın alma ile His Yalıtım İzolasyon İnşaat Madencilik San. ve Tic. AŞ’nin hisselerinin tamamı İzocam Ticaret ve Sanayi AŞ aracılığıyla devralınarak Compagnie de Saint-Gobain S.A ve Kuveytli iş insanı Kutayba Yusuf Ahmed Alghanım tarafından kurulan ortak girişime geçti. Bir anlamda İzocam, Türkiye’deki üretim ağına Terrawool’ü eklemiş oldu.
Kayseri’de 250 bin metrekarelik fabrika
Gelin önce Terrawool markasını, ardından İzocam’ı tanıyalım. İzocam’ın satın aldığı Kayserili His Yalıtım, taş yünü alanında Terrawool markasıyla tanınıyor. Kayseri-İncesu’daki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren şirket, 250 bin metrekare arazi üzerinde 50 bin metrekarelik kapalı alanda mevcut fabrikada üretim yapıyor. Kendi alanında Türkiye’deki 100 yerli sermayeli en büyük tesisi olan bu fabrika, yılda 80 bin ton üretim gerçekleştiriyor.
Türkiye’nin ilk yerli yalıtım şirketi
Terrawool’ü satın alan İzocam ise kendi alanında en önemli üretici pozisyonunda. Koç Grubu’nun kuruluşunda yer aldığı, sonrasında ise ana hissedar olduğu Türkiye’nin ilk yerli yalıtım şirketi İzocam, 1965 yılından beri faaliyette. 1967 yılında da Gebze’deki ilk tesisinde cam yünü üretimiyle faaliyete başlayan İzocam, 1986’da Tarsus´ta ikinci bir cam yünü fabrikası kurdu, ardından da 1992’de kapasitesini ikiye katladı.
Gebze’deki tesisini sonrasında taş yününe çeviren İzocam, bu tesiste üretimini yılda 130 bin tona çıkardı. 1995 yılında Gebze´deki tesislerinde Foamboard markasıyla yılda 90 bin metreküp, Gebkim tesislerinde yılda 560 bin metreküp, Tarsus tesislerinde ise yılda 160 bin metreküp olmak üzere toplamda yılda 720 metreküp kurulu kapasitesi olan İzocam, 2000 yılında ise Eskişehir tesisinde İzocamflex markalı elastometrik kauçuk üretimine başladı. Şu anda bu tesisin de toplam kapasitesi yılda 4 bin 500 ton. İzocam´ın Eskişehir tesislerinde ayrıca yılda 700 ton kapasite ile İzocam Peflex markalı polietilen yalıtım ürünleri üretiliyor. 2005 yılında İzocam´ın bünyesine dahil olan Tekiz Tesisleri ise İzocam Tekiz markasıyla yıllık 4 milyon metrekare panel ve 3 milyon metrekare saç işleme kapasitesine sahip. İzocam’da en önemli kırılma ise 2006 yılında yaşandı.
Hisselerinin bir kısmı o dönem İstanbul Borsası’nda işlem gören İzocam’daki yüzde 61.2’lik hisseyi Fransız St. Gobain Isover ve Kuveytli Alamana Industries ortaklığı ile Koç Holding’den satın aldı. Şirketin hisseleri o dönem 280 milyon dolar üzerinden 171.3 milyon dolara satıldı. İzocam’ın yüzde 50’si Fransız St. Gobain Weber Kimya’ya, geri kalan yüzde 50’si ise Kuveytli Alghanim İzolasyon Ticaret şirketine ait.
170 bin çalışanı var 359 yıldır üretim yapıyor
İzocam’ın ortaklarından Compagnie de Saint-Gobain S.A, 1665 yılından bu yana faaliyette. 359 yıllık tarihiyle Fransa’nın en eski sanayi şirketlerinden biri olan Saint-Gobain’in 76 ülkede 170 bin çalışanı var. 47 milyar euroluk ciro yapan şirket, kimya ürünlerinden cam sanayiye kadar farklı alanlarda çalışıyor. İzocam’ın diğer ortağı Alghanim Industries Körfez Bölgesi’nin en büyük özel şirketlerinden.
1.2 milyar dolarla Kuveyt’in en zengin iş insanlarından biri olan Kutayba Yusuf Ahmed Alghanım’e ait şirket, 40 ülkede faaliyet gösteriyor. En son açıklanan 2009 yılına ait verilere göre 2,5 milyar dolar gelir elde eden şirket, 15 bine yakın kişiye istihdam sağlıyor. Kuveytli şirket, Acer, Yamaha, Sony, Samsonite, Samsung, Siemens, Nokia, Motorola, Kenwood, Fujitsu, IBM/Lenovo, Dell, Casio, Cannon, Daewoo, Electrolux, Compaq, Konica Minolta, Philips, Toshiba, Whirlpool gibi markaların bölgesel ağını yönetiyor.