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“Kooperatifçilik” enflasyona da ilaç; ama… (1)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Ticaret Bakanı Ömer Bolat dikkat çekti: “Gıda enflasyonunu düşürmek için, kooperatiflerimizin sayısını hızlıca çoğaltmak zorundayız.”

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Çok yerinde bir tespit…Örneğin: Balıkçılık…Japonya ve ABD’de kooperatifler aracılığı ile büyüyor… İnsanlar birlikte karar alıyor, el ele üretiyor…

Problemleri “birlikte” çözüyor… Pastayı adil bölüşüyor… Yöneticilere değil, çabalayana ayrıcalık tanınıyor…

Gerektiğinde kendisini cezalandırıyor, “gelecek için” bir yıl balık avlanmıyor… Doğanın yasasına da, yazılı yasalara da saygı duyup “harfiyen” uyguluyor…

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Hollanda’da meyve-sebze üretimini ve pazarlamasını, pazarın yüzde 95’ini elinde bulunduran 15 kooperatif yürütüyor…

Çiftçi kendini güvende hissediyor, çabasının karşılığını alıyor ve bu sayede daha iyisini üretmeye odaklanabiliyor… 

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Biz neden kooperatifçilik yapamıyoruz? Üstelik… Almanya’da REWE; Japonya’da Nippon; ABD’de Farm gibi milyar dolarlık “binlerce şirketin”, “kooperatifçilik”/” birliktelik” sayesinde bu seviyeye geldiğini görüyoruz… 

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Dahası…Geleneğinde halayı/horonu/barı/horayı, “el ele/kol kola vererek”, “birbirine tutunarak” büyütmek olan bir toplumuz…

VELHASIL

Bu verilere ve avantaj sağlayacak geleneklerimize rağmen neden tarımda/sanayide “kooperatifler”i büyütemedik? (sonraki yazımın konusu) 

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İpucu: Mevcut Kooperatifçilik Yasası’nı “işin uzmanları” dahi anlayamazken; Yapılan işi, yasaya uyduran, boşluk/yol bulan “uzman”/“üstat” olabiliyorken!; Mevcut mevzuat/uygulamaların, Japonya, ABD gibi ülkelerdeki, “üyesine başarı, refah sağlayan” kooperatifçilik düzenlemeleriyle ilgisi yokken nasıl gelişebilirdi ki kooperatifçilik?

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