“Köprü/yol zammı” ile “verimlilik artıran” ülkeler de var...
Köprü/yol zamları…
Bazı ülkelerde:
Alışkanlıklar/mecburiyet nedeniyle “ARTI maliyet” anlamına geliyor…
Bazı ülkelerde ise:
Gelişmiş toplu taşıma altyapısı nedeniyle, “israfı önleme” politikası olarak kullanılabiliyor…
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Örnek mi?
Belçika, Danimarka, İsveç gibi ülkelerde:
Şehir merkezlerindeki yollar daraltılıyor ve/veya ücretlendiriliyor...
Bisiklet ve yaya yolları genişletiliyor...
Otopark ücretleri yükseltiliyor...
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Ama…
Bunları yapmadan önce:
Toplu taşımada alternatifler (tren, gemi, metro vb…) ve hız ve güven ve erişilebilirlik artırılıyor...
Toplu taşımanın fiyatları düşürülüyor...
Ve…
“Toplu taşıma yatırımı/kullanımı” teşvik ediliyor...
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Bu yolla...
Hem trafiğe çıkan araç sayısı düşürülmüş oluyor...
Hem akaryakıt, lastik, yedek parça, servis ithalatı azaltılıyor…
Hem de vatandaşa para/zaman tasarrufu fırsatı tanınıyor...
VELHASIL
Toplu taşıma kavramı:
Maliyet/fiyat düşürücü etkisiyle, iktisat kitaplarında yer buluyor…
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Bizde mi?
Tam tersi…
Örneğin:
Üreticinin internetten kiloyla sattığı ve kargo aracılığıyla eve/kapıya kadar teslim ettiği meyve/ sebze/gıda ürünleri dahi pazardan/marketten çok daha ucuza gelebiliyor...
Daha da ilginci:
Teoriye de ters bu durumun nedeni sorgulanmıyor; hatta teşvik ediliyor…