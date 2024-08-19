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“Köprü/yol zammı” ile “verimlilik artıran” ülkeler de var...

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Köprü/yol zamları…

Bazı ülkelerde:

Alışkanlıklar/mecburiyet nedeniyle “AR­TI maliyet” anlamına geliyor…

Bazı ülkelerde ise:

Gelişmiş toplu taşıma altyapısı nedeniy­le, “israfı önleme” politikası olarak kullanı­labiliyor…

***

Örnek mi?

Belçika, Danimarka, İsveç gibi ülkelerde:

Şehir merkezlerindeki yollar daraltılıyor ve/veya ücretlendiriliyor...

Bisiklet ve yaya yolları genişletili­yor...

Otopark ücretleri yükseltiliyor...

***

Ama…

Bunları yapmadan önce:

Toplu taşımada alternatifler (tren, gemi, metro vb…) ve hız ve güven ve eri­şilebilirlik artırılıyor...

Toplu taşımanın fiyatları düşürülü­yor...

Ve…

“Toplu taşıma yatırımı/kullanımı” teşvik ediliyor...

***

Bu yolla...

Hem trafiğe çıkan araç sayısı düşürül­müş oluyor...

Hem akaryakıt, lastik, yedek parça, ser­vis ithalatı azaltılıyor…

Hem de vatandaşa para/zaman tasarrufu fırsatı tanınıyor...

VELHASIL

Toplu taşıma kavramı:

Maliyet/fiyat düşürücü etkisiyle, iktisat kitaplarında yer buluyor…

***

Bizde mi?

Tam tersi…

Örneğin:

Üreticinin internetten kiloyla sat­tığı ve kargo aracılığıyla eve/kapıya kadar teslim ettiği meyve/ sebze/gı­da ürünleri dahi pazardan/marketten çok daha ucuza gelebiliyor...

Daha da ilginci:

Teoriye de ters bu durumun ne­deni sorgulanmıyor; hatta teşvik ediliyor…

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