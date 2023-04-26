Kordsa’dan ABD’de 50 milyon dolarlık yeni yatırım

ABD’de 7 yılda 4 yatırım yapan Sabancı Holding’e ait Kordsa, otomotivin merkezi olan ülkede büyümesini sürdürüyor. Kordsa, 4 milyon dolara aldığı Tennessee eyaletindeki fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım yaparak 200 kişiye yeni istihdam sağlayacak.

Sabancı Topluluğu’nun küresel anlamda en önemli şirketlerinden biri Kordsa... Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri pazarlarının global oyuncusu haline gelen Kordsa, binden fazla çalışanıyla Türkiye’nin yanı sıra, Brezilya, Endonezya, Tayland, ABD ve İtalya olmak üzere 6 ülkede 13 üretim tesisine sahip.

Üretimiyle her 3 otomobil lastiğinden 1’ini, her 3 uçak lastiğinden 2’sini güçlendiren Kordsa, son yıllarda büyümesini ise hem finansın hem de otomotiv endüstrisinin merkezi olan ABD’de yapıyor. 2013 yılında kompozit teknolojileri pazarına giren Kordsa, ABD’deki ilk yatırımını 2017’de yaptı.

Kordsa'nın ABD’deki şirketi Kordsa Incorporated, Lüksemburg menşeli INVISTA S.a r.l. firmasının ABD'nin Tennessee eyaletindeki Chattanooga tesisini 4 milyon dolara satın almıştı. İşte o tesisi Kordsa, büyütme kararı aldı. Kordsa, fabrikayı büyütmek adına 50 milyon dolarlık yeni bir üretim tesisi kuracak.

Yeni tesisle 200 kişinin işe alınacağı ifade ediliyor. Kordsa’nın ürettiği Naylon 66 ipliği kord bezine dönüştürülerek ve ABD'deki lastik üreticilerine satılıyor. Kordsa’nın COO’su Kadir Toplu “Kordsa Inc., Chattanooga tesisimizde büyüme fırsatları sağlamayı taahhüt ettiğimizi duyurmaktan heyecan duyuyor” dedi.

2 yılda 3 şirket ve tesis aldı

Tennessee Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma Departmanı Komiseri Stuart McWhorter, ““Kordsa, Inc.'in daha fazla yatırım yapmayı seçtiği için minnettarız. Bu, Tennessee'de bulunmaktan gurur duyduğumuz küresel bir şirket ve Chattanooga'nın bu şirketin gelecekteki büyümesi ve başarısı için ideal yer olmaya devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Kordsa’nın Tennessee’deki tesisi, ülkedeki tek yatırımı değil. Kordsa, 2018 yılında uzay ve havacılık endüstrisine ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development, Textile Products ve Advanced Honeycomb Technologies’i yaklaşık 100 milyon dolara satın alma kararı almıştı.

Ardından Sabancı’ya ait Kordsa, 2019’da bu kez uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra, gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri teknoloji kompozit malzemeler sağlayan Axiom Materials’ı 181 milyon doları şirket değeri üzerinden yaklaşık yüzde 96’sını bünyesine katmıştı. Kordsa böylece global yolculuğunun en önemli durağı olan ABD’de son 7 yılda ABD’de yaptığı 4 satın almayla dikkatleri üzerine çekti. Bu yatırımlara yaptığı yaklaşık 300 milyon dolara şimdi de 50 milyon doları eklemeyi hedefliyor.

Otomotiv ve havacılık endüstrisinin merkezi ABD’de Kordsa’nın yaptığı bu yatırım sektörde de küresel bir markanın başarılı adımları olarak görünüyor. Şu anda Sabancı Holding’in CEO’su olan Cenk Alper’in daha önce Sanayi Grubu Başkanı ve Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı olması bunun işareti. 2019 yılında Cenk Alper’in kompozit teknolojileri pazarında organik büyümelerine, inorganik büyümeyle de desteklemeye devam ettiklerini söylemesi, yeni yatırım ve satın almaların da sinyali oldu.