Koza Halı, Ortadoğu’ya Calvin Klein ile açılacak

Dünya halı üretiminde merkez olan Gaziantep, dünya markalarının üretim merkezi oluyor. Koza Halı, Amerikan moda devi Calvin Klein markalı halıların, üretim ve satışı için anlaşma yaptı.

Gaziantep merkezli Türkiye’nin halı üreti­cilerinden Koza Halı, dünyaca ünlü Amerikan mo­da markası Calvin Klein’ın halı koleksiyonlarının Türkiye’de­ki üretim ve satış faaliyetle­rinin tek resmi yetkilisi oldu. Uzun yıllardır Calvin Klein’in tedarikçisi olan Koza Halı, şimdi Calvin Klein markasıy­la üretime başladı. Koza Halı İcra Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz, “Amerika’da tedarik­çi olarak yürüttüğümüz bu iliş­kiyi geliştirerek, markanın ha­lı ürünlerini Türkiye’de üreti­mine ve satışına karar verdik” dedi.

Calvin Klein’in halı tasa­rımlarının Türkiye’de yapıldı­ğını ve üretimin Gaziantep’de olduğunu söyleyen Cingisiz, “Calvin Klein ile birlikte Or­ta Doğu pazarına da açılacağız. Suudi Arabistan, Dubai, Ku­veyt, Katar gibi pazarlarda da aktif olacağız. Bunun yanı sıra Almanya ve Balkanlardaki ba­zı ülkelerde satış haklarını al­dık” diye konuştu.

Gaziantep’te üretim ve lo­jistik olmak üzere iki tesisleri­nin bulunduğunu ve burada 28 dokuma makinesiyle faaliyet gösterdiklerini söyleyen Cin­gisiz, şunları söyledi: “Aylık 1 milyon metrekare halı üretim kapasitesine sahibiz. Calvin Klein markasının üretiminin de eklenmesiyle kapasite ar­tışı planlıyoruz. 2 yıl içerisin­de 7-8 adet dokuma makine­si ile yeni bir bina yatırımımız olacak. Toplam 20-25 milyon dolarlık bir yatırımla kapasi­temizi yüzde 25-30 daha artı­racağız.”

2024 yılında 1.6 milyar liro ciro elde eden Koza Halı, üre­timinin yüzde 60’ını 30 ülke­ye ihraç ediyor. İhracatlarının yüzde 60’ını Amerika kıtası­na gerçekleştirdiklerini ifade eden Cingisiz, şöyle konuştu: “Avrupa, Uzak Doğu pazarla­rında da faaliyetlerimiz bu­lunuyor ancak en büyük pay Amerika’ya ait. Walmart, Ho­me Depot, Costco gibi dünya­nın önde gelen perakende zin­cirleriyle çalışıyoruz. Bunun yanı sıra hem Avrupa hem de Amerika’da online satış yapan büyük tedarikçilere de ürünle­rimizi sunuyoruz. 2025 yılın­da Calvin Klein ürünleriyle be­raber ciromuzu 2.7 milyar lira­ya çıkaracağız.”

Minimalist ve sofistike tasarım anlayışı

Koza Halı’nın 7 bölge bayi­si ve toplamda 1100 satış nok­tası olduğunu belirten Cingi­siz, Calvin Klein için 6 bölge bayiliği kurarak toplamda 13 bölgeye yayıldıklarını söyle­di. Cingisiz, şöyle devam etti: “Calvin Klein daha minimalist ve sofistike bir tasarım anla­yışına sahipken, Koza’da hem minimalist hem de daha gele­neksel tasarımlar bulunuyor. Calvin Klein’da tasarımları biz geliştiriyor ve onaya sunu­yoruz. Onaylanan tasarımlar üretime alınıyor. Bu yıl Calvin Klein için 16 yeni koleksiyon ve 150’ye yakın farklı desen ha­zırladık.”

En özel koleksiyon Türkiye’ye

Calvin Klein temsilcisi Ste­ven Peykar ise, “Calvin Klein olarak, ev modası ve ev teksti­li alanında dünya çapında ön­cübir markayız. Koza Halı ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirli­ğinin hepimiz için çok verimli olacağına inanıyorum. Moda ve tasarım anlayışımızı yansı­tan yeni koleksiyonumuz, sa­delik ve şıklığı bir araya geti­ren benzersiz parçalar sunu­yor. Bu koleksiyonlar, Calvin Klein’in şimdiye kadar geliş­tirdiği en özel tasarımlar ara­sında yer alıyor” dedi.

Halıda trend toprak renkleri ve kullanış kolaylığı

Halı ihtiyacının evlenme, yeni inşaat ve yenileme olarak 3 alanda şekillendiğini kaydeden Cingisiz, “Pandemi döneminde herkes evine yoğunlaştığından çok iyi bir dönem yaşadık. Talep erkene çekildi. 2 yılın sonunda talep normale döndü. Şu anda sektörde minimalist ve Akdeniz tarzı tasarımlar popüler hale geldi. Toprak tonları, bej, krem ve gri renkleri tercih ediliyor. Tüketici talepleri de evde konforu ve kullanış kolaylığını artıracak yönde ilerliyor” diyerek yeni trendleri özetledi. Cingisiz, Avrupa’da özellikle “outdoor halı”nın tercih edildiğimi belirterek, “Bahçe ve teraslarda kullanılabilen, güneşe ve suya dayanıklı bu ürün grubunda dünyadaki sayılı üreticilerden biri konumundayız” dedi.

Antep, parça halıda dünya üretim merkezi

Gaziantep’in, dünyanın en büyük parça halı üretim merkezi konumunda olduğunu söyleyen Cingisiz, “Dünya parça halı ihtiyacının yüzde 65’i Gaziantep’ten karşılanıyor. 2 bine yakın dokuma tezgahı bulunuyor. Gaziantep’in 2.5 milyar dolarlık dokuma halı ihracat hacmi bulunuyor” dedi.

Koza Home İstanbul’a geliyor

Koza Home markasıyla perakende tarafında da varlıklarını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Cingisiz, “Gaziantep’teki ilk mağazamızdan sonra İstanbul’da bir mağaza açmayı planlıyoruz. Bağdat Caddesi’nde yer bakıyoruz. 10 yılda 25 mağaza hedefimiz bulunuyor” dedi. Cingisiz, Calvin Klein’in online satışlarının da Koza Home tarafından yürütüleceğini ekledi.