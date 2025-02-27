Koza Halı, Ortadoğu’ya Calvin Klein ile açılacak
Dünya halı üretiminde merkez olan Gaziantep, dünya markalarının üretim merkezi oluyor. Koza Halı, Amerikan moda devi Calvin Klein markalı halıların, üretim ve satışı için anlaşma yaptı.
Gaziantep merkezli Türkiye’nin halı üreticilerinden Koza Halı, dünyaca ünlü Amerikan moda markası Calvin Klein’ın halı koleksiyonlarının Türkiye’deki üretim ve satış faaliyetlerinin tek resmi yetkilisi oldu. Uzun yıllardır Calvin Klein’in tedarikçisi olan Koza Halı, şimdi Calvin Klein markasıyla üretime başladı. Koza Halı İcra Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz, “Amerika’da tedarikçi olarak yürüttüğümüz bu ilişkiyi geliştirerek, markanın halı ürünlerini Türkiye’de üretimine ve satışına karar verdik” dedi.
Calvin Klein’in halı tasarımlarının Türkiye’de yapıldığını ve üretimin Gaziantep’de olduğunu söyleyen Cingisiz, “Calvin Klein ile birlikte Orta Doğu pazarına da açılacağız. Suudi Arabistan, Dubai, Kuveyt, Katar gibi pazarlarda da aktif olacağız. Bunun yanı sıra Almanya ve Balkanlardaki bazı ülkelerde satış haklarını aldık” diye konuştu.
Gaziantep’te üretim ve lojistik olmak üzere iki tesislerinin bulunduğunu ve burada 28 dokuma makinesiyle faaliyet gösterdiklerini söyleyen Cingisiz, şunları söyledi: “Aylık 1 milyon metrekare halı üretim kapasitesine sahibiz. Calvin Klein markasının üretiminin de eklenmesiyle kapasite artışı planlıyoruz. 2 yıl içerisinde 7-8 adet dokuma makinesi ile yeni bir bina yatırımımız olacak. Toplam 20-25 milyon dolarlık bir yatırımla kapasitemizi yüzde 25-30 daha artıracağız.”
2024 yılında 1.6 milyar liro ciro elde eden Koza Halı, üretiminin yüzde 60’ını 30 ülkeye ihraç ediyor. İhracatlarının yüzde 60’ını Amerika kıtasına gerçekleştirdiklerini ifade eden Cingisiz, şöyle konuştu: “Avrupa, Uzak Doğu pazarlarında da faaliyetlerimiz bulunuyor ancak en büyük pay Amerika’ya ait. Walmart, Home Depot, Costco gibi dünyanın önde gelen perakende zincirleriyle çalışıyoruz. Bunun yanı sıra hem Avrupa hem de Amerika’da online satış yapan büyük tedarikçilere de ürünlerimizi sunuyoruz. 2025 yılında Calvin Klein ürünleriyle beraber ciromuzu 2.7 milyar liraya çıkaracağız.”
Minimalist ve sofistike tasarım anlayışı
Koza Halı’nın 7 bölge bayisi ve toplamda 1100 satış noktası olduğunu belirten Cingisiz, Calvin Klein için 6 bölge bayiliği kurarak toplamda 13 bölgeye yayıldıklarını söyledi. Cingisiz, şöyle devam etti: “Calvin Klein daha minimalist ve sofistike bir tasarım anlayışına sahipken, Koza’da hem minimalist hem de daha geleneksel tasarımlar bulunuyor. Calvin Klein’da tasarımları biz geliştiriyor ve onaya sunuyoruz. Onaylanan tasarımlar üretime alınıyor. Bu yıl Calvin Klein için 16 yeni koleksiyon ve 150’ye yakın farklı desen hazırladık.”
En özel koleksiyon Türkiye’ye
Calvin Klein temsilcisi Steven Peykar ise, “Calvin Klein olarak, ev modası ve ev tekstili alanında dünya çapında öncübir markayız. Koza Halı ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinin hepimiz için çok verimli olacağına inanıyorum. Moda ve tasarım anlayışımızı yansıtan yeni koleksiyonumuz, sadelik ve şıklığı bir araya getiren benzersiz parçalar sunuyor. Bu koleksiyonlar, Calvin Klein’in şimdiye kadar geliştirdiği en özel tasarımlar arasında yer alıyor” dedi.
Halıda trend toprak renkleri ve kullanış kolaylığı
Halı ihtiyacının evlenme, yeni inşaat ve yenileme olarak 3 alanda şekillendiğini kaydeden Cingisiz, “Pandemi döneminde herkes evine yoğunlaştığından çok iyi bir dönem yaşadık. Talep erkene çekildi. 2 yılın sonunda talep normale döndü. Şu anda sektörde minimalist ve Akdeniz tarzı tasarımlar popüler hale geldi. Toprak tonları, bej, krem ve gri renkleri tercih ediliyor. Tüketici talepleri de evde konforu ve kullanış kolaylığını artıracak yönde ilerliyor” diyerek yeni trendleri özetledi. Cingisiz, Avrupa’da özellikle “outdoor halı”nın tercih edildiğimi belirterek, “Bahçe ve teraslarda kullanılabilen, güneşe ve suya dayanıklı bu ürün grubunda dünyadaki sayılı üreticilerden biri konumundayız” dedi.
Antep, parça halıda dünya üretim merkezi
Gaziantep’in, dünyanın en büyük parça halı üretim merkezi konumunda olduğunu söyleyen Cingisiz, “Dünya parça halı ihtiyacının yüzde 65’i Gaziantep’ten karşılanıyor. 2 bine yakın dokuma tezgahı bulunuyor. Gaziantep’in 2.5 milyar dolarlık dokuma halı ihracat hacmi bulunuyor” dedi.
Koza Home İstanbul’a geliyor
Koza Home markasıyla perakende tarafında da varlıklarını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Cingisiz, “Gaziantep’teki ilk mağazamızdan sonra İstanbul’da bir mağaza açmayı planlıyoruz. Bağdat Caddesi’nde yer bakıyoruz. 10 yılda 25 mağaza hedefimiz bulunuyor” dedi. Cingisiz, Calvin Klein’in online satışlarının da Koza Home tarafından yürütüleceğini ekledi.