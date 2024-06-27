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“Kredi sıkılaştırmak” doğru politika mı? (2)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Kredi sıkılaştırmanın araçlarından olan Zo­runlu Karşılık (ZK) Oranı...

Fiyat istikrarını da sağlayan bir araç mıdır?

***

Aynı şekilde:

Kredi sıkılaştırması...

Çoğunluğa göre öyle ama ger­çekten, "Fiyat istikrarını sağla­yan bir mekanizma mıdır?"

***

Sürdürülebilir büyüme, ta­sarruf, cari denge veya fazla, dolayısıyla kalkınma, ihracat için arz fazlası ve fiyat istik­rarı “doğru veriler ışığında yapılan doğru/verimli yatı­rımlar”la sağlanabilir...

“Doğru veriler ışığında yapılacak, doğru/verimli yatırımlar” için ek finans­man/kredi ihtiyacı olabilir...

“Ekonominin geleceği” anlamına gelen bu yatırım ih­tiyacına rağmen, “kredi sıkı­laştırması” ne anlama gelir?!

***

Üstüne;

Kredi sıkılaştırmasını on­larca kez denedik...

Ve;

Kredi sıkılaştırılmasının fiyat istikrarını sağlayan bir mekanizma olmadığını gör­dük...

Buna rağmen, yine;

“Arz arttırcı” politikalar ye­rine, günü kurtarmak amacıy­la “talep daraltıcı” politikayı tercih ettik/ediyoruz...

***

Üstüne...

ZK ile, karını düşünmek zo­runda olan bankaların mali­yetlerini artırıyoruz...

O maliyetleri de üreticiye yüklüyoruz...

Bu maliyetlerin doğrudan ve/veya dolaylı olarak enflas­yon anlamına geldiğini bilmi­yor muyuz?

 VELHASIL

 Dünkü yazımda, farklı ayrıntılarla anlatmaya çalıştım...

***

Sorunumuz farklı...

Sorun:

Kredilerin, (yani kıt kay­nakların) etkin ve verimli kullanılmamasında...

Sorun:

Kredilerin, (yani kıt kay­nakların) genel ekonomi­nin önceliklerine göre de­ğil, verimsiz projelerde israf boyutunu aşarak kul­lanılmasında...

***

Tekrarlayalım:

Sürdürülebilir büyüme, tasarruf biriktirme, dola­yısıyla kalkınma ve fiyat istikrarı, “doğru veriler ışığında yapılan doğru/ verimli yatırımlar”a akta­rılacak kıt kaynaklarımız­la/kredilerle sağlanabilir...

 

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