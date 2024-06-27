“Kredi sıkılaştırmak” doğru politika mı? (2)
Kredi sıkılaştırmanın araçlarından olan Zorunlu Karşılık (ZK) Oranı...
Fiyat istikrarını da sağlayan bir araç mıdır?
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Aynı şekilde:
Kredi sıkılaştırması...
Çoğunluğa göre öyle ama gerçekten, "Fiyat istikrarını sağlayan bir mekanizma mıdır?"
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Sürdürülebilir büyüme, tasarruf, cari denge veya fazla, dolayısıyla kalkınma, ihracat için arz fazlası ve fiyat istikrarı “doğru veriler ışığında yapılan doğru/verimli yatırımlar”la sağlanabilir...
“Doğru veriler ışığında yapılacak, doğru/verimli yatırımlar” için ek finansman/kredi ihtiyacı olabilir...
“Ekonominin geleceği” anlamına gelen bu yatırım ihtiyacına rağmen, “kredi sıkılaştırması” ne anlama gelir?!
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Üstüne;
Kredi sıkılaştırmasını onlarca kez denedik...
Ve;
Kredi sıkılaştırılmasının fiyat istikrarını sağlayan bir mekanizma olmadığını gördük...
Buna rağmen, yine;
“Arz arttırcı” politikalar yerine, günü kurtarmak amacıyla “talep daraltıcı” politikayı tercih ettik/ediyoruz...
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Üstüne...
ZK ile, karını düşünmek zorunda olan bankaların maliyetlerini artırıyoruz...
O maliyetleri de üreticiye yüklüyoruz...
Bu maliyetlerin doğrudan ve/veya dolaylı olarak enflasyon anlamına geldiğini bilmiyor muyuz?
VELHASIL
Dünkü yazımda, farklı ayrıntılarla anlatmaya çalıştım...
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Sorunumuz farklı...
Sorun:
Kredilerin, (yani kıt kaynakların) etkin ve verimli kullanılmamasında...
Sorun:
Kredilerin, (yani kıt kaynakların) genel ekonominin önceliklerine göre değil, verimsiz projelerde israf boyutunu aşarak kullanılmasında...
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Tekrarlayalım:
Sürdürülebilir büyüme, tasarruf biriktirme, dolayısıyla kalkınma ve fiyat istikrarı, “doğru veriler ışığında yapılan doğru/ verimli yatırımlar”a aktarılacak kıt kaynaklarımızla/kredilerle sağlanabilir...