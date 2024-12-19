Kredili konut satışlarında patlama

Parasal sıkılaştırma ile durgunluğa giren ko­nut sektöründe ağus­tos ayında başlayan canlan­ma izleyen üç ayda da ivme kazanarak devam etti. Ka­sım ayında özellikle ipotekli (banka kredisi ile) satışlarda geçen yılın aynı ayına göre üç kattan fazla artışla adeta pat­lama yaşandı.

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) açıkladığı ve­rilere göre Türkiye genelinde toplam konut satışları kasım­da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 artarak 153 bin 14 adet oldu.

Daha çok konutu yatırım aracı olarak değerlendiren alıcılara yapılan peşin satış­ların yüzde 48,6 artışla 132 bin 210 adede yükseldiği ka­sım ayında, orta gelir grubu­nun müşteri profilini oluş­turduğu kredili (ipotekli) sa­tışlar ise yüzde 315,7’lik rekor artışla 21 bin 804 adede ulaş­tı. Kredi ile satılan konutların geçen yıl kasımda yüzde 5,6 olan payı, bu yıl aynı ayda yüz­de 14,2’ye kadar yükseldi.

Konut satışlarında bu yıl adet bazında tüm zamanla­rın en yüksek ekim ayı yaşa­nırken, son veriler de tüm za­manların ikinci en yüksek ka­sım ayına işaret etti. 2021’nin kasım ayındaki 178 bin 814 adetlik satıştan sonraki ikinci en yüksek kasım ayı satış sa­yısı bu yıl gerçekleşti.

Faizde düşüş-fiyatta artış beklentisi tetikledi

Konut satışlarında ağus­tostan bu yana yaşanan can­lanmada; fiyatlarda artış, fa­izde düşüş beklentisinin et­kili olduğu tahmin ediliyor. Konut kredisi faizleri henüz yüksek olmakla birlikte, ika­met amaçlı alım yapan orta gelir grubunun ileride kredi yeniden yapılandırma seçe­neğini de öngörerek fiyatlar yükselmeden alıma geçme refleksi ile hareket ettiği, ya­tırımcı tip alıcıların da para­sal sıkılaştırma döneminde aşırı yükselen faizin cazibesi dolayısıyla uzunca bir süre­dir mevduat başta TL enstrü­manlarda tuttukları fonları buradan çözerek konut alı­mına yöneldiği, bu gelişme­lerin satışları tetiklediği be­lirtiliyor.

On bir ayda 1,3 milyon konut satıldı

Ocak-kasım döneminde toplam konut satışları yüzde 16,4 artışla 1 milyon 265 bin 388 adede ulaştı. Bu kapsam­da peşin satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 artışla 1 milyon 130 bin 179 adet olarak gerçekleşti. Kasım ayındaki rekor artış­la birlikte on bir ay itibarıyla 135 bin 209 adede yükselen ipotekli satışlar ise bu hare­kete rağmen geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 21,3 altında kaldı. Toplam satış­larda banka kredisi ile alı­nanların geçen yıl ocak-ka­sım döneminde yüzde 10,7 olan payı bu yıl aynı dönem­de yüzde 15,8’e ulaştı.

400 binden fazla sıfır konut satıldı

Konutta ilk el satışlar ka­sım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,7 artış­la 49 bin 274, ikinci el satış­lar yüzde 64,6 artışla 103 bin 740 oldu. On bir aylık dönem­lere göre yüzde 24,2 artan ilk el konut satışları 407 bin 832 adede, ikinci el satışlar da yüzde 13 artışla 857 bin 556 adede ulaştı.

İlk on bir aydaki toplam konut satışı, 2023 yılının tü­münde 1 milyon 225 bin 926 olan sayının üzerinde ger­çekleşti. Aralık ayı ile birlik­te bu yılın tümündeki satış­larının 2023 düzeyini aşarak, 2022’deki 1 milyon 485 bin 622 adetlik satış sayısına yak­laşması bekleniyor. Tüm yıl­ların en yüksek satış sayısı­na 1 milyon 499 bin 316 adetle 2020 yılında ulaşılmıştı.

Üçte biri üç büyük ilde satıldı

Ocak-kasım döneminde Türkiye genelinde konut sa­tış sayısının en fazla olduğu iller nüfusuyla orantılı ola­rak sırasıyla 204 bin 12 adet­le İstanbul, 114 bin 769 adet­le Ankara ve 68 bin 668 adet­le İzmir oldu. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre İs­tanbul’da yüzde 16,6, Anka­ra’da yüzde 11,5, İzmir’de yüz­de 17,8 arttı. İlk on bir ay iti­barıyla ülke genelindeki satışlarda İstanbul yüz­de 16,1, Ankara yüz­de 9,1, İzmir yüzde 5,4 pay aldı. Buna göre toplam satış­ların yaklaşık üçte biri üç büyük ilde ger­çekleşti.

On bir aylık satışlarda üç büyük ili 66 bin 585’le Antal­ya, 45 bin 913’le Bursa, 40 bin 582 ile Mersin, 37 bin 206 ile Gaziantep, 32 bin 463’le Kon­ya, 29 bin 813’le Tekirdağ ve 29 bin 637 adetle Kocaeli iz­ledi. On ilde satılanlar 669 bin 648 adetle toplam satışla­rın yüzde 52,9’unu oluş­turdu.

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova: Kredi faizlerinin düşmesi lazım

Düşük ve orta gelire hitap eden markasız konutlarda anlamlı bir canlılık oldu. Faiz, borsa, altın, kripto gibi yatırımlardan kazanan yatırımcının 'konut fiyatları artışa geçecek' öngörüsü ile alıma yöneldiği kanaatindeyiz. Faiz düşüşü olması halinde bu etki genele sirayet edecektir. 2025 2. çeyreğinden itibaren bir hareketlenme olacağı düşünüyoruz. 2024 sonunda konut satışlarının 1,4 milyonu aşacağı kesinleşti.

AYİDER Başkanı Hakan Şişik: Konut almanın tam zamanı

Ekim ayındaki konut satışlarındaki sıçrama kasım ayında da devam ediyor. Özellikle ipotekli satışlardaki belirgin artış, kredi kullanımının etkili olduğunu gösteriyor. Bu dönem yüksek kredi maliyeti olmasına rağmen kredi çekilip ev alınmasıyla ilgili en avantajlı dönem. Kira geliri nedeniyle gayrimenkul almak isteyenler için önemli bir fırsat. Konut fiyatları yükselmeden uygun fiyata konut almak için doğru zaman dilimi.

EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş: Biriken talebin etkisi büyük

Rakamlardaki artışta talebin etkisi çok büyük. Konut fiyatlarında artış beklentisinin insanları harekete geçirdiğini düşünüyorum. Daha önce de vurguladığım gibi talepte asla bir durgunluk yok, satış ofislerimizde bunu hep hissettik. Sadece konut kredisine ulaşmak zor olduğu için üreticilerle veya kendi başlarına yatırımcılar formül üretmek için zaman kaybetti. Ancak son 5 ayda özellikle harekete geçtiklerini görüyoruz.

Bursa fiyat artışında birinci il oldu

Emlakjet, 2024 yılına dair kapsamlı gayrimenkul raporunu ve kasım ayı verilerini paylaştı. Rapor, Türkiye genelinde konut fiyatlarının görece durağan bir seyir izlediğini, ancak bazı bölgelerde farklı eğilimlerin dikkati çektiğini ortaya koyuyor. Satılık konut fiyatlarında İstanbul ve Aydın’da % 1’lik düşüş yaşanırken, Bursa % 6’lık artışla en yüksek fiyat değişiminin kaydedildiği il oldu. Ankara’da % 5, Konya ve Balıkesir’de %3, İzmir, Mersin ve Adana’da ise % 2’lik fiyat artışları gözlemlendi. Kiralık konut fiyatlarında ise genel olarak bir değişim yaşanmazken, yalnızca Adana’da %3’lük artış dikkati çekti. Rapor, Türkiye genelinde konut piyasasının sakin seyrettiğini ancak bölgesel bazda, özellikle Bursa, Ankara ve Adana gibi illerde fiyat hareketlerinin öne çıktığını gösteriyor.

Yabancıya satışlarda düşüş

Yabancılara yapılan konut satışları kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 2 bin 151 adet oldu. Kasım aylarına göre toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,5’ten yüzde 1,4’e geriledi. Bu yıl yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu illerin 780 adetle İstanbul, 752 adetle Antalya ve 191 adetle Mersin olduğu belirlendi. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 azalarak 21 bin 363 adede geriledi. Geçen yıl toplam satışlar içinde yüzde 3 olan yabancıların payı, bu yıl aynı dönemde yüzde 1,7’ye indi.