Kripto paralarda boğa rallisi mi geliyor?

Türkiye’de kripto paralara yatırım yapan çok ciddi bir kitle var. GateTR’nin raporuna göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 4.5’ine denk gelen 4 milyona yakın insan kripto paralarla ilgili. Bunun en büyük nedeni ise yüksek enflasyon karşısında insanların paralarını koruma içgüdüsü. Enflasyona karşı kriptoların bir koruma aracı olup olmadığı ise ayrı bir tartışma konusu. Çünkü herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, hem aşağı hem de yukarı yönlü dalgalanmaların çok yüksek olduğu bir enstrüman bir o kadar da riskli. Paranız bir anda sıfırlanabildiği gibi yükseliş dönemlerinde bakiyenize sıfırlar da ekleyebiliyorsunuz.

Felaket üzerine felaket

Son 1 yılda yaşananların bir hatırlayalım… ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında parasal genişlemede frene basıp faiz artırımlarına başlaması, Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin sıcak savaşa dönmesi, Terra’nın çöküşüyle Luna’nın bir anda 110 dolarlardan bol sıfırlı cente düşmesi, bazı kripto fonlarının batması, dev kripto borsalarından FTX’in iflası, ardından Solana’da yaşanan deprem. Kripto paralara nefes aldırmayan peş peşe gelen bu haberler fiyatları da yerle bir etti. Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 75 gerilerken çok sayıda alt coinde yüzde 95 civarı kayıplar yaşandı.

Bunları sakın yapmayın!

Aslında bu sert hareketler tek başına kripto paraların ne kadar riskli olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla kripto paralara yatırım yapanların buraya ayıracakları para toplam birikimlerinin küçük bölümü olmalı ve ayıracağınız bu paraya ihtiyacınızın olmaması gerekir. Çünkü olası sert geri çekilmeler sonrası uzun süre beklemek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca kredi ile işlem yapmamak ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak yine büyük kayıplarla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Gelelim piyasadaki son hareketlere. Bitcoin 16 bin dolar seviyelerinden kısa sürede 21 bin doların üzerine çıktı. Fed’in faiz artırımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi. Ancak son yıllarda yaşanan onca olumsuz gelişme ve fiyat düşüşü kriptolara olan güveni ciddi anlamda sarsmış durumda. Bu güvenin geri kazanılması zaman alacaktır. Yani güvenin artmadığı bir ortamda yaşanan olası yükselişler zayıf kalabilir.

Bitcoin’de kritik seviye: 21.500 dolar

Bitcoin, 16 bin dolarlı seviyelerden oldukça kısa bir sürede 21 bin 500 dolar seviyesinde bulunan son derece kritik direnç noktasına kadar bir yükseliş yaşadı. Yukarı hareketlerin devamı bu noktanın hacimli kırılıp üzerinde hacimli kapanışlar yapılması şart. Çünkü şu ana kadar olan yükselişler tamamen FTX olayıyla yaşanan düşüşün bir tepki alımı niteliğinde. 21 bin 500 dolar direnci kırıldığı takdirde 21 bin 900 ve 22 bin 800 dolar seviyeleri ara direnç noktası konumunda. Bu noktanın üzerinde ise paritede boğa söylemlerinin yoğunlaşabileceği 25 bin - 25 bin 500 dolar direnç bölgesi var. Bu bölge de hacimli kırılırsa parite için yeni bir yükseliş trendinden bahsedebiliriz. Bunlar olumlu senaryolar. Olumsuz senaryoda ise 21 bin 500 dolar direncinin birkaç deneme sonrasında kırılamazsa, sırasıyla 20 bin 500 – 19 bin 900 ve 18 bin 900 dolar desteklerinin test edilme riski masada olacak.

Ethereum’da 1540 dolara dikkat!

Ethereum haftalık grafikte 9 Mart 2020 haftasında başlattığı yükseliş trendi üzerinde kalmayı başardı. Daha da önemlisi 8 Kasım 2021 haftasında başlayan düşüş trendinin üzerinde ikinci haftalık kapanış gerçekleşti. Bu teknik açıdan önemli. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde fiyatlar oluşmaya başladı. Şu an için takip edilmesi gereken seviye 1520 – 1540 dolar bandı. Paritenin bu noktayı destek bölgesi haline getirmesi yakalanan olumlu havanın devamı açısından önemli. Bu gerçekleşirse kritik 1700 – 1720 dolar bandı hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1540 – 1420 ve 1350 dolar seviyeleri şu an için önemli destek noktaları konumunda.