Kripto paralarda boğa sezonunun ayak sesleri

Bitcoin 8 günde yüzde 40 değer kazandı. Yaşanan bu artışın ardından boğa rallisinin başladığını söylemek için erken. Ancak duyulan boğanın ayakları sesleri.

Piyasalarda gündemin değişmediği hafta neredeyse yok. Son olarak ABD’de yaşanan banka iflasları piyasalara bir an 2008’de yaşanan çöküntüyü hatırlattı. Silikon Valley Bank’ın (SVB) ardından New York Merkezli Signature Bank’ta iflas bayrağı çekti. Dominonun üçüncü bir bankaya sıçramaması için ABD’nin dev bankaları ceplerinden yardım ellerini çıkardılar.

ABD’deki gelişmeler endişeyle izlenirken bir anda İsviçreli dev Credit Suisse sahneye çıktı ve ‘başrol benim’ dedi. Bu konuda son gelen bilgiler ‘hemşehrisi’ olan UBS, Credit Suisse’e talip oldu. Peki ABD ve Avrupalı bankalara yönelik endişeler sona mı erdi?

Bir araştırmada SVB benzeri problemlerle yani yüksek faizin yol açtığı bilançodaki varlıkların borçlardan az hale gelip teknik olarak batık hale gelme durumu ile karşı karşıya olan 180 banka varmış. Domino taşlarının devrilmeye devam edip etmeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Bitcoin’in yıldızı parlıyor

Bir anda gündemi altüst eden banka batışları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politikasında da değişikliğe gideceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

Fed’in 21-22 Mart’ta yapacağı Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 50 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyordu. Bankacılık sektörüne yönelik endişelerin ardından Fed’in bu ayki toplantıda ‘pas geçebilir’ yorumlarını artırmıştı ancak son beklenti 25 baz puanlık artırıma dönmüş durumda.

Fed’in faiz artırım sürecinden ağır yara alan kripto paralar son yaşananlar sonrasından küllerinden yeniden doğma hazırlığında. Aslından Bitcoin, 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz sonrasında geleneksel bankacılığa tepki olarak çıkmıştı.

Alt coinler geride kaldı

Fed’in faiz artırımından artık eskisi kadar rahat hareket edemeyeceği hatta banka iflaslarının önüne geçmek için 100 baz puanlık indireme gidebileceği dillendiriliyor. Bankacılık kaosunun ardından 10 Mart’ta 19 bin 550 dolara kadar inen Bitcoin, 18 Mart’ta 27 bin 700 doların üzerini gördü.

Başka bir ifadeyle Bitcoin’de 1 haftada yüzde 40 civarı değer artışı yaşandı. Kripto paraların amiral gemisi olan Bitcoin’de yaşanan bu sert hareket son yıllarda karalar bağlayan kripto yatırımcıları arasında o beklenen ve yükseliş dönemleri için kullanılan ‘Boğa rallisi geldi mi?’

sorularını artırdı. Öncelikle şunu söyleyelim henüz ‘Boğa rallisi’ başlamadı ama boğanın ayak sesleri duyulmaya başlandı. Son günlerde Bitcoin’de yaşanan sert yükseliş alt coinlere aynı oranda yansımadı.

Bitcoin’in marketteki ağırlığı yüzde 47 seviyelerine ulaştı. Bir görüşe göre Bitcoin’in ağırlığının 55-60 seviyelerine ulaşmasının ardından Bitcoin’de elde edilen kazançlar diğer coinlere yönelecek ve alt coinlerde yükseliş hareketi başlayacak.

Bitcoin’de bu seviyelere dikkat!

Bitcoin’de teknik görüntüye bakalım…Teknik anlamda Bitcoin’in 25 bin - 26 bin 500 dolar bandının üzerine çıkması oldukça olumlu. Bu bandın geçilmesi ve yine bu bandın üzerinde haftalık kapanış yapılması paritede yaşanan son yükselişin bir tepki alımı niteliğinden çıkıp bir yükseliş trendine dönüşmesi yönünde oldukça önemli bir sinyal.

Şimdi takip edilmesi gereken nokta bu bandın üzerinde hacimli kapanışlar olup olmadığı. Olması durumunda ilk aşamada 28 bin - 30 bin dolar bandı ilk direnç bölgesi konumunda. Bu bandın üzerinde de 33 bin - 34 bin dolar bölgesi bir sonraki hedef olarak çalışabilir. Bunun yanında paritede bir çanak formasyonu var. Bu formasyonda çanağın üst çizgisi 25 bin 500 dolar bandında.

Formasyon gereği bu noktanın üzerinde kalınması ise 34 bin 800 - 35 bin dolar bölgesinin hedeflenmesini sağlayabilir. Aksi durumda yani 25 bin - 25 bin 500 dolar bandının tekrar altına gelinmesi paritede hızlı bir şekilde 24 bin dolar desteğinin test edilme riskini artıracak öneme sahip...